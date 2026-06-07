Cómo saber si la llamada de alerta de tu banco es real o una estafa

La idea de los atacantes es generar pánico y reacción inmediata durante la comunicación telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono puede sonar y, al contestar, la voz al otro lado asegura representar al banco. El mensaje suele ser urgente: “su dinero está en peligro”, “su cuenta ha sufrido un acceso no autorizado” o “hay un movimiento sospechoso”, siendo unas llamadas que logran inquietar a cualquier persona.

De acuerdo con la la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores explotan el miedo y la sorpresa, aprovechando la presión del momento para obtener información confidencial.

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“Ellos lo perciben y dicen que te pueden ayudar. ¿Deberías confiar? No”, sostiene la agencia estadounidense. Los ciberdelincuentes cuentan con datos como el nombre, la dirección o los últimos movimientos bancarios de la víctima, lo que añade credibilidad a la llamada.

Cuáles señales ayudan a detectar si una llamada de alerta bancaria es legítima

Los ciberdelincuentes dicen que la cuenta bancaria fue hackeada y se debe suministrar datos sensibles para darle solución al problema en la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades bancarias y autoridades subrayan que ningún banco solicitará contraseñas, códigos de verificación o accesos remotos durante una llamada. De hecho, una de las primeras pautas es colgar el teléfono y contactar directamente al banco usando datos oficiales.

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Según la FTC, “usa la aplicación o el sitio web oficial para ponerte en contacto con el departamento de fraude” y evita confiar en números que aparecen en búsquedas de internet, porque los estafadores pagan anuncios para posicionar teléfonos falsos.

Otra señal de alerta es la urgencia. Los ciberdelincuentes insisten en que el problema debe resolverse de inmediato, amenazando con bloqueos o pérdidas irreparables.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) afirma que “bajo presión, es más fácil que actuemos sin pararnos a pensar”, así que sugieren no ceder ante la prisa y desconfiar de cualquier demanda urgente.

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Qué es la ingeniería social y cómo se usa en las estafas bancarias

La mayoría de fraudes telefónicos se aprovechan de la inocencia de los usuarios para que los engaños sean más efectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería social es una técnica empleada por los ciberdelincuentes para manipular a la víctima con el fin de que entregue voluntariamente datos personales o realice alguna acción, como transferir fondos económicos.

Según el INCIBE, los estafadores utilizan el phishing (correo), smishing (mensaje de texto) o vishing (llamada telefónica) para lograr sus objetivos, y la llamada falsa del banco es una de las estafas más extendidas.

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En muchos casos, los datos no se obtienen mediante un ataque técnico, sino por el engaño directo. El INCIBE señala que “el eslabón más débil es el propio usuario”, porque el delincuente crea una narrativa persuasiva y solicita la información bajo la excusa de proteger la cuenta.

Por qué los ciberdelincuentes pueden saber datos personales y bancarios

Los atacantes pueden recopilar información personal de sitios públicos o mercados ilegales de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a información personal por parte de los estafadores responde a varias vías. Una de las más frecuentes es la compra o robo de bases de datos con nombres, direcciones, fechas de nacimiento o incluso detalles bancarios.

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La FTC advierte que “es posible que la persona que llama sepa cosas sobre ti, pero eso no significa que sea confiable”. Otro punto clave es que la propia huella digital facilita el trabajo de los ciberdelincuentes.

El INCIBE destaca que gran parte de los datos están disponibles públicamente en redes sociales, fotografías o comentarios que revelan rutinas y relaciones. “Con estos datos pueden construir perfiles detallados y lanzar ataques personalizados mucho más creíbles”.

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Cómo protegerse ante una llamada fraudulenta

Se debe desconfiar de cualquier mensaje que pida mantener la conversación en confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren actuar con cautela y seguir ciertos pasos para evitar caer en la trampa. Lo primero es obtener información básica sobre la supuesta alerta y colgar el teléfono.

Luego, se debe verificar la historia comunicándose con el banco mediante canales oficiales. Según la FTC, nunca hay que compartir información personal o códigos de verificación, ni permitir el acceso remoto a dispositivos.

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Asimismo, otra pauta es conversar con un familiar o amigo antes de tomar una decisión. Ningún departamento de fraude legítimo pedirá que la llamada se mantenga en secreto.