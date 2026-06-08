Mundo

Kosovo abre negociaciones para formar gobierno tras la victoria de Albin Kurti sin respaldo suficiente

El partido Vetëvendosje ganó las legislativas con el 43% de los votos, pero quedó lejos de asegurar una mayoría parlamentaria en un escenario de baja participación y presión europea por estabilizar el país

Guardar
Google icon
Albin Kurti, primer ministro en funciones de Kosovo y líder de Vetëvendosje, se dirige a sus seguidores tras las elecciones parlamentarias anticipadas en Pristina, el 8 de junio de 2026.(REUTERS/Valdrin Xhemaj)
Albin Kurti, primer ministro en funciones de Kosovo y líder de Vetëvendosje, se dirige a sus seguidores tras las elecciones parlamentarias anticipadas en Pristina, el 8 de junio de 2026.(REUTERS/Valdrin Xhemaj)

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, convocó a los partidos de la oposición a negociar tras ganar las elecciones parlamentarias del domingo con una mayoría que no le alcanza para formar gobierno, en unos comicios marcados por una baja participación y por la presión de Bruselas para que el país estabilice sus instituciones.

Fueron las terceras elecciones en apenas 18 meses, convocadas después de que el Parlamento fuera incapaz de elegir a un nuevo jefe de Estado tras el fin del mandato de la expresidenta Vjosa Osmani.

PUBLICIDAD

El partido nacionalista de izquierda de Kurti, obtuvo el 43% de los votos frente al 21% del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y el 18% de la Liga Democrática de Kosovo (LDK). El resultado supone un retroceso respecto al 51% que el partido alcanzó en diciembre.

“En las próximas semanas nos comunicaremos, nos reuniremos y cooperaremos con todos los actores políticos”, declaró Kurti ante sus seguidores el domingo por la noche. La participación no llegó al 37%, casi diez puntos por debajo de la última convocatoria, con unos 100.000 votos de la diáspora kosovar aún pendientes de contabilizar.

PUBLICIDAD

La Unión Europea reclama estabilidad institucional en Kosovo y condiciona el avance hacia la adhesión a la solidez de sus instituciones. (REUTERS/Yves Herman)
La Unión Europea reclama estabilidad institucional en Kosovo y condiciona el avance hacia la adhesión a la solidez de sus instituciones. (REUTERS/Yves Herman)

Kosovo aspira a integrarse en la Unión Europea (UE), pero es el único país de los Balcanes occidentales sin estatus oficial de candidato. Bruselas condiciona ese avance a la existencia de instituciones sólidas capaces de llevar adelante las reformas de adhesión, mientras que la inestabilidad acumulada ha frenado ese proceso y bloqueado el flujo de fondos europeos hacia el país.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, felicitó al mandatario saliente tras conocerse los resultados y advirtió: “Para que Kosovo avance en su camino hacia la UE, las fuerzas políticas deben unirse y encontrar compromisos para construir la estabilidad institucional”.

El analista político Artan Muhaxhiri señaló que el bloqueo político no da señales de ceder: “Desafortunadamente, no creo que este sea el fin de la crisis. Hasta ahora no hemos visto indicios de que vaya a haber grandes cambios”. Planteó dos salidas: un gobierno muy reducido con dificultades para sacar adelante los proyectos pendientes, o grandes concesiones a la oposición.

La disputa con Serbia por el reconocimiento de la independencia de Kosovo sigue como el principal obstáculo para su integración internacional. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)
La disputa con Serbia por el reconocimiento de la independencia de Kosovo sigue como el principal obstáculo para su integración internacional. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Kosovo proclamó su independencia de Serbia de forma unilateral en 2008, pero Belgrado no la reconoce, posición que comparten China, Rusia y cinco Estados miembros de la UE: España, Eslovaquia, Rumanía, Grecia y Chipre. Esa disputa sigue siendo el principal obstáculo para la integración internacional del país y divide a la clase política kosovar.

Kurti defiende que cualquier avance en las relaciones con Belgrado pasa por el reconocimiento formal de la independencia del país. Su gobierno impulsó medidas como la sustitución de matrículas serbias, la prohibición del dinar serbio y el cierre de instituciones financiadas desde allí, decisiones que generaron fricciones con la UE y con Estados Unidos.

La oposición apuesta por una normalización gradual de las relaciones con Belgrado bajo mediación europea, una línea más alineada con la que defiende Bruselas.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Kosovoelecciones parlamentariasUnión EuropeaSerbia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

Cada detalle arquitectónico de los hogares del siglo XIX respondía a una lógica social precisa, y sus elementos revelan hábitos, jerarquías y aspiraciones de una vida doméstica casi perdida

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

El investigador Bryce Stewart, de la Asociación de Biología Marina, confirmó que la expansión de Octopus vulgaris desde Devon hasta Escocia es la mayor registrada en aguas británicas, con capturas que crecieron un 7.700% en 2025 y pérdidas severas para los pescadores de mariscos

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

Irán e Israel anunciaron el cese de las hostilidades tras el episodio más intenso desde la tregua de abril

La pausa llegó después de un bombardeo sobre los suburbios de Beirut y de una salva de misiles, seguida por incursiones sobre varias urbes iraníes, incluida Teherán, según reportes de AFP y Reuters

Irán e Israel anunciaron el cese de las hostilidades tras el episodio más intenso desde la tregua de abril

Netanyahu confirmó el cese de los ataques contra Irán pero advirtió que Israel responderá si Teherán reanuda la ofensiva

El primer ministro israelí señaló que los recientes intercambios de fuego entre ambos países derivaron en una pausa en las hostilidades, al considerar que la respuesta militar de Tel Aviv cumplió un efecto disuasorio

Netanyahu confirmó el cese de los ataques contra Irán pero advirtió que Israel responderá si Teherán reanuda la ofensiva

La flota de submarinos nucleares británicos quedó fuera de servicio y crecen las dudas sobre la defensa del Reino Unido

La totalidad de los submarinos de ataque clase Astute se encuentra inactiva por problemas de mantenimiento, retrasos y falta de personal calificado

La flota de submarinos nucleares británicos quedó fuera de servicio y crecen las dudas sobre la defensa del Reino Unido
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comerciantes perjudicados por las movilizaciones de la CNTE reclaman el retiro de las vallas

Comerciantes perjudicados por las movilizaciones de la CNTE reclaman el retiro de las vallas

¿Podrás ver partidos del Mundial 2026 en restaurantes y bares de CDMX, Guadalajara y Monterrey?

Una delegación de funcionarios de EEUU vinculados al agro visitó a Kheiron Biotech en San Antonio de Areco

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Resultados ONPE al 94.107% de Roberto Sánchez EN VIVO: candidato supera por más de 11 mil votos a Keiko Fujimori

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

La Cumbre Industrial 2026 abrirá en El Salvador el debate sobre la unión aduanera

Exboxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez enfrenta proceso judicial tras ser detenido con marihuana y dinero en efectivo

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán la jornada de este lunes en gran parte de Honduras

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

ENTRETENIMIENTO

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

De cortos de 15 segundos a más de 800 episodios: el curioso origen de Los Simpson, según Matt Groening

Ewan McGregor reflexiona sobre 'Trainspotting' a 30 años de su estreno: “Es nuestro éxito, sigue siendo especial”

Taylor Swift contó qué la ayudó a escribir la canción original de Toy Story 5

Hugh Laurie reacciona a burla por 'Dr. House': “Espero con interés tu primera novela”