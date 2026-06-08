Estados Unidos

Un juez estadounidense dictaminó que la tarifa de USD 100.000 que Trump cobra por las visas H-1B es ilegal

La sentencia de Leo Sorokin en Massachusetts anuló el cobro extraordinario por falta de sustento, lo consideró un impuesto sin aval del Congreso y restableció el esquema previo de aranceles para tramitar solicitudes laborales

Guardar
Un tribunal federal de Massachusetts anuló la política de Donald Trump que exigía pagar USD 100.000 para tramitar la visa H-1B (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)
Un tribunal federal de Massachusetts anuló la política de Donald Trump que exigía pagar USD 100.000 para tramitar la visa H-1B (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Un tribunal federal en Massachusetts anuló una política migratoria del gobierno de Donald Trump que exigía el pago de USD 100.000 para tramitar la visa H-1B de trabajadores extranjeros calificados.

El fallo, firmado por el juez Leo Sorokin, concluyó que la tasa extraordinaria carecía de sustento legal y violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La sentencia restableció el esquema previo de tasas para las visas H-1B, que oscilaba entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud.

Sorokin sostuvo que la nueva tarifa operaba como un impuesto no autorizado por el Congreso, por lo que resultó inconstitucional y ordenó anularla.

La Casa Blanca, bajo Donald Trump, la defendió como un mecanismo para restringir la llegada de trabajadores extranjeros y proteger el mercado laboral, pero la Justicia desestimó ese argumento.

PUBLICIDAD

Empresas tecnológicas y universidades advirtieron que las nuevas tasas de la visa H-1B dificultaban la captación de talento internacional en tecnología, ingeniería, medicina y derecho (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Empresas tecnológicas y universidades advirtieron que las nuevas tasas de la visa H-1B dificultaban la captación de talento internacional en tecnología, ingeniería, medicina y derecho (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La decisión del juez Leo Sorokin invalidó la tasa extraordinaria de USD 100.000 que se aplicaba a la visa H-1B y devolvió el sistema al esquema anterior de aranceles, de USD 2.000 a USD 5.000 por solicitud.

El magistro consideró que el cobro funcionaba como un impuesto sin autorización del Congreso y, por eso, vulneraba la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.

El impacto del cobro se reflejó en la operatoria: hasta febrero solo se habían procesado 85 pagos bajo el nuevo esquema, con una caída en el volumen de solicitudes frente a años previos.

Documentos oficiales y reportes de empresas tecnológicas y universidades advirtieron que el aumento de costos dificultaba la captación de talento internacional y afectaba la competitividad en sectores como tecnología, ingeniería, medicina y derecho.

Cambios en el programa H-1B y efectos para empresas y profesionales

Desde septiembre de 2025, el sistema de selección y los costos asociados a la visa H-1B se modificaron, con requisitos más estrictos para los profesionales extranjeros y mayores desembolsos para las empresas patrocinadoras.

La sentencia restableció el esquema previo de aranceles para la visa H-1B, con costos de entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La sentencia restableció el esquema previo de aranceles para la visa H-1B, con costos de entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La inscripción, exclusivamente en línea, exige un pago inicial de USD 215 y, para quienes resulten seleccionados, podía escalar hasta USD 100.000 por la suma de tasas administrativas, costos de tramitación y la tasa extraordinaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

El nuevo marco priorizó a candidatos con credenciales académicas más altas y salarios superiores, y restringió la posibilidad de inscripción múltiple de un mismo aspirante.

El período de inscripción se abre cada año en marzo y el proceso de selección se completa antes de finalizar ese mes. Solo los candidatos elegidos pueden abonar el total y avanzar con el trámite definitivo de la visa.

El acceso más restrictivo y las exigencias económicas elevadas consolidaron un escenario en el que las empresas con mayor capacidad financiera y los profesionales con perfiles académicos destacados quedaron en mejores condiciones de competir.

El cupo anual no cambió: 40.000 visas para profesionales que vienen del exterior y 25.000 adicionales para graudados avanzados. Aun así, se anticipó una reducción de beneficiarios y una concentración en posiciones de mayor nivel salarial.

