Kosovo abre negociaciones para formar gobierno tras la victoria de Albin Kurti sin respaldo suficiente

Albin Kurti, primer ministro en funciones de Kosovo y líder de Vetëvendosje, se dirige a sus seguidores tras las elecciones parlamentarias anticipadas en Pristina, el 8 de junio de 2026.(REUTERS/Valdrin Xhemaj)

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, convocó a los partidos de la oposición a negociar tras ganar las elecciones parlamentarias del domingo con una mayoría que no le alcanza para formar gobierno, en unos comicios marcados por una baja participación y por la presión de Bruselas para que el país estabilice sus instituciones.

Fueron las terceras elecciones en apenas 18 meses, convocadas después de que el Parlamento fuera incapaz de elegir a un nuevo jefe de Estado tras el fin del mandato de la expresidenta Vjosa Osmani.

PUBLICIDAD

El partido nacionalista de izquierda de Kurti, obtuvo el 43% de los votos frente al 21% del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y el 18% de la Liga Democrática de Kosovo (LDK). El resultado supone un retroceso respecto al 51% que el partido alcanzó en diciembre.

“En las próximas semanas nos comunicaremos, nos reuniremos y cooperaremos con todos los actores políticos”, declaró Kurti ante sus seguidores el domingo por la noche. La participación no llegó al 37%, casi diez puntos por debajo de la última convocatoria, con unos 100.000 votos de la diáspora kosovar aún pendientes de contabilizar.

PUBLICIDAD

La Unión Europea reclama estabilidad institucional en Kosovo y condiciona el avance hacia la adhesión a la solidez de sus instituciones. (REUTERS/Yves Herman)

Kosovo aspira a integrarse en la Unión Europea (UE), pero es el único país de los Balcanes occidentales sin estatus oficial de candidato. Bruselas condiciona ese avance a la existencia de instituciones sólidas capaces de llevar adelante las reformas de adhesión, mientras que la inestabilidad acumulada ha frenado ese proceso y bloqueado el flujo de fondos europeos hacia el país.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, felicitó al mandatario saliente tras conocerse los resultados y advirtió: “Para que Kosovo avance en su camino hacia la UE, las fuerzas políticas deben unirse y encontrar compromisos para construir la estabilidad institucional”.

PUBLICIDAD

El analista político Artan Muhaxhiri señaló que el bloqueo político no da señales de ceder: “Desafortunadamente, no creo que este sea el fin de la crisis. Hasta ahora no hemos visto indicios de que vaya a haber grandes cambios”. Planteó dos salidas: un gobierno muy reducido con dificultades para sacar adelante los proyectos pendientes, o grandes concesiones a la oposición.

La disputa con Serbia por el reconocimiento de la independencia de Kosovo sigue como el principal obstáculo para su integración internacional. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Kosovo proclamó su independencia de Serbia de forma unilateral en 2008, pero Belgrado no la reconoce, posición que comparten China, Rusia y cinco Estados miembros de la UE: España, Eslovaquia, Rumanía, Grecia y Chipre. Esa disputa sigue siendo el principal obstáculo para la integración internacional del país y divide a la clase política kosovar.

PUBLICIDAD

Kurti defiende que cualquier avance en las relaciones con Belgrado pasa por el reconocimiento formal de la independencia del país. Su gobierno impulsó medidas como la sustitución de matrículas serbias, la prohibición del dinar serbio y el cierre de instituciones financiadas desde allí, decisiones que generaron fricciones con la UE y con Estados Unidos.

La oposición apuesta por una normalización gradual de las relaciones con Belgrado bajo mediación europea, una línea más alineada con la que defiende Bruselas.

(Con información de EFE y Reuters)