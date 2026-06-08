Estados Unidos

Nueva York: apuñalan a cinco personas en Penn Station y una queda con heridas graves

Servicios de emergencia trasladaron a todas las víctimas al hospital Bellevue, mientras un amplio despliegue policial acordonó el sector de Amtrak dentro de la terminal y pidió al público evitar la zona por demoras

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Pasillo de una estación de tránsito con varios policías deteniendo a una persona en el suelo; otros agentes observan y caminan cerca de las vías 3&4 y 5&6.
Cinco personas fueron apuñaladas en Penn Station, en Nueva York, y una de las víctimas sufrió heridas graves (@ferozwala)

Cinco personas fueron apuñaladas el domingo en Penn Station, Nueva York, y el ataque derivó en un despliegue policial y de emergencia dentro y alrededor del complejo ferroviario.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que una víctima sufrió heridas graves y que las otras cuatro presentaron lesiones moderadas o leves.

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El Departamento de Policía de Nueva York detuvo a un sospechoso poco después del ataque. De acuerdo con fuentes policiales citadas por varios medios, se trató de un hombre en situación de calle.

El operativo incluyó cortes de calles, demoras en el tránsito y afectaciones en el transporte masivo, mientras las autoridades pedían al público evitar la zona.

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El NYPD detuvo a un sospechoso poco después del ataque en Penn Station y mantuvo su identidad bajo reserva (@CrimeInNYC)
El NYPD detuvo a un sospechoso poco después del ataque en Penn Station y mantuvo su identidad bajo reserva (@CrimeInNYC)

Estado de las víctimas y evaluación oficial

Según el NYPD, se esperaba la recuperación de las víctimas, aunque la fuerza no precisó el tiempo estimado de tratamiento, en especial para el caso más complejo.

Fuentes consultadas por ABC News y News 12 indicaron que las lesiones no fueron consideradas potencialmente mortales, un dato que no formó parte de un parte oficial completo.

Los paramédicos intervinieron en el interior de la terminal y en los accesos inmediatos, y los agentes aseguraron el área para permitir el trabajo de los equipos médicos.

La escena incluyó patrulleros, ambulancias y personal uniformado en puntos de ingreso y circulación, según los mismos reportes.

Dónde ocurrió el ataque y cómo fue el operativo

El ataque ocurrió en el área de Amtrak dentro de la terminal, en la intersección de West 33rd Street y Seventh Avenue, en Manhattan.

Las cinco víctimas del ataque en Penn Station fueron trasladadas al hospital Bellevue, con lesiones graves, moderadas y leves (@alertpage)
Las cinco víctimas del ataque en Penn Station fueron trasladadas al hospital Bellevue, con lesiones graves, moderadas y leves (@alertpage)

La respuesta inicial estuvo a cargo del Amtrak Police Department y del NYPD, que acordonaron el sector y solicitaron a los pasajeros y peatones que evitaran circular por los accesos próximos mientras se estabilizaba la situación.

Videos y testimonios de testigos permitieron observar el despliegue policial y la asistencia médica en el lugar. Las imágenes mostraron a agentes reduciendo al sospechoso y estableciendo un perímetro de seguridad mientras se organizaba el traslado de los heridos.

El operativo también tuvo efectos en la movilidad: se registraron demoras y desvíos por las restricciones en las calles aledañas, además de interrupciones temporales asociadas al trabajo de emergencia.

Detención del sospechoso y líneas de investigación

La policía informó que el presunto agresor fue reducido y quedó bajo custodia poco después del incidente. Hasta el cierre de los reportes consignados en el borrador, la identidad del detenido no había sido difundida oficialmente y tampoco se conocían cargos formales anunciados en un comunicado.

La investigación seguía en curso, sin precisiones sobre los motivos del ataque ni sobre un vínculo, si lo hubiera, entre las víctimas y el sospechoso.

El ataque ocurrió en el área de Amtrak de Penn Station, en la intersección de West 33rd Street y Seventh Avenue, en Manhattan (Captura de video)
El ataque ocurrió en el área de Amtrak de Penn Station, en la intersección de West 33rd Street y Seventh Avenue, en Manhattan (Captura de video)

Las autoridades mantuvieron acordonado el sector durante varias horas y reiteraron el pedido de evitar la zona por embotellamientos, cortes de calles y afectaciones en el transporte.

Seguridad por un evento deportivo y una visita presidencial

El episodio ocurrió en la víspera de la asistencia prevista del presidente Donald Trump al tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, ubicado sobre Penn Station.

La expectativa de una gran concentración de personas, sumada a la presencia presidencial, ya había motivado un refuerzo de seguridad en las inmediaciones, con despliegue del Servicio Secreto, el NYPD y otras agencias, según el borrador.

Las autoridades no informaron de manera inmediata si el ataque modificaría los planes de seguridad previstos para el evento deportivo, que congregaría a miles de personas. Según los reportes citados, se trata del primer juego de Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999.

El ataque en Penn Station ocurrió antes del partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden y en la antesala de la visita de Donald Trump (AP Foto/Steve Freeman, Archivo)
El ataque en Penn Station ocurrió antes del partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden y en la antesala de la visita de Donald Trump (AP Foto/Steve Freeman, Archivo)

Recomendaciones al público y antecedente en la terminal

Como respuesta al ataque, la policía instó a la ciudadanía a evitar el área de Penn Station durante varias horas ante la previsión de interrupciones en el transporte público y demoras en la circulación.

La terminal se encontraba especialmente concurrida por la proximidad del partido y por actividades asociadas al evento.

El borrador señaló además un antecedente reciente: el episodio ocurrió pocos meses después de un ataque mortal en la misma terminal durante el Día de Acción de Gracias, en una jornada de alta afluencia por el desfile de Macy’s.

El caso permanecía bajo investigación y las autoridades no descartaron nuevas medidas de seguridad ante eventos de alta concurrencia en la ciudad.

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