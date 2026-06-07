La vivienda pública de Nueva York registra su inicio de año más seguro, según el Departamento de Policía

La vivienda pública de Nueva York registró en 2026 sus niveles más bajos de asesinatos, tiroteos, víctimas de bala y robos desde que existen registros, según el NYPD (REUTERS/Jeenah Moon)

La vivienda pública de Nueva York comenzó 2026 con sus cifras más bajas de asesinatos, tiroteos, víctimas de bala y robos desde que existen registros, según datos confirmados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El balance oficial se publicó el 3 de junio y comparó el desempeño de enero a mayo con el mismo tramo de 2025.

En los primeros cinco meses de 2026, el NYPD informó retrocesos históricos en los complejos de vivienda pública: los asesinatos bajaron 46,7% (ocho frente a 15); los incidentes con armas de fuego cayeron 24,5% (40 frente a 53); las víctimas de bala disminuyeron 30% (42 frente a 60); y los robos sumaron 289, una caída del 24,3% respecto de los 382 contabilizados un año antes.

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En el mismo período, los delitos mayores en vivienda pública descendieron 8,7% (2.196 frente a 2.405), mientras que en mayo la baja fue del 11,6% (459 frente a 519), según el comunicado del NYPD.

Las autoridades atribuyeron el descenso a nuevas estrategias de patrullaje, despliegues focalizados y trabajo coordinado con organizaciones vecinales, además de la participación de residentes en la detección temprana de conflictos.

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Entre enero y mayo de 2026, los asesinatos en la vivienda pública de Nueva York bajaron 46,7% y los robos cayeron a 289 casos, de acuerdo con el balance oficial del NYPD (Reuters)

La comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, vinculó los resultados con la presión sobre el uso ilegal de armas, al presentar el informe de comienzos de junio.

Contexto: el descenso general del delito en la ciudad

La tendencia en la vivienda pública se dio en un contexto más amplio de reducción de violencia armada en la ciudad. En el balance de enero a mayo, el NYPD reportó 102 asesinatos en Nueva York, un 20,9% menos que los 129 del mismo período de 2025, y 247 incidentes de tiroteos, un 5,7% menos que los 262 previos.

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Además, las víctimas de bala en toda la ciudad fueron 289, un 7,1% menos que las 311 del año anterior, según el mismo reporte institucional.

Como parte de la estrategia, Tisch indicó que el NYPD incautó más de 2.000 armas en lo que iba de 2026, cifra que expuso al presentar los datos de mayo y el acumulado anual. Para la policía, el retiro de armas ilegales fue un componente central para sostener las bajas en tiroteos y víctimas.

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El descenso del crimen en el Bronx y Brooklyn

El impacto también se percibió en el Bronx y Brooklyn, distritos con alta concentración de residentes hispanos. En esos territorios, la caída de la violencia armada y de otros delitos se reflejó en reportes locales que destacaron una reducción sostenida en los primeros meses del año.

Los delitos mayores en la vivienda pública descendieron 8,7% en los primeros cinco meses de 2026 y en mayo la baja interanual fue del 11,6%, informó el NYPD (REUTERS/Bing Guan)

Medios regionales como News 12 Bronx subrayaron que el Bronx encabezó el descenso de la violencia armada en la ciudad, mientras que coberturas en Brooklyn remarcaron que la baja de asesinatos se mantuvo pese a episodios aislados.

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Otras publicaciones locales, como Patch, señalaron que tanto en el Bronx como en Brooklyn los delitos contra la propiedad y las personas se ubicaron en niveles inusualmente bajos para el período.

Qué significa para las familias hispanas de Nueva York

La mejora en los indicadores de seguridad tiene una lectura directa para las familias que viven en complejos administrados por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

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La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), considerada la mayor agencia de vivienda pública de Estados Unidos, informó que provee vivienda asequible a 511.384 residentes autorizados a través de programas de vivienda pública, PACT y Sección 8, distribuidos en 335 desarrollos y 2.410 edificios, según una ficha institucional publicada por la propia agencia.

En ese universo, una parte relevante de los residentes se identifica como negra o latina, un dato que distintos análisis urbanos y reportes institucionales suelen destacar al describir el perfil demográfico de los complejos.

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El descenso del delito en la vivienda pública ocurrió en un contexto de reducción general de la violencia armada en Nueva York, con menos asesinatos, tiroteos y víctimas de bala en toda la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)

Para los vecinos, la traducción cotidiana de una baja en robos y tiroteos se mide en trayectos más previsibles y en la recuperación de rutinas comunitarias dentro y fuera de los edificios.

En testimonios recogidos por medios locales, residentes afirmaron percibir mayor tranquilidad en pasillos, patios y accesos.

Esa sensación de seguridad también se asocia a un aumento de la disposición a reportar situaciones sospechosas y a participar en iniciativas barriales, según el encuadre que ofreció el NYPD al explicar la estrategia de prevención.

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Recomendaciones de seguridad para residentes

Pese a las cifras récord, el NYPD insistió en que la baja no elimina los riesgos y pidió sostener la vigilancia comunitaria.

La recomendación a residentes fue mantenerse atentos a hechos sospechosos y informarlos por canales habituales, con el argumento de que la denuncia temprana y la cooperación vecinal fueron claves para consolidar los mínimos históricos reportados en el arranque de 2026.