Nuevos detalles sobre el crimen del ex militar que asesinó a sus hijos y a otro menor en Luisiana

El asesinato múltiple de Luisiana tuvo como víctima a ocho menores familiares de Shamar Elkins, sucediendo justo antes de una audiencia de divorcio clave (Shamar Elkins/Facebook)

El asesinato múltiple en Luisiana, atribuido a Shamar Elkins, un veterano de 31 años, se produjo en un contexto de crisis personal tras el anuncio de una audiencia de divorcio programada para el día posterior al crimen.

La masacre, cometida durante el Domingo de Pascua, que coincidió con el 12 de abril, dejó como saldo la muerte de 8 menores, todos familiares directos del agresor, y expuso la red de conflictos internos y antecedentes judiciales que rodeaban al autor en las semanas previas, según la reconstrucción realizada por The New York Times.

Las autoridades de Luisiana indicaron que Elkins actuó horas antes de la audiencia de divorcio solicitada por su esposa, Shaneiqua Pugh, con quien mantenía una relación marcada por episodios de tensión y recientes disputas legales.

Testimonios recogidos por la prensa de referencia en Estados Unidos detallan que el domingo Elkins se comunicó con su madre, Mahelia Elkins, y su padrastro, Marcus Jackson, para informarles acerca de la demanda y manifestar su malestar emocional. Jackson narró a The New York Times que Elkins confesó sentirse agobiado y tuvo pensamientos suicidas, explicando: “Hay personas que no se recuperan de sus demonios”, tras el intento de su familia por brindarle apoyo.

Detalles del crimen y situación de las víctimas

Shamar Elkins actuó tras días de crisis emocional y antecedentes de conflictos legales con su esposa Shaneiqua Pugh, según informó la policía de Luisiana (Instagram)

En la mañana del 12 de abril, siete hijos de Elkins y un primo fueron hallados muertos en la residencia familiar. Pugh y otra mujer identificada como Christina Snow sufrieron heridas de gravedad por disparos en la cabeza y el abdomen.

De acuerdo con la cadena local KSLA, afiliada a CBS, ambas permanecen hospitalizadas y su estado continúa siendo crítico, lo que mantiene alerta a la comunidad.

Registros judiciales citados por The New York Times revelan que Elkins tenía antecedentes penales: fue condenado en 2016 por conducción bajo los efectos del alcohol y, en 2019, por uso ilícito de armas.

Un informe policial de marzo de ese año detalla que, tras ser amenazado con un arma por otro conductor, Elkins respondió con 5 disparos de una pistola de 9 mm. Uno de los proyectiles terminó cerca de una escuela primaria, lo que ilustra su historial de conductas peligrosas previas a la tragedia.

En los días anteriores a la masacre, Elkins expuso su estado emocional en redes sociales. El 9 de abril escribió en Facebook: “Dios mío, hoy te pido que me ayudes a proteger mi mente y mis emociones. Cuando surja la negatividad, recuérdame que diga: ‘no me pertenece’, en el nombre de Jesús”.

En otra publicación de marzo, preguntó a otros padres si sería posible tener los mismos hijos cambiando de pareja, mostrando el nivel de conflicto existente en su entorno familiar.

El perfil de Elkins, reconstruido por los investigadores a partir de registros judiciales y rastros digitales, deja evidencia de un patrón de inestabilidad mental y tendencias autodestructivas.

Los datos recopilados por la policía y los testimonios familiares sugieren que la inminencia de la audiencia de divorcio y la presión financiera fueron factores que incidieron en el desenlace violento. Su padrastro recalcó que atravesó días de intensa angustia, comentando que “estaba seguro de que no lograría superar sus problemas”.

Las dos adultas heridas durante el ataque, Pugh y Snow, siguen luchando por su vida en el hospital, según la última información oficial. Los equipos médicos han confirmado lesiones graves y el pronóstico sigue siendo reservado.

El caso reavivó un debate en la comunidad acerca de la salud mental y los mecanismos de prevención de violencia familiar, principalmente en contextos donde hay antecedentes judiciales.

Las señales de alerta antes del crimen

Especialistas en salud mental subrayan la falta de seguimiento psicológico a Elkins después de sus condenas como una falla en los mecanismos preventivos estatales (REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE)

Durante las semanas previas al ataque, Elkins expresó en varios foros en línea y en conversaciones privadas sus dificultades para gestionar el estrés y las emociones negativas. Testimonios recogidos por la prensa de referencia en Estados Unidos indican que manifestó sentirse “atrapado en pensamientos oscuros” y expresaba desesperanza acerca de su situación matrimonial.

Según la policía local, estaba bajo seguimiento judicial por hechos previos vinculados a violencia y tenencia ilícita de armas, lo que señala fallos en los sistemas de monitoreo y acompañamiento a personas en riesgo.

El análisis de los mensajes que publicó en su cuenta de Facebook apunta a una progresiva desestabilización emocional. Especialistas en salud mental entrevistados por la prensa en Estados Unidos subrayan que expresiones como “no me pertenece” y preguntas relacionadas con la estabilidad familiar muestran un estado de ánimo aislado que pudo influir en la decisión final de Elkins.

Contexto judicial y antecedentes penales

Los informes policiales sobre Elkins exhiben una serie de incidentes graves en los últimos años. La condena por conducción bajo los efectos del alcohol en 2016 y el episodio de disparos en 2019 evidencian una tendencia anterior a la violencia y el manejo irresponsable de armas.

En el incidente de 2019, uno de los disparos impactó cerca de una escuela, lo que llevó a la policía a advertir sobre el riesgo que representaba para la comunidad.

Fuentes judiciales explicaron que, a pesar de que Elkins cumplió las sentencias impuestas, no existieron mecanismos de seguimiento psicológico posterior. Actualmente, esta omisión es examinada por las autoridades estatales.

Los especialistas en salud mental consultados por The New York Times enfatizan la necesidad de reforzar los controles en casos de reincidencia y de implementar acciones preventivas en ambientes de violencia doméstica.

Investigación en curso y repercusión social

El caso reaviva debates sobre salud mental, violencia familiar y control de armas, impulsando nuevas jornadas de concientización en la comunidad de Luisiana (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Las autoridades de Luisiana mantienen abierta la investigación, dando prioridad al análisis de los antecedentes judiciales y el entorno digital de Elkins para definir la secuencia de los acontecimientos y los factores que precipitaron el ataque. El caso ha generado conmoción y discusión pública en torno a temas como la salud mental, el acceso a armas y la protección de menores en situaciones de riesgo.

La comunidad local y diferentes organizaciones han convocado jornadas de concientización sobre la violencia familiar y la prevención del suicidio, señalando la necesidad de robustecer los sistemas de ayuda a personas en crisis. Mientras tanto, la situación de Pugh y Snow se sostiene bajo evaluación médica, y las autoridades indican que cualquier avance relevante será informado oficialmente durante el desarrollo de la investigación.