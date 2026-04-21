Cuáles son los nuevos requisitos y controles para la residencia por matrimonio en Estados Unidos

Las nuevas reglas de inmigración en Estados Unidos elevaron los requisitos para la residencia por matrimonio y endurecieron los controles del USCIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas reglas de inmigración en Estados Unidos elevaron los requisitos y riesgos para quienes solicitaron la residencia permanente por matrimonio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pidió pruebas mucho más sólidas de la autenticidad de la relación, documentación completa y entrevistas presenciales obligatorias.

Aquellos que no cumplieron con estos requerimientos perdieron el estatus migratorio y enfrentaron procesos de deportación, de acuerdo con fuentes oficiales y especialistas consultados por la cadena hispana N+ Univision y medios estadounidenses de referencia. El endurecimiento se reflejó tanto en la normativa del gobierno como en testimonios de abogados, que señalaron ampliaciones de controles para evitar fraudes y la introducción de nuevas penalizaciones ante errores, documentos incompletos o matrimonios simulados.

Estas medidas impactaron a numerosas familias hispanas que residen en Estados Unidos y buscan regularizar su situación.

Cambios recientes en los requisitos de inmigración

Desde 2026, el USCIS modificó el proceso para obtener la residencia permanente (“green card”) por matrimonio.

El USCIS exige entrevistas obligatorias, formularios actualizados y pruebas sólidas de una relación auténtica para aprobar solicitudes de residencia. (Reuters)

El organismo exigió:

Presentar la versión más actual de los formularios principales (I-130, I-485, I-751).

Pagar las tarifas actualizadas.

Aportar pruebas detalladas de la relación (cuentas, contratos, fotografías, testimonios).

Cumplir con la entrevista presencial obligatoria.

Estas disposiciones aplicaron a todas las parejas que iniciaron el trámite, con énfasis en aquellas con menos de dos años de casadas. En esos escenarios, la residencia aprobada se otorgó bajo condición por dos años. La no presentación del formulario I-751 a tiempo resultó en la cancelación inmediata del estatus migratorio.

El abogado de inmigración Héctor Benítez, entrevistado en N+ Univision, advirtió sobre el endurecimiento del proceso: “el control se volvió más estricto”, y aclaró que cualquier error o inconsistencia bloqueó el trámite.

¿Qué documentos pidió el gobierno como prueba real de matrimonio?

El USCIS solicitó que quienes aplicaron por la residencia demuestren la autenticidad de su relación mediante uno o varios de los siguientes documentos:

Contratos de alquiler o hipoteca a nombre de ambos.

Cuentas bancarias y tarjetas compartidas.

Pólizas de seguro de vida, salud o automóviles con ambos como beneficiarios.

Fotografías recientes de la pareja en distintos lugares y momentos.

Testimonios escritos de familiares y amigos.

Correspondencia y facturas enviadas a una misma dirección.

Cuando un matrimonio no convivió por razones laborales o familiares, tuvo que aportar documentación que explicara de forma clara la causa.

Fallas en la documentación, uso de formularios desactualizados o errores en el pago de tarifas provocan el rechazo inmediato de la solicitud migratoria. ( N+ UNIVISION)

Si las autoridades detectaron señales de alerta (diferencias marcadas de edad, dificultades de idioma, matrimonios celebrados durante procesos de expulsión o falta de convivencia), analizaron el caso con atención particular y rechazaron la solicitud si no se justificaron las circunstancias.

¿Cuáles fueron los riesgos de hacer el trámite con errores o con presencia ilegal?

El trámite presentó riesgos concretos en caso de error documental o presencia ilegal. Las personas que ingresaron sin documentación, en muchos casos, debieron salir temporalmente del país para continuar el proceso, por mandato de ley, y regresar a su lugar de origen. Según explicó Benítez en N+ Univision, el procedimiento en estos escenarios tomó entre dos y tres años.

Aquellos que accedieron a una exención provisional (“provisional waiver”) permanecieron poco tiempo fuera de Estados Unidos; sin esa exención, el plazo llegó a tres años.

Un cambio relevante fue la vigencia a 18 meses de los permisos de trabajo tras la eliminación de extensiones automáticas, lo que dejó a muchos inmigrantes sin documentos válidos y expuestos a perder el estatus legal o a enfrentar procesos de deportación. El uso de formularios desactualizados o errores en el pago de tarifas llevó al rechazo inmediato de la solicitud, tal como informó el propio USCIS en sus comunicados oficiales.

¿Qué obligaciones legales tuvo el patrocinador?

El patrocinador asumió un compromiso económico que pudo durar hasta 10 años, salvo que el beneficiario obtuviese antes la ciudadanía estadounidense. Si se comprobó que el matrimonio fue simulado para obtener beneficios migratorios, la obligación quedaba anulada, aunque ambos quedaban expuestos a sanciones graves.

Quienes están en situación irregular muchas veces deben salir de Estados Unidos y permanecer hasta tres años fuera para completar el proceso migratorio. ( N+ UNIVISION)

Benítez recomendó tener “mucho cuidado” con este acuerdo. Cualquier irregularidad podía derivar en investigaciones y consecuencias legales.

¿Dónde encontrar información oficial y ayuda?

El USCIS publicó guías y formularios actualizados en su sitio web oficial, uscis.gov, además de mecanismos para consultar el estado de los trámites y denunciar fraudes. Frente a dudas o situaciones particulares, la sugerencia fue buscar asesoría legal antes de iniciar el trámite o firmar cualquier contrato de patrocinio.

De acuerdo con el propio organismo y fuentes como N+ Univision y uscis.gov, se recomendó:

Consultar la web oficial de USCIS.

Usar la última versión de los formularios y verificar los requisitos antes de enviar cualquier solicitud.

Documentar todas las pruebas de la relación.

No entregar documentos incompletos ni falsos.

Buscar apoyo legal si existieron antecedentes migratorios complejos o periodos de permanencia irregular.

¿Qué debieron saber los hispanos en proceso o que planearon casarse?

Las nuevas reglas dificultaron la obtención de la residencia por matrimonio debido a la exigencia de mayor documentación y controles, pero no eliminaron esta vía para regularizar la situación. Cumplir con los requisitos de documentación, prepararse para la entrevista y evitar fraude determinó la posibilidad de avanzar en el proceso.

Las autoridades estadounidenses revisaron cada expediente en profundidad y verificaron la veracidad de los datos aportados. Los errores, la desinformación o la entrega de datos falsos generaron consecuencias irreversibles para el solicitante y sus familiares.

La residencia por matrimonio sigue estando disponible, aunque ahora requiere mayor preparación, honestidad y precisión en cada paso.