El marco de la reforma y su impacto en la inmigración calificada

La reforma vigente digitalizó el proceso de registro y selección, reemplazó el sorteo tradicional y priorizó criterios académicos y salariales.

Un juez estadounidense dictamina que la tarifa de USD 100.000 que Trump cobra por las visas H-1B es ilegal y frena la reforma (REUTERS/Dado Ruvic)
Un juez estadounidense dictamina que la tarifa de USD 100.000 que Trump cobra por las visas H-1B es ilegal y frena la reforma (REUTERS/Dado Ruvic)

Según las autoridades federales, el objetivo fue “proteger mejor los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses”.

La normativa también prohibió que un mismo candidato se inscriba varias veces a través de distintas empresas, con descalificación automática ante intentos de duplicidad.

El programa H-1B es una vía central para incorporar talento extranjero en áreas con escasez de mano de obra local calificada.

Compañías como Google, Microsoft y Amazon recurrieron históricamente a este visado para cubrir funciones estratégicas, aunque especialistas en migración advirtieron que muchas startups y empresas medianas podían quedar fuera si no lograban afrontar los nuevos costos.

En 2024 se otorgaron más de 126.000 visas H-1B en Estados Unidos, en su mayoría para profesionales del sector tecnológico y con títulos avanzados.

La Casa Blanca aún no hizo comentarios respecto al fallo, según consignó la agencia Reuters. Al menos dos otras demandas siguen activas contra la tarifa.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasDonald TrumpMassachusettsVisa Estados UnidosMigraciónVisasEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una demanda judicial busca frenar la pelea de UFC en la Casa Blanca durante el cumpleaños 80 de Trump

El evento de artes marciales mixtas, previsto para el 14 de junio en los jardines presidenciales, enfrenta una acción legal que denuncia violaciones normativas y enriquecimiento privado

Una demanda judicial busca frenar la pelea de UFC en la Casa Blanca durante el cumpleaños 80 de Trump

El Central Park recibirá a 50.000 personas para ver gratis la final del Mundial

La ciudad de Nueva York organizará una fiesta pública en el Great Lawn el 19 de julio, con acceso gratuito por sorteo y la transmisión del partido definitorio en pantallas gigantes

El Central Park recibirá a 50.000 personas para ver gratis la final del Mundial

Estados Unidos restringió visas a más de 100 miembros del régimen de Nicaragua tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Washington “no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega” en la muerte del opositor, quien falleció a los 73 años tras tres años de prisión que deterioraron irreversiblemente su salud

Estados Unidos restringió visas a más de 100 miembros del régimen de Nicaragua tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

El precio del combustible condiciona los viajes de verano para navegantes estadounidenses

Los datos de la AAA indican que la gasolina regular promedió el viernes un 34% más que hace un año, un salto que ya recorta recorridos, reduce velocidades y prolonga las estancias en muelles

El precio del combustible condiciona los viajes de verano para navegantes estadounidenses

La escalada militar entre Israel e Irán complica la estrategia de Trump para lograr una acuerdo de paz definitivo

El presidente de EE.UU aún no logra que el régimen chiíta acepte sus condiciones, y los ataques con misiles y drones a Beirut, Teherán y Tel Aviv afectaron la negociación para desmantelar el plan nuclear iraní y abrir el estrecho de Ormuz

La escalada militar entre Israel e Irán complica la estrategia de Trump para lograr una acuerdo de paz definitivo

TECNO

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

3 décadas de Mundiales en videojuegos: de USA 94 a EA Sports FC 26

ENTRETENIMIENTO

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

De cortos de 15 segundos a más de 800 episodios: el curioso origen de Los Simpson, según Matt Groening

Ewan McGregor reflexiona sobre 'Trainspotting' a 30 años de su estreno: “Es nuestro éxito, sigue siendo especial”

MUNDO

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

Kosovo abre negociaciones para formar gobierno tras la victoria de Albin Kurti sin respaldo suficiente

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

Irán e Israel anunciaron el cese de las hostilidades tras el episodio más intenso desde la tregua de abril