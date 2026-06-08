El petróleo cerró en alza y llegó a los USD 94,25 por barril tras los ataques entre Irán e Israel

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/Mike Nelson

El precio del petróleo Brent cerró este lunes con una subida del 1,25% hasta los USD 94,25 por barril, luego de que los ataques directos entre Irán e Israel durante el fin de semana impulsaran al alza los mercados energéticos, según informaron la AFP y el mercado de futuros del Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio avanzó un 0,84% hasta los USD 91,30.

La jornada arrancó con una escalada pronunciada: pasadas las 10:00 horas (8:00 GMT), el Brent tocó un máximo intradía de USD 98,08, lo que representó una suba de hasta el 5,36% respecto al cierre del viernes, cuando el barril había cerrado en USD 93,09 en el ICE. Los intercambios militares del fin de semana entre Teherán y Tel Aviv —los primeros desde la tregua iniciada dos meses atrás— fueron el detonante inmediato de esa apertura.

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Tres horas después del pico matutino, el precio cedió con fuerza por debajo de los USD 95 tras el anuncio del Ejército iraní sobre el fin de sus operaciones militares contra Israel. Desde ese momento, el barril osciló entre los USD 94 y los USD 95 hasta el cierre oficial en el ICE.

Minutos antes de ese comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había publicado en su plataforma Truth Social que ambas naciones buscaban “un alto el fuego inmediato”. “Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas”, escribió el mandatario, quien agregó que “es importante que todo avance con rapidez”.

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John Kilduff, de Again Capital, explicó a la AFP que “el mercado sigue convencido de que el presidente realmente no quiere continuar la guerra”, lo que contribuyó a moderar las ganancias iniciales. Con todo, la incertidumbre no se disipó por completo.

Varias personas inspeccionan los daños causados ​​por un impacto cercano, tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada por Israel, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Naama Stern

En la industria persiste la preocupación por la erosión acelerada de las reservas estratégicas de crudo a nivel global, en tanto el estrecho de Ormuz permanece casi totalmente bloqueado por Teherán. Esa restricción logística complica el transporte de exportaciones de petróleo más allá de la región, a pesar de la pausa en los combates.

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Con ese telón de fondo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aprobó el domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción: un incremento de 188.000 barriles diarios para julio. En términos acumulados, el Brent registra una revalorización del 30% desde el estallido del conflicto en Oriente Medio y avanza cerca del 55% en lo que va del año.

(Con información de AFP y EFE)