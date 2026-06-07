Conmoción en Francia por el asesinato de una niña de 11 años: miles de personas marcharon en silencio para exigir justicia

Familiares de Lyhanna participan en una movilización multitudinaria organizada tras el hallazgo del cuerpo de la menor, desaparecida desde finales de mayo (AFP/LIONEL BONAVENTURE)

La pequeña localidad francesa de Fleurance se convirtió este domingo en el escenario de una multitudinaria manifestación en memoria de Lyhanna, la niña de 11 años cuyo asesinato conmocionó al país y reavivó el debate sobre la protección de los menores y el tratamiento judicial de las denuncias por violencia sexual.

Miles de personas participaron en una marcha silenciosa encabezada por los padres de la menor, cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada después de varios días de búsqueda. Según las autoridades locales, alrededor de 6.000 personas se sumaron a la movilización en una ciudad que cuenta con una población similar.

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Vestidos de blanco y portando flores del mismo color, los asistentes recorrieron las calles bajo altas temperaturas en una ceremonia marcada por el silencio. En la cabecera de la marcha, familiares y vecinos sostenían una pancarta con una frase dedicada a la niña: “Lyhanna. Nunca más. Te queremos, te extrañamos”.

La localidad francesa de Fleurance fue escenario de una multitudinaria marcha en memoria de Lyhanna, desaparecida a fines de mayo y hallada muerta días después (AFP/LIONEL BONAVENTURE)

La menor había desaparecido el 29 de mayo en las inmediaciones de Fleurance, en el sudoeste francés. Las investigaciones determinaron que fue vista por última vez cuando subía a un vehículo. Días más tarde, las autoridades localizaron su cuerpo y profundizaron la causa contra un hombre de 41 años que ya se encontraba detenido por la desaparición.

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La conmoción pública aumentó cuando trascendió que el sospechoso, padre de una compañera de escuela de la víctima, había sido objeto de varias denuncias previas relacionadas con presuntos delitos sexuales contra menores. Pese a esas acusaciones, nunca había recibido una condena judicial.

Ese dato colocó el foco sobre el funcionamiento de la Justicia francesa y provocó reacciones de las máximas autoridades del país. El presidente Emmanuel Macron calificó de “inaceptables” las fallas que permitieron que las denuncias previas no derivaran en una condena.

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Los allegados de Lyhanna recorren las calles de Fleurance durante una movilización organizada para recordar a la menor y reclamar justicia (AFP)

Durante el acto realizado al finalizar la marcha, familiares de la niña expresaron públicamente su dolor. Una de sus tías, acompañada por los padres de Lyhanna y por el alcalde de la ciudad, afirmó ante los presentes: “Nuestro pequeño mundo se ha derrumbado por completo”.

Visiblemente emocionada, añadió: “Lyhanna debe estar muy conmovida al ver desde allá arriba a toda esta gente reunida por ella”. Luego dirigió unas palabras a la menor: “Lyhanna, por favor perdónanos, perdónanos por lo que sufriste”.

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El alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, sostuvo que la muerte de la niña representa un problema que excede a la comunidad local. “Hoy somos una ciudad enojada, una región enojada, un país enojado”, declaró. También señaló que el caso constituye “el último acto de una tragedia que se desarrolla desde hace demasiado tiempo”.

Entre los participantes hubo numerosas personas que decidieron asistir por experiencias personales vinculadas a la violencia sexual. Karine Camus, de 41 años, contó que acudió junto a su familia porque siente que lo ocurrido podría haber afectado a cualquier hogar.

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El alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, pronuncia un discurso durante la marcha organizada en memoria de Lyhanna, la niña de 11 años cuyo asesinato conmocionó a Francia (AFP)

“Tengo una hija de 12 años y un hijo de 13. Podría haberle pasado a mi familia”, expresó. La mujer, que aseguró haber sido víctima de violencia sexual, pidió que las niñas encuentren apoyo para denunciar situaciones de abuso y violencia.

Otra participante, Manola Martin, relató que acudió pensando en sus hijas y nietas. “Desgraciadamente, el sistema judicial no hace nada por estas personas”, afirmó.

La respuesta del Gobierno francés

El caso generó una reacción inmediata del Ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Gérald Darmanin, pidió disculpas a la familia de Lyhanna y aseguró estar “furioso” por el tratamiento que recibió el historial judicial del principal sospechoso.

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Además, anunció una revisión nacional de expedientes vinculados a denuncias que involucran a menores. Según explicó, solicitará a los fiscales que reexaminen alrededor de 70.000 casos antes del próximo 14 de julio.

Fotografías de Lyhanna acompañan el recorrido de los manifestantes durante el homenaje celebrado tras el crimen que generó indignación en Francia (AFP)

“No me iré de vacaciones” y “ningún magistrado de alto rango se irá de vacaciones” hasta completar esa tarea, declaró el ministro.

(Con información de AFP)