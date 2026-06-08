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El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

Las cifras de víctimas del sismo de magnitud 7,8 que golpeó el sur de Mindanao no dejan de crecer a medida que los rescatistas acceden a zonas que permanecían incomunicadas por el corte de luz y la destrucción de infraestructuras

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Varias personas recogen sus pertenencias de una casa dañada tras un terremoto en el sur de la isla filipina de Mindanao que también se sintió en Tabukan Norte, regencia de las islas Sangihe, provincia de Norte de Sulawesi, Indonesia. 8 de junio de 2026. REUTERS/Stenly Pontolawokang
Varias personas recogen sus pertenencias de una casa dañada tras un terremoto en el sur de la isla filipina de Mindanao que también se sintió en Tabukan Norte, regencia de las islas Sangihe, provincia de Norte de Sulawesi, Indonesia. 8 de junio de 2026. REUTERS/Stenly Pontolawokang

El balance de víctimas del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Filipinas el lunes por la mañana escaló a lo largo de la jornada hasta alcanzar al menos 35 muertos y más de 200 heridos. La cifra puede aumentar en las próximas horas y refleja la dificultad de obtener información en una región donde el corte de electricidad y la destrucción de infraestructuras de comunicación ralentizaron durante horas el trabajo de las autoridades.

El avance en el balance se explica en parte por la incorporación de datos procedentes de zonas que permanecían aisladas. René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, explicó a la AFP que ese retraso era inevitable: “El mayor reto es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada.” Solo en el municipio de Glan, donde un corrimiento de tierra sepultó viviendas a los pies de una montaña, murieron 14 personas. El resto de los fallecidos se distribuyó entre las provincias de Cotabato del Sur y Davao Occidental y la isla de Balut, en su mayoría por el derrumbe de edificios y la caída de escombros.

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Una carretera cortada cerca del edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,8 en General Santos, Filipinas. 8 de junio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Edwin Espejo
Una carretera cortada cerca del edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,8 en General Santos, Filipinas. 8 de junio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Edwin Espejo

Una decena de personas seguían desaparecidas al cierre de la tarde. Los esfuerzos de rescate se concentraron principalmente en Ciudad General Santos, el principal núcleo urbano afectado, con 720.000 habitantes y centro regional de la industria exportadora de atún. Equipos de rescate excavaron entre los escombros de una cadena de supermercados en busca de dos empleadas sepultadas. Un guardia de seguridad de 35 años esperaba junto a los rescatistas sin querer alejarse: “No quiero irme de aquí hasta que vea el cuerpo de mi hermana. Tengo la esperanza de que aún esté viva”, declaró a la AFP. También colapsaron parcialmente una escuela primaria, un almacén y el edificio de cuatro pisos donde operaba una filial de la emisora DZRH. El aeropuerto internacional cerró temporalmente y se cancelaron 17 vuelos nacionales.

La incertidumbre sobre nuevas réplicas mantuvo a buena parte de la población en la calle durante la noche. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una réplica de magnitud 6,5 aproximadamente dos horas después del sismo principal, y el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) contabilizó hasta 138 en total. “Dormiré aquí fuera aunque sea incómodo, porque tengo miedo de que haya una réplica”, declaró a la AFP Johnson Alerta, dependiente de 34 años. “Me siento más seguro aquí.”

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Terremoto en Filipinas
(AP)

En paralelo, la amenaza de tsunami que en las primeras horas había puesto en alerta a cinco países —Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea— quedó descartada a media tarde. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico levantó las advertencias después de registrar olas de 1,4 metros en la localidad costera de Kiamba y de 83 centímetros frente a la isla indonesia de Célebes: cifras significativas pero muy por debajo del potencial destructivo inicial que se temía. Más de 2.000 personas evacuadas de zonas costeras pudieron iniciar el regreso a sus hogares.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó la suspensión de clases en las áreas afectadas y movilizó a las agencias de gestión de desastres. “El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás”, afirmó. Estados Unidos, Francia, Japón y Nueva Zelanda expresaron su respaldo y disposición a colaborar en las labores de respuesta.

El sismo del lunes es el más grave registrado en Filipinas en lo que va de 2026, según PHIVOLCS, y el más destructivo desde que en septiembre de 2025 un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla central de Cebú y dejó casi 80 muertos. El archipiélago, asentado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y expuesto a unos 20 tifones anuales, convive de manera permanente con el riesgo sísmico.

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