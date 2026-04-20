Quién es Shamar Elkins, el ex militar identificado por la Policía de Luisiana como el tirador que asesinó a ocho niños

Se trata del pistolero Shamar Elkins. El hombre era un veterano de 31 años, quien publicó una foto suya con una de sus hijas horas antes de la masacre del domingo (Facebook)

La policía local identificó a Shamar Elkins como el responsable del tiroteo en el que fueron asesinados ocho niños en el sur de Shreveport, Luisiana.

Tras abrir fuego contras las víctimas, Elkins condujo hacia Bossier City y en el camino fue abordado y abatido por las autoridades. La masacre ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, hora central de Estados Unidos, indicaron las autoridades.

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Chris Bordelon, identificó a Elkins y, aunque aclaró que aún quedo mucho por investigar, señaló que los detectives estaban convencidos de que el tiroteo fue “un incidente totalmente doméstico”.

La gente se reúne en la esquina de Linwood Avenue y la calle 79, cerca del lugar donde se produjo un tiroteo masivo en Shreveport (Jill Pickett/AP)

Quién es Shamar Elkins

Según confirmó Leigh Anne Evensky, directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, a la cadena estadounidense CNN, Shamar Elkins era un veterano de 31 años, exmilitar que finalizó su servicio en 2016 y que, horas antes de la masacre, publicó una foto junto a su hija en Facebook.

En la madrugada del domingo, ocho niños murieron a tiros en tres viviendas al sur de la ciudad, en lo que las autoridades catalogaron como un altercado doméstico. Este episodio se considera el tiroteo masivo más mortífero del país desde enero de 2024.

Horas antes del ataque, Elkins compartió en Facebook una imagen junto a su hija mayor mientras comían el sábado, con una descripción amable.

Los antecedentes de Elkins incluyen una detención en marzo de 2019, tres años después de terminar su servicio militar, por uso ilegal de armas y portar un arma de fuego en una propiedad escolar (Instagram)

También publicó imágenes rodeado por siete niños durante una visita a la iglesia por Pascua: “Feliz Pascua, tuve un día maravilloso en la iglesia por primera vez con todos mis hijos, qué día tan bendecido”, escribió en aquella ocasión.

En otra publicación, fechada el 9 de abril, Elkins expresó dificultades con su salud mental al pedir protección para su mente y emociones: “Querido Dios, hoy te pido que me ayudes a proteger mi mente y mis emociones. Cuando la negatividad surja, recuérdame decir: ‘No me pertenece, en el nombre de Jesús’… Cuando la depresión trate de establecerse, cuando la ira surja, cuando la ansiedad o el pánico lleguen, dame la conciencia de reconocer lo que no viene de Ti y la fuerza para rechazarlo de inmediato en el nombre de JESúS”, publicó según el diario New York Post.

El tiroteo ocurrido en tres viviendas del sur de Shreveport es el más mortífero en Estados Unidos desde enero de 2024 (Jill Pickett/AP)

Antecedentes de Shamar Elkins

Los antecedentes de Elkins incluyen una detención en marzo de 2019, tres años después de terminar su servicio militar en 2016, por uso ilegal de armas y portar un arma de fuego en propiedad escolar.

Ese incidente ocurrió a 90 metros (295 pies) de una escuela secundaria de Shreveport, donde realizó 5 disparos hacia un automóvil en huida. Según el informe policial consultado por KTBS, se declaró culpable de uso ilegal de armas y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional; el cargo por portar un arma en propiedad escolar fue desestimado.

Elkins había sido retratado públicamente en 2016, cuando su esposa difundió una imagen suya en uniforme del Ejército, a la espera de su regreso tras una misión.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, lamentó la tragedia y reconoció el esfuerzo de la policía estatal y los servicios de emergencia (Jill Pickett/AP)

La sucesión de publicaciones familiares contrasta con la imagen de quien, años más tarde, se transformaría en el responsable de uno de los peores ataques recientes contra menores en el estado.

La tragedia en Shreveport se enmarca en antecedentes penales, señales de crisis emocional y una cercanía familiar entre el agresor y las víctimas, según información de New York Post y medios locales.

La persecución y la reacción de las autoridades

Agentes abatieron a tiros al pistolero tras que robara un vehículo y participara en una persecución policial que se extendió hasta la parroquia vecina, confirmó el cabo Chris Bordelon de la policía local de Shreveport.

Elkins tenía antecedentes penales por uso ilegal de armas y fue sentenciado a libertad condicional en 2019 tras un incidente cerca de una escuela (Jill Pickett/AP)

La policía estatal de Luisiana solicitó a quienes cuenten con fotos, grabaciones o información relevante, que se la hagan llegar a los detectives encargados del caso.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, expresó en un comunicado que él y su esposa lamentan profundamente lo sucedido. Landry añadió: “Estamos profundamente agradecidos a los agentes de las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia que trabajan sin descanso en el lugar”.