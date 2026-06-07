Estados Unidos

Una ciudad de EE. UU. financia renta básica garantizada con impuestos al cannabis: quiénes pueden acceder y cómo funciona

Albuquerque distribuye USD 750 mensuales sin condiciones con impuestos municipales a la marihuana recreativa y busca volver permanente el programa, luego de un piloto con 42 jóvenes que reportó un alza de 26% en ahorro y mejoras de crédito

Guardar
Albuquerque financia un programa de ingreso garantizado con impuestos municipales al cannabis y busca convertirlo en una política permanente (Wikipedia)
Albuquerque financia un programa de ingreso garantizado con impuestos municipales al cannabis y busca convertirlo en una política permanente (Wikipedia)

Albuquerque financia un programa de ingreso garantizado con impuestos municipales al cannabis y busca volverlo permanente, una decisión que reavivó el debate en Estados Unidos sobre si entregar USD 750 mensuales sin condiciones estabiliza hogares vulnerables o vulnera límites legales para el uso de fondos públicos, según Fox News Digital.

Los organizadores municipales informaron que el ahorro de los participantes subió en promedio 26% y que 18 personas pasaron a categorías superiores de puntaje crediticio.

PUBLICIDAD

El plan se concentró en 42 jóvenes, entre ellos madres solteras, personas sin hogar, personas con inseguridad alimentaria o jóvenes que habían estado encarcelados, de acuerdo con Fox News Digital.

El alcalde de Albuquerque Tim Keller sostuvo que la ciudad eligió una vía distinta a la de la mayoría de los programas similares en Estados Unidos, que suelen depender de donaciones privadas.

PUBLICIDAD

Según Fox News Digital, el piloto se financió por completo con el impuesto municipal al uso recreativo de cannabis y distribuyó el dinero a través del Marijuana Equity and Community Reinvestment Fund.

En una oficina municipal de Albuquerque, jóvenes adultos y mujeres reciben sobres. El logo de la ciudad y la bandera de Nuevo México se ven en el fondo.
El plan de Albuquerque entrega USD 750 mensuales sin condiciones y reavivó en Estados Unidos el debate sobre el uso de fondos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concejal de Albuquerque Nichole Rogers afirmó en una conferencia de prensa del viernes que la ciudad opera una de las pocas iniciativas de ingreso básico garantizado del país pagadas directamente con dólares fiscales municipales, según Fox News Digital.

Sin condiciones y sin requisitos de ingreso

La arquitectura del plan dejó libre el uso del dinero. Keller indicó, según Fox News Digital, que la lógica fue evitar filtros y trámites que suelen impedir que la ayuda pública llegue a quienes más la necesitan.

“En lugar de decirte qué tienes que hacer con los fondos que te daríamos o exigir toda clase de condiciones para asegurarnos de que eres la persona correcta, decimos: ‘Aquí tienes un poco de apoyo, tú decides qué hacer con él; porque tú lo sabes mejor’”, dijo Keller a Fox News Digital.

El alcalde sostuvo que los criterios estrictos y la burocracia suelen alejar a las comunidades marginadas a las que estos programas intentan asistir, según Fox News Digital.

El piloto de Albuquerque no exigió un ingreso mínimo o máximo de base para calificar, aunque los organizadores señalaron que la gran mayoría de los participantes ganaba menos de USD 40.000 al año, de acuerdo con ese medio.

Tim Keller sostuvo que el ingreso básico garantizado evitó filtros y trámites para que la ayuda pública llegara a comunidades marginadas (@MayorKeller)
Tim Keller sostuvo que el ingreso básico garantizado evitó filtros y trámites para que la ayuda pública llegara a comunidades marginadas (@MayorKeller)

Un caso citado por Fox News Digital fue el de una participante identificada solo como Marina, que recibió USD 750 por mes desde el lanzamiento del programa hace un año.

Según ese medio, dijo que el dinero le permitió pagar atención médica, oftalmológica y dental para sus hijos, además de cuotas de inscripción en actividades deportivas juveniles.

Según reportes locales citados por Fox News Digital de KRQE News 13, las familias participantes expresaron de manera unánime que necesitaban esa asistencia en efectivo.

Debate legal y político por el uso de fondos públicos

Albuquerque integra un grupo reducido de ciudades que trasladó a los contribuyentes locales el costo de programas de ingreso garantizado, según Fox News Digital.

Ese medio recordó que Austin destinó USD 1,1 millones en fondos de contribuyentes y USD 500.000 en donaciones filantrópicas para su propio piloto, que luego enfrentó impugnaciones a nivel estatal.

Frasco de cannabis etiquetado con sello municipal de Albuquerque y logo de fondo de reinversión. Billetes y monedas en mesa, edificio y gráficos económicos borrosos de fondo.
El plan de Albuquerque se financió a través del Marijuana Equity and Community Reinvestment Fund con recursos del impuesto al cannabis recreativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de estos planes ocurrió después de que más de 100 ciudades estadounidenses entregaran ingresos garantizados con donaciones privadas y con fondos temporales del American Rescue Plan Act, según Fox News Digital.

Cuando ese dinero federal se agotó, alcaldes de ciudades como Evanston, Newark y Salem impulsaron la incorporación de estos pilotos a políticas públicas permanentes, mientras que el condado de Cook, en Illinois, se convirtió en el primer gobierno local en establecer un programa permanente de ingreso básico garantizado con una partida presupuestaria asignada, de acuerdo con Fox News Digital.

