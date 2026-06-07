Josh O’Connor cuenta por qué aceptó participar en la nueva película de Steven Spielberg

Josh O’Connor protagoniza 'El día de la revelación', la nueva película de Steven Spielberg, tras su éxito en The Crown

El ascenso de Josh O’Connor en producciones internacionales transformó su carrera en un recorrido de rodajes y retos. Tras su trabajo en The Crown, este año encabezó el reparto de la nueva película de Steven Spielberg, a la que se sumó sin haber leído el guion, según relató a Fotogramas.

Tras consolidarse en televisión, Josh O’Connor dio el salto a una serie de proyectos cinematográficos de alto perfil. El punto más destacado llegó cuando Spielberg lo eligió para protagonizar El día de la revelación.

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Rodajes, descanso y creatividad

O’Connor contó que, tras su reconocimiento mundial con The Crown, el trabajo se multiplicó. En apenas tres años, participó en ocho películas con cineastas como Luca Guadagnino, Kelly Reichardt y Rian Johnson. Ahora, se encontraba filmando en la isla volcánica de Stromboli y esperaba el estreno próximo de varios títulos, entre ellos el regreso de Spielberg a la ciencia ficción.

El actor británico aceptó su papel en la próxima cinta de ciencia ficción de Spielberg sin haber leído el guion (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Creo que el verano pasado conseguí juntar seis días y pude escaparme a Italia. Ni una semana entera, pero aun así estuvo genial. Fueron mis primeras vacaciones en unos cuantos años”, comentó a Fotogramas. El actor reconoció que sus agendas estuvieron llenas, pero buscó equilibrar la intensidad laboral con momentos de descanso.

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El presente de Josh O’Connor está marcado por una agenda cargada, aunque el actor reivindica el ocio y el aburrimiento como fuentes de creatividad. “Llevo unas temporadas bastante moviditas”, admitió.

“Mis actos dicen otra cosa, pero intento encajar algo más de vida entre tanto trabajo. Ahora mismo estoy rodando, perdido en una isla volcánica, y en el horizonte vislumbro un poco de descanso. De verdad, tengo muchas ganas de aprovecharlo”, agregó.

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Lo que significó trabajar sin descanso para Josh O’Connor

“Déjame decirte que soy buenísimo no haciendo nada. Soy brillante”, afirmó al medio. “Me encanta no tener nada que hacer. Porque es en esos raros momentos cuando más creativo me siento: del aburrimiento nacen las mejores ideas”, agregó.

Las agendas sobrecargadas y la búsqueda de equilibrio entre rodajes y descanso marcaron el año laboral de Josh O’Connor (REUTERS/Stephane Mahe)

Actualmente, O’Connor participa en el rodaje de Three Incestuous Sisters junto a Alice Rohrwacher y un elenco internacional. “No llevamos mucho, solo unos pocos días. Estamos empezando a coger el ritmo ahora. No como mi carrera, en la que parece que no hay hueco ni para tomar el aire”, explicó.

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El estreno de El día de la revelación llegó en un periodo de intensidad. “Este junio llegan a la cartelera dos de mis últimos trabajos, la indie Rebuilding y uno de esos contados trenes a los que se tiene que subir sí o sí porque pueden cambiarle la vida a uno: El día de la revelación, el regreso de Spielberg a la ciencia ficción”, detalló O’Connor en Fotogramas.

Cómo llegó a la película de Spielberg

“Steven Spielberg es el arquitecto de nuestra imaginación. Yo sin duda lo siento así. Sus películas me enseñaron a experimentar el cine”, afirmó.

O’Connor comparte anécdotas sobre el rodaje con Spielberg y destaca la capacidad única del cineasta para dirigir actores (Universal Pictures)

“Yo estaba en Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la Met Gala y recibí un mensaje que decía: ‘Steven quiere verte mañana’. ¿Qué vas a decir?”, relató a Fotogramas. Después de reunirse, el director le trasladó de forma vaga la idea central del film, pero con algunos detalles para que O’Connor se entusiasmara.

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“¿Sabes eso que dicen de que no aceptes un papel antes de leer un guion? Pues es una regla muy difícil de seguir cuando tienes a Spielberg sentado delante de ti. Claro, Steven. Sea lo que sea, cuenta conmigo. Creo que le dije que sí al instante”, confesó el actor.

O’Connor describió el ambiente en el rodaje con una anécdota: “Fue una noche de finales de febrero de 2025, en Nueva Jersey, y recuerdo que llovía suavemente. El set estaba iluminado con un enorme foco detrás de un edificio cualquiera y, de repente, me di cuenta: Dios mío. Estoy en una película de Spielberg”.

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En ese sentido, señaló que esa sensación lo acompañó en toda la producción, pero logró gestionarla con el tiempo.

El actor resalta el aburrimiento y el ocio como fuentes clave de creatividad en su proceso artístico y profesional (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Sobre la relación profesional, el actor afirmó: “Se habla siempre de su inventiva visual y capacidad narrativa, pero lo que confirmé trabajando con él es que Steven Spielberg es un director de actores. Lleva dedicándose a esto muchísimo tiempo y sigue siendo igual de entusiasta, igual de libre, y se sigue emocionando con su trabajo como si fuera un novato”.

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De los castings presenciales al autocasting

El acceso de O’Connor a nuevos papeles evolucionó junto con la industria. “Eso es algo que echo de menos”, confesó sobre los castings presenciales. “Siempre me sentí cómodo con ese proceso. Me ayudaba a conocer al director y al personaje”, contó.

Además, recordó que las pruebas presenciales ofrecían contacto real y cercanía. “Si no funcionaba, normalmente era porque era lo mejor, tanto para ti como para el proyecto”, indicó.

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O’Connor reflexiona sobre el cambio de los castings presenciales al autocasting y su impacto en la industria del cine (Captura de tráiler oficial)

Las nuevas formas de selección, con autocastings y herramientas tecnológicas, supusieron para él un reto. “Siento muchísima admiración por los actores jóvenes de hoy. Ahora todo se hace con autocastings grabados, y eso habría sido mi peor pesadilla. A mí me encantaba estar físicamente en la sala con alguien, interactuar, ver cómo reaccionaban. Si hubiera empezado ahora, lo más seguro es que mi carrera hubiera terminado antes de empezar”, cerró.