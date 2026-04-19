Estados Unidos mantiene niveles récord de nacimientos de hijos de inmigrantes indocumentados pese a nuevas restricciones

El debate sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento volvió al centro de la agenda pública tras marcarse un récord de nacimientos de hijos de inmigrantes sin estatus legal (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Casi el 10 % de los nacimientos en Estados Unidos en 2023 correspondieron a hijos de inmigrantes indocumentados, marcando el nivel más alto en más de una década y reavivando el debate nacional sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.

En 2025, aunque la tendencia se mantuvo relevante, los datos oficiales muestran que los nacimientos de madres sin estatus legal continuaron en niveles históricos, con un leve descenso respecto a 2023.

Según el Centro de Investigación Pew, de los 3,6 millones de bebés nacidos en Estados Unidos en 2023, 320.000 tenían madres inmigrantes indocumentadas o con estatus legal temporal. Esto representó un 9 % del total nacional y reflejó una dinámica demográfica sostenida que posicionó la interpretación de la 14.ª Enmienda como un tema central en la agenda pública.

Estos datos fueron publicados por el Pew Research Center y la Oficina del Censo de Estados Unidos. Asimismo, el informe indica que en 2023 vivían en el país 4,6 millones de niños menores de 18 años nacidos en Estados Unidos y con al menos un progenitor indocumentado, lo que conforma el 75 % de todos los menores que residen en hogares con un padre sin estatus legal.

El caso Trump contra Barbara, admitido para revisión en 2025 por la Suprema Corte, podría redefinir los derechos de nacimiento en el país. Según el Pew Research Center y la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2023 hubo 320.000 nacimientos de hijos de madres inmigrantes indocumentadas o con estatus legal temporal, lo que equivale al 9 % del total nacional. Esta proporción se mantuvo estable en 2024 y mostró una leve reducción en 2025, aunque los datos completos de este último año se publicarán a finales de 2026.

Cambios en la dinámica migratoria y demográfica entre 2023 y 2025

California, Texas y Florida concentran la mayor proporción de nacimientos de hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, reflejando áreas clave de asentamiento migratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la población inmigrante indocumentada marcó el incremento de los nacimientos en este grupo. El Pew Research Center estimó que la población total de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó 14 millones en 2023, el máximo histórico registrado, tras dos años de aumentos acelerados.

El ritmo de crecimiento se desaceleró en la segunda mitad de 2024 y en 2025 comenzó a observarse una leve disminución, en parte por nuevas políticas de control fronterizo y mayores expulsiones.

La distribución estatal señala que California, Texas y Florida concentran la mayor proporción de hijos de inmigrantes indocumentados, reflejando la localización de las comunidades migrantes más numerosas. En 2023, estados como Florida sumaron 700.000 inmigrantes indocumentados adicionales, según el Pew Research Center.

El origen de las madres inmigrantes sin estatus legal ha variado: México sigue encabezando la lista, mientras que los flujos de Guatemala, El Salvador, Honduras, India y Venezuela aumentaron significativamente entre 2021 y 2023.

Debate político y consecuencias para la ciudadanía por nacimiento

El fallo sobre el caso Trump contra Barbara por parte de la Suprema Corte, esperado para finales de 2026, impactará los derechos de nacimiento y la política migratoria estadounidense (REUTERS/Kevin Wurm)

El marco legal que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, amparado en la 14.ª Enmienda ratificada en 1868, es fuente de controversias y propuestas de reforma.

El expresidente Donald Trump promovió una orden ejecutiva para restringir el alcance de la ciudadanía por nacimiento, impugnada en tribunales y elevada a la Suprema Corte dentro del caso Trump contra Barbara desde 2025.

Sectores partidarios de políticas migratorias restrictivas sostienen que la interpretación vigente de la enmienda fomenta los llamados “bebés ancla”. Brandy Perez Carbaugh, analista de la Heritage Foundation, afirmó a The Washington Post que “según la interpretación actual, estos niños acceden automáticamente a la ciudadanía y a programas sociales federales y estatales, lo que implica un costo para los contribuyentes”.

Carbaugh añadió que “las lagunas legales en Medicaid de emergencia permiten que inmigrantes indocumentados accedan a atención prenatal y parto gratuitos en algunos estados, mientras que los estadounidenses deben cubrir esos gastos”.

Según la analista, los nacimientos en estas condiciones han permitido a padres extranjeros acceder indirectamente a beneficios sociales y a una supuesta protección contra la deportación.

Perspectivas y datos preliminares para 2024 y 2025

El Pew Research Center, con datos del Censo y del National Center for Health Statistics, reporta que la cifra de nacimientos de hijos de madres inmigrantes indocumentadas se mantuvo cerca de los 320.000 en 2024. Para 2025, los datos preliminares indican una leve reducción, asociada al endurecimiento de las políticas migratorias federales y estatales y a una caída en la inmigración neta anual. Hasta mediados de 2025, la población total de inmigrantes indocumentados se mantenía por encima de los niveles de 2023.

El fallo de la Suprema Corte sobre el caso Trump contra Barbara, previsto para fines de 2026, podría modificar de manera sustancial el acceso a la ciudadanía por nacimiento y redefinir los derechos de cientos de miles de personas cada año.

Desde 1868, la ciudadanía por nacimiento ha garantizado que toda persona nacida en Estados Unidos sea reconocida como ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. El debate actual, impulsado por el crecimiento de la inmigración indocumentada y la presión sobre el sistema migratorio, mantiene a la Suprema Corte en el centro de una decisión de alto impacto para el país.