Las críticas se concentraron en los efectos económicos y en la legalidad del esquema. Según Fox News Digital, detractores conservadores y centros de pensamiento de libre mercado sostienen que los ingresos no ganados desalientan la participación laboral, agravan la inflación y crean obligaciones fiscales duraderas.

En Texas, el fiscal general republicano Ken Paxton encabezó impugnaciones exitosas contra modelos de ingreso garantizado con el argumento de que usar impuestos públicos para transferencias directas en efectivo viola las “cláusulas de regalo” de la constitución estatal, que prohíben redistribuir fondos públicos a individuos sin un retorno público directo, según Fox News Digital.

Ese medio añadió que prohibiciones legislativas similares ganaron terreno en varios estados gobernados por republicanos.

El senador estatal de Texas Paul Bettencourt dijo a Fox News Digital que un programa de ingreso garantizado debería ser inconstitucional y reclamó que Paxton se pronuncie sobre el tema.

Pese a ese escenario, Rogers y Keller afirmaron que intentarán asegurar financiamiento municipal recurrente para convertir el piloto en una política permanente del gobierno de la ciudad, según Fox News Digital.

Este es el trabajo del gobierno, eliminar barreras y devolverle esperanza a la gente”, dijo Rogers a Fox News Digital.

Los funcionarios de Albuquerque no respondieron a una consulta adicional de Fox News Digital sobre el impacto fiscal de largo plazo del programa, según ese medio.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasIngreso Mínimo GarantizadoNuevo MéxicoFinanciamientoEstados UnidosProgramas SocialesMarihuanaAlbuquerque

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de donantes en Estados Unidos transforman la vida de una empleada de cine de 85 años en Tennessee tras un video viral

Una campaña lanzada en GoFundMe alcanzó una cifra notable en tiempo récord, luego de que la rutina nocturna de una mujer mayor fuera compartida en redes sociales y conmoviera a miles de usuarios dispuestos a respaldar su bienestar

Miles de donantes en Estados Unidos transforman la vida de una empleada de cine de 85 años en Tennessee tras un video viral

El Servicio Secreto reforzará controles en el Madison Square Garden ante la presencia de Trump en el juego 3 de las Finales NBA

La organización del partido endurece el acceso con una restricción total de objetos y cierres de calles alrededor del estadio por la presencia del presidente estadounidense

El Servicio Secreto reforzará controles en el Madison Square Garden ante la presencia de Trump en el juego 3 de las Finales NBA

La apuesta de Jozy Altidore al Mundial 2026 proyecta un impulso para el fútbol de Estados Unidos por décadas

El exatacante sostuvo que el torneo en suelo norteamericano puede acelerar el desarrollo del deporte y del equipo nacional durante los próximos 30 o 40 años

La apuesta de Jozy Altidore al Mundial 2026 proyecta un impulso para el fútbol de Estados Unidos por décadas

A los 108 años, Susan Young Browne aún maneja y hace ejercicio: el secreto detrás de su longevidad y vitalidad

La exprofesora estadounidense sostiene desde hace décadas una rutina basada en la actividad física, la vida social y hábitos que favorecen su bienestar cotidiano

A los 108 años, Susan Young Browne aún maneja y hace ejercicio: el secreto detrás de su longevidad y vitalidad

En 10 días, el Banco Mundial y el BID aprobarán las garantías que Argentina utilizará para cancelar la deuda privada que vence en julio

Los directorios de ambos organismos multilaterales concederán al país cerca de 2.500 millones de dólares que negoció Luis Caputo durante su último viaje a Washington

En 10 días, el Banco Mundial y el BID aprobarán las garantías que Argentina utilizará para cancelar la deuda privada que vence en julio

TECNO

Internet bajo dominio de los bots: el tráfico automatizado supera por primera vez al humano

Internet bajo dominio de los bots: el tráfico automatizado supera por primera vez al humano

Paso a paso para convertir un Smart TV en marco de fotos digitales

Evita que el cargador se sobrecaliente y provoque incendios siguiendo estos pasos

Epic Games Store: consigue gratis dos juegos de rol y estrategia por tiempo limitado

Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Naruto, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Josh O’Connor cuenta por qué aceptó participar en la nueva película de Steven Spielberg

Josh O’Connor cuenta por qué aceptó participar en la nueva película de Steven Spielberg

Matt Damon asegura que interpretar a Odiseo fue “la experiencia más gratificante” de toda su carrera

“Fue duro que me vieran fuera de la comedia”: Anna Faris recordó sus mayores obstáculos en Hollywood

Salma Hayek reveló el accidente que sufrió durante una escena con Channing Tatum en “Magic Mike’s Last Dance”

Milo J conquista a México con su primer concierto en el Palacio de los Deportes

MUNDO

Irán también amenazó con atacar bases de EEUU en Medio Oriente tras el bombardeo israelí contra Hezbollah en Beirut

Irán también amenazó con atacar bases de EEUU en Medio Oriente tras el bombardeo israelí contra Hezbollah en Beirut

Irán amenazó a Israel con una respuesta “dolorosa” tras los ataques a Hezbollah en Líbano: “Miren el cielo esta noche”

En medio de las tensiones con EEUU, la selección de Irán llegó a México y estableció su campo base en Tijuana para el Mundial

Trump advirtió que EEUU destruirá el uranio iraní con o sin acuerdo de paz

Israel atacó un bastión de Hezbollah en Líbano: Netanyahu afirmó que el grupo terrorista “está en retirada”