Ucrania denunció que el ataque ruso contra Chernobyl dañó un edificio del OIEA: “Es un riesgo inaceptable para la seguridad nuclear”

Rusia atacó el depósito de combustible nuclear de Chernobyl y la OIEA expresó su preocupación

El ataque ruso de este domingo con un dron contra Chernobyl dañó un edificio utilizado por personal del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. El impacto ocurrió en el depósito de combustible nuclear gastado, sin que se registraran aumentos en los niveles de radiación, pero reavivó las alertas sobre la seguridad nuclear y la escalada bélica en la zona.

Kiev denunció que el incidente se produjo durante la madrugada, cuando un dron ruso impactó contra instalaciones cercanas a la central nuclear de Chernobyl. El Ministerio informó que el artefacto destruyó parcialmente un edificio de recepción de contenedores y dañó otras infraestructuras, incluido un edificio utilizado por el OIEA. Las autoridades señalaron que los equipos de emergencia apagaron el incendio provocado, reafirmando que no hay indicios de contaminación radiológica tras el ataque.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial de Ucrania calificó el ataque como un “riesgo inaceptable para la seguridad nuclear” y denunció el desprecio de Rusia por el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica y por las regulaciones internacionales. El Gobierno notificó a la Secretaría del OIEA e insistió en la necesidad de que el incidente sea abordado durante la reunión de la Junta de Gobernadores, que comienza este lunes en Viena.

En esa línea, la cancillería ucraniana solicitó a los Estados, organizaciones internacionales y empresas que reduzcan la cooperación con la industria nuclear rusa y que intensifiquen las sanciones contra ese sector. Además, pidió abstenerse de emprender nuevos proyectos vinculados con la industria nuclear de Rusia.

PUBLICIDAD

Rafael Grossi, director general del OIEA (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que ha sido informado del ataque. El secretario general del OIEA, Rafael Grossi, manifestó que el incidente es “profundamente preocupante”, ya que ocurrió en una instalación con grandes cantidades de material nuclear almacenado a escasos metros del área dañada. Grossi anunció que una delegación del OIEA realizará una inspección en el sitio afectado para valorar los daños y el estado de la seguridad nuclear.

Las autoridades ucranianas insisten en que cualquier ataque a una infraestructura nuclear viola acuerdos multilaterales y normas internacionales, y recalcaron la urgencia de una evaluación rigurosa por parte de la comunidad internacional.

PUBLICIDAD

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) calificó el ataque como un crimen de guerra. Según el SBU, el dron utilizado era un Geran-2 y el incidente tuvo lugar a las 02:05 del 7 de junio, hallándose restos del aparato en el lugar.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, tildó el ataque de “extremadamente vil”. Sostuvo que se trató de una acción deliberada contra infraestructura crítica y subrayó que Rusia volvió a atacar la zona restringida de Chernobyl. Destacó también que no se han detectado niveles anormales de radiación tras el impacto.

PUBLICIDAD

Zelensky condenó el ataque ruso contra Chernobyl (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Zelensky afirmó que el mundo debe responder ante los riesgos para la seguridad internacional y solicitó medidas que incrementen la presión sobre Moscú. Tras el rechazo del presidente ruso, Vladímir Putin, a entablar negociaciones directas, Ucrania ha aumentado la presión militar y diplomática.

En el transcurso de mayo, Rusia solo logró avanzar 10 kilómetros cuadrados, mientras que, de acuerdo con estimaciones ucranianas, perdió más de 30.000 soldados entre muertos y heridos. El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, Andrii Biletski, afirmó que la falta de efectivos rusos en el frente es cada vez más evidente y que la superioridad ucraniana en el uso de drones podría conducir a un punto de inflexión en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Aunque no se han registrado incrementos en la radiación tras el ataque, las autoridades ucranianas señalaron que se ha agravado la actitud hostil de Rusia, incrementando el peligro para la seguridad de la región y del resto del mundo.