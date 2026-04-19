Tragedia en Luisiana: ocho niños de entre 1 y 14 años fueron asesinados tras un tiroteo masivo

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años

Las víctimas tenían entre uno y unos 14 años, precisó el portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, quien detalló que algunos de los menores tenían lazos familiares con el sospechoso. En total, diez resultaron heridos en los tiroteos, según la agencia de noticias estadounidense The Associated Press

El agresor, un hombre adulto cuya identidad no fue revelada, murió tras ser perseguido por agentes y recibir disparos de la policía, según Bordelon. El sospechoso robó un automóvil cuando huía del lugar de los hechos y fue seguido por las fuerzas de seguridad.

Detalles del tiroteo

Según la policía de Shreveport, la matanza fue consecuencia de una “disputa doméstica”. Los agentes continuaban recolectando información en las dos viviendas afectadas y en un tercer sitio ubicados al sur del centro de Shreveport.

Chris Bordelon señaló: “Esta es una escena extensa, no se parece a ninguna otra que muchos de nosotros hayamos visto.”

Hasta este domingo, la mayor matanza en más de dos años en Estados Unidos había ocurrido en un suburbio de Chicago, donde ocho personas murieron en enero de 2024. Esto consta en la base de datos coordinada por la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, el periódico estadounidense USA Today y la universidad Northeastern University.

Acciones policiales

Durante una rueda de prensa frente a una de las viviendas atacadas, los funcionarios manifestaron que la situación era de un alcance nunca antes registrado en la ciudad y realizaron un pedido de paciencia y colaboración ciudadana mientras abordaban las múltiples escenas del crimen.

“No tengo palabras, esto nos afecta profundamente”, expresó el jefe de la policía de Shreveport, Wayne Smith. Añadió: “No puedo imaginar cómo se produjo un evento de tal magnitud.”

El alcalde, Tom Arceneaux, indicó: “Se trata de un hecho de consecuencias graves, posiblemente el más grave que hemos afrontado como comunidad.” Agregó que la ciudad tiene alrededor de 180.000 habitantes y que nunca antes habían enfrentado una situación similar.

La policía estatal de Louisiana comunicó que sus detectives respondieron a una solicitud de colaboración realizada por la policía de Shreveport. En su informe, aclararon que ningún agente resultó lesionado durante el operativo policial llevado a cabo, que incluyó una persecución que finalizó en Bossier City la mañana del domingo.

Reacciones oficiales

La policía estatal de Louisiana pidió a las personas que dispongan de fotos, grabaciones o información relevante que la aporten a los detectives encargados.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, manifestó en un comunicado que él y su esposa sienten un profundo pesar por lo sucedido. Añadió: “Estamos profundamente agradecidos a los agentes de las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia que trabajan sin descanso en el lugar.”