Comenzó el programa para participar por entradas y otras experiencias del Mundial 2026 en Nueva Jersey

Nueva Jersey ya lanzó "Welcome World Rewards", un programa digital de recompensas vinculado al Mundial 2026 para sumar puntos en pequeños comercios y eventos comunitarios (REUTERS)

A partir de la semana pasada Nueva Jersey lanzó Welcome World Rewards, un programa digital de recompensas que permite acumular puntos al visitar pequeños comercios y eventos comunitarios vinculados al Mundial 2026, con la posibilidad de canjearlos por premios que incluyen entradas para partidos, según anunció la gobernadora Mikie Sherrill.

La iniciativa busca que el impacto del torneo se extienda más allá de los estadios y alcance a las comunidades y negocios locales de todo el estado, de acuerdo con el Comité Anfitrión NYNJ de la Copa del Mundo 2026.

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El lanzamiento se suma a una estrategia estatal más amplia de USD 5 millones para la NJ World Cup Community Initiative, un esfuerzo encabezado por la gobernadora Sherrill, la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey, Choose New Jersey y el Comité Anfitrión NYNJ.

Ese plan apunta a financiar celebraciones comunitarias con transmisión de partidos, festivales culturales y eventos locales en los 21 condados del estado durante el Mundial 2026.

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La gobernadora Mikie Sherrill afirmó que Welcome World Rewards busca extender el impacto del Mundial 2026 más allá de los estadios hacia comunidades y negocios locales de Nueva Jersey (REUTERS)

El programa empezó el 1 de junio y está abierto tanto a residentes como a visitantes, según Telemundo 47. Los participantes ganan puntos al recorrer negocios adheridos en todo el estado y al asistir a actividades de la Iniciativa Comunitaria de la Copa Mundial de Nueva Jersey durante el torneo.

Quienes alcancen niveles de participación definidos podrán optar por asistir a partidos del Mundial 2026 como invitados del Comité Anfitrión NYNJ, detalló el comunicado oficial de New York New Jersey 2026.

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La plataforma también contempla otros premios: entradas para conciertos y eventos en el MetLife Stadium y el SI Stadium, boletos para competencias deportivas de la región, artículos promocionales y acceso a eventos oficiales para aficionados.

La NJ World Cup Community Initiative destina USD 5 millones a celebraciones comunitarias, festivales culturales y transmisiones de partidos en los 21 condados de Nueva Jersey (REUTERS/Brian Snyder)

El plan busca llevar el gasto del Mundial a barrios y pequeños comercios

La gobernadora Mikie Sherrill sostuvo en el comunicado de New York New Jersey 2026 que la Copa Mundial de la FIFA representa una oportunidad para mostrar “todo aquello que hace especial a Nueva Jersey: nuestras comunidades, nuestra cultura y nuestras pequeñas empresas”.

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También afirmó: “El programa de recompensas Welcome World Rewards ofrece a residentes y visitantes una manera divertida e interactiva de vivir el torneo más allá del estadio, al tiempo que apoyan a los negocios locales de todo nuestro estado”.

Sherrill agregó que la conexión entre la plataforma y las fiestas comunitarias para ver los partidos, junto con los eventos vecinales, amplía las opciones de participación para habitantes y turistas. Según el Comité Anfitrión NYNJ, el objetivo es que los aficionados recorran vecindarios, centros urbanos, restaurantes y encuentros comunitarios de Nueva Jersey durante la competencia.

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Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión NYNJ, aseguró en el comunicado de New York New Jersey 2026 que “la experiencia de la Copa Mundial debe ir mucho más allá del día del partido”. Además señaló: “El programa Welcome World Rewards anima a los fanáticos a explorar las comunidades de Nueva Jersey, apoyar a los pequeños negocios y vivir la increíble energía que se está generando en toda nuestra región durante el torneo”.

La asambleísta Ellen Park vinculó el anuncio con el valor económico y cultural de los restaurantes y comercios de comunidades migrantes. En declaraciones incluidas en el comunicado oficial, afirmó que cuando lleguen aficionados de todo el mundo, los restaurantes de la comunidad asiático-estadounidense y de las islas del Pacífico ofrecerán “una sazón de casa” y abrirán una puerta para que visitantes y residentes conozcan una mayor diversidad gastronómica y cultural.

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El Comité Anfitrión NYNJ señaló que el programa incentiva a los aficionados a recorrer vecindarios, centros urbanos, restaurantes y encuentros comunitarios durante el torneo (USA TODAY Sports)

Programa con sorteo de entradas baratas para neoyorquinos

La puesta en marcha de Welcome World Rewards se conoció después de que la ciudad de Nueva York anunciara un sorteo de entradas del Mundial a USD 50 para residentes de la ciudad, según USA Today. Además, serán 1.000 neoyorquinos los que podrán acceder a boletos para partidos que se jugarán en Nueva Jersey a través de un sistema de lotería en línea.

Este sorteo abarca siete partidos, con unas 150 entradas por encuentro, y permite participar a residentes de la ciudad de Nueva York de 15 años en adelante. El medio informó que los ganadores podrán comprar hasta dos entradas, que no serán transferibles, y recibirán transporte gratuito de ida y vuelta al estadio en Nueva Jersey el día del partido.

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Frente a ese esquema centrado en el acceso a boletos, el programa impulsado por Nueva Jersey responde de forma directa a otra pregunta: cómo participar del Mundial sin depender solo de conseguir una entrada para el estadio.

La respuesta oficial del estado es una red de premios y experiencias vinculada al consumo local y a la asistencia a actividades comunitarias repartidas por todo el territorio.

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El lanzamiento de Welcome World Rewards coincidió con el anuncio de Nueva York sobre un sorteo de 1.000 entradas del Mundial a USD 50 para neoyorquinos con partidos en Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los interesados en Welcome World Rewards pueden inscribirse y obtener más información a través de la plataforma del programa, de acuerdo con el comunicado compartido por la sede New York New Jersey 2026.