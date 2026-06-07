Zelensky llegó a Londres para reunirse con Starmer, Macron y Merz tras una nueva oleada de ataques rusos

Volodimir Zelensky busca reforzar la coordinación con sus principales aliados europeos en medio de una nueva escalada de ataques rusos sobre Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llegó este domingo a Londres para mantener una serie de reuniones con los principales líderes europeos en un momento especialmente delicado para su país. La visita se produjo horas después de una nueva oleada de ataques rusos que dejó al menos cinco muertos en distintas regiones ucranianas y provocó daños en una instalación vinculada al almacenamiento de combustible nuclear usado cerca de Chernobyl.

El mandatario ucraniano confirmó que mantendrá encuentros con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz. La agenda estará centrada en la situación militar, el fortalecimiento de la defensa aérea y la coordinación política entre Kiev y sus aliados europeos.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a su llegada a Londres para una serie de encuentros con dirigentes europeos en medio de una nueva ofensiva rusa

“El foco principal es nuestra defensa en la guerra, una mayor cooperación para la seguridad de toda Europa en el ámbito de la defensa aérea y nuestra visión compartida sobre las perspectivas diplomáticas”, escribió Zelensky en sus redes sociales. El presidente añadió además que “Europa debe ser parte de las negociaciones y debe ser fuerte”.

La reunión se desarrolla en medio de la preocupación por la intensidad de los ataques rusos. Ucrania reclama desde hace meses más sistemas antiaéreos y un suministro constante de municiones para intentar contener los bombardeos con drones y misiles que afectan diariamente a ciudades e infraestructuras críticas.

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La visita también tiene lugar mientras los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada a la guerra permanecen estancados. Zelensky insiste en que los países europeos deben desempeñar un papel central en cualquier proceso de negociación futura, especialmente porque la seguridad del continente se encuentra directamente vinculada al resultado del conflicto.

Zelensky insiste en que los países europeos deben desempeñar un papel central en cualquier proceso de negociación futura

Uno de los episodios que elevó la tensión durante la jornada fue el ataque contra una instalación de almacenamiento de combustible nuclear usado ubicada dentro de la zona de exclusión de Chernobyl. Según informó Energoatom, la empresa estatal encargada de la energía nuclear en Ucrania, el impacto provocó daños en parte de la infraestructura.

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La compañía precisó que el edificio destinado a la recepción de combustible quedó “parcialmente destruido”. No obstante, aclaró que los niveles de radiación permanecieron dentro de los parámetros normales y que no se registró una amenaza inmediata para la población.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, en Downing Street antes de una jornada de consultas sobre la guerra en Ucrania y la seguridad europea (REUTERS)

Zelensky afirmó que el ataque fue ejecutado mediante un dron Shahed de diseño iraní. Según explicó, el aparato impactó contra “uno de los edificios de la Instalación Centralizada de Almacenamiento de Combustible Gastado” situada en la zona de exclusión.

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“Hasta el momento, no hay lecturas que superen los niveles normales de radiación de fondo”, señaló el mandatario. Sin embargo, agregó que “sin duda hay un aumento en la desfachatez de Rusia, que hace tiempo alcanzó niveles desorbitados”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica anunció el envío de especialistas para evaluar la magnitud de los daños. La agencia calificó el incidente como “profundamente preocupante” debido a la naturaleza sensible del complejo afectado.

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Imagen difundida por Energoatom que muestra daños en una instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado cerca de Chernóbil, tras un ataque con drones denunciado por las autoridades ucranianas (REUTERS)

La instalación se encuentra en una zona boscosa ubicada a unos doce kilómetros del sitio donde ocurrió el accidente nuclear de 1986. Su función es almacenar combustible gastado procedente de las centrales nucleares ucranianas que continúan operativas.

Cinco muertos en una nueva jornada de ataques

Las autoridades ucranianas informaron que al menos cinco personas murieron durante los ataques registrados este domingo. En la región de Zaporizhzhia, un bombardeo alcanzó una parada de transporte público y causó dos víctimas fatales.

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En la misma zona, un ataque con drones provocó la muerte de un conductor de minibús de 56 años.

Otros dos hombres fallecieron en incidentes separados en la región central de Dnipropetrovsk, según reportaron las autoridades locales.

Mientras tanto, Rusia denunció que un ataque con drones ucranianos en la región fronteriza de Belgorod causó la muerte de una mujer e hirió a otra persona.

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Cuerpos de víctimas de un ataque aéreo en una parada de transporte público de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, tras una nueva ofensiva lanzada en medio de la guerra con Rusia

Más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022, los combates continúan sin señales claras de una solución cercana. En ese escenario, Zelensky busca consolidar el respaldo político y militar de sus principales socios europeos mientras Ucrania enfrenta una nueva escalada de ataques sobre su territorio.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)