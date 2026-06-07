Una ciudad de EE. UU. financia renta básica garantizada con impuestos al cannabis: quiénes pueden acceder y cómo funciona

Albuquerque financia un programa de ingreso garantizado con impuestos municipales al cannabis y busca convertirlo en una política permanente (Wikipedia)

Albuquerque financia un programa de ingreso garantizado con impuestos municipales al cannabis y busca volverlo permanente, una decisión que reavivó el debate en Estados Unidos sobre si entregar USD 750 mensuales sin condiciones estabiliza hogares vulnerables o vulnera límites legales para el uso de fondos públicos, según Fox News Digital.

Los organizadores municipales informaron que el ahorro de los participantes subió en promedio 26% y que 18 personas pasaron a categorías superiores de puntaje crediticio.

PUBLICIDAD

El plan se concentró en 42 jóvenes, entre ellos madres solteras, personas sin hogar, personas con inseguridad alimentaria o jóvenes que habían estado encarcelados, de acuerdo con Fox News Digital.

El alcalde de Albuquerque Tim Keller sostuvo que la ciudad eligió una vía distinta a la de la mayoría de los programas similares en Estados Unidos, que suelen depender de donaciones privadas.

PUBLICIDAD

Según Fox News Digital, el piloto se financió por completo con el impuesto municipal al uso recreativo de cannabis y distribuyó el dinero a través del Marijuana Equity and Community Reinvestment Fund.

El plan de Albuquerque entrega USD 750 mensuales sin condiciones y reavivó en Estados Unidos el debate sobre el uso de fondos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concejal de Albuquerque Nichole Rogers afirmó en una conferencia de prensa del viernes que la ciudad opera una de las pocas iniciativas de ingreso básico garantizado del país pagadas directamente con dólares fiscales municipales, según Fox News Digital.

PUBLICIDAD

Sin condiciones y sin requisitos de ingreso

La arquitectura del plan dejó libre el uso del dinero. Keller indicó, según Fox News Digital, que la lógica fue evitar filtros y trámites que suelen impedir que la ayuda pública llegue a quienes más la necesitan.

“En lugar de decirte qué tienes que hacer con los fondos que te daríamos o exigir toda clase de condiciones para asegurarnos de que eres la persona correcta, decimos: ‘Aquí tienes un poco de apoyo, tú decides qué hacer con él; porque tú lo sabes mejor’”, dijo Keller a Fox News Digital.

PUBLICIDAD

El alcalde sostuvo que los criterios estrictos y la burocracia suelen alejar a las comunidades marginadas a las que estos programas intentan asistir, según Fox News Digital.

El piloto de Albuquerque no exigió un ingreso mínimo o máximo de base para calificar, aunque los organizadores señalaron que la gran mayoría de los participantes ganaba menos de USD 40.000 al año, de acuerdo con ese medio.

PUBLICIDAD

Tim Keller sostuvo que el ingreso básico garantizado evitó filtros y trámites para que la ayuda pública llegara a comunidades marginadas (@MayorKeller)

Un caso citado por Fox News Digital fue el de una participante identificada solo como Marina, que recibió USD 750 por mes desde el lanzamiento del programa hace un año.

Según ese medio, dijo que el dinero le permitió pagar atención médica, oftalmológica y dental para sus hijos, además de cuotas de inscripción en actividades deportivas juveniles.

PUBLICIDAD

Según reportes locales citados por Fox News Digital de KRQE News 13, las familias participantes expresaron de manera unánime que necesitaban esa asistencia en efectivo.

Debate legal y político por el uso de fondos públicos

Albuquerque integra un grupo reducido de ciudades que trasladó a los contribuyentes locales el costo de programas de ingreso garantizado, según Fox News Digital.

Ese medio recordó que Austin destinó USD 1,1 millones en fondos de contribuyentes y USD 500.000 en donaciones filantrópicas para su propio piloto, que luego enfrentó impugnaciones a nivel estatal.

PUBLICIDAD

El plan de Albuquerque se financió a través del Marijuana Equity and Community Reinvestment Fund con recursos del impuesto al cannabis recreativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de estos planes ocurrió después de que más de 100 ciudades estadounidenses entregaran ingresos garantizados con donaciones privadas y con fondos temporales del American Rescue Plan Act, según Fox News Digital.

Cuando ese dinero federal se agotó, alcaldes de ciudades como Evanston, Newark y Salem impulsaron la incorporación de estos pilotos a políticas públicas permanentes, mientras que el condado de Cook, en Illinois, se convirtió en el primer gobierno local en establecer un programa permanente de ingreso básico garantizado con una partida presupuestaria asignada, de acuerdo con Fox News Digital.

PUBLICIDAD

Las críticas se concentraron en los efectos económicos y en la legalidad del esquema. Según Fox News Digital, detractores conservadores y centros de pensamiento de libre mercado sostienen que los ingresos no ganados desalientan la participación laboral, agravan la inflación y crean obligaciones fiscales duraderas.

En Texas, el fiscal general republicano Ken Paxton encabezó impugnaciones exitosas contra modelos de ingreso garantizado con el argumento de que usar impuestos públicos para transferencias directas en efectivo viola las “cláusulas de regalo” de la constitución estatal, que prohíben redistribuir fondos públicos a individuos sin un retorno público directo, según Fox News Digital.

Ese medio añadió que prohibiciones legislativas similares ganaron terreno en varios estados gobernados por republicanos.

El senador estatal de Texas Paul Bettencourt dijo a Fox News Digital que un programa de ingreso garantizado debería ser inconstitucional y reclamó que Paxton se pronuncie sobre el tema.

Pese a ese escenario, Rogers y Keller afirmaron que intentarán asegurar financiamiento municipal recurrente para convertir el piloto en una política permanente del gobierno de la ciudad, según Fox News Digital.

“Este es el trabajo del gobierno, eliminar barreras y devolverle esperanza a la gente”, dijo Rogers a Fox News Digital.

Los funcionarios de Albuquerque no respondieron a una consulta adicional de Fox News Digital sobre el impacto fiscal de largo plazo del programa, según ese medio.