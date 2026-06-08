Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

Aunque se sintió halagado de haber sido considerado en algún punto, Idris Elba aseguró que no era realista el convertirse en James Bond REUTERS/Remo Casilli

El actor Idris Elba ha cerrado definitivamente el ciclo de rumores sobre su posible incorporación como James Bond, afirmando de manera contundente que “nunca fue realista” pensar en él como el próximo 007. Elba, hoy con 53 años y protagonista de “Masters of the Universe”, aseguró en una reciente entrevista con British GQ que la especulación, iniciada en 2008 tras unas declaraciones de Daniel Craig durante el estreno de Quantum of Solace, jamás tuvo una base concreta.

Desde entonces, su nombre circuló insistentemente en Hollywood y medios internacionales como potencial sucesor para el papel. Incluso, un correo filtrado en 2014 de una ejecutiva de Sony, Amy Pascal, sugería que “Idris debería ser el siguiente Bond”. Sin embargo, el propio actor desmintió cualquier acercamiento formal:

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“Siempre sentí que no era algo realista. James Bond fue escrito como fue escrito por una razón, aunque lo tomé como un cumplido”.

"No todos los mercados aceptarían a un hombre negro", dijo Idris Elba sobre interpretar a James Bond REUTERS/Peter Cziborra

Elba profundizó en el trasfondo cultural de la saga, señalando que “Bond es grande en todo el mundo y no todos los mercados aceptarían a un hombre negro, un hombre africano, interpretando al personaje. Eso no es lo que prefieren en su cultura. Punto”.

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Elba, la representación y la esencia de Bond

La discusión sobre una posible renovación del agente británico siempre estuvo atravesada por el impacto que tendría un cambio en la identidad del personaje. “Bond es tan irreal que un poco de realidad está bien, pero no intentemos convertirlo en una respuesta a la corrección política. Hay que ser fiel a lo que es: evasión. No intenten responder al gusto global. Solo sean Bond”, remarcó Elba en la conversación con British GQ.

El intérprete reveló que, pese a sentirse halagado por la atención, el debate sobre la raza llegó a incomodarlo: “Al principio fue un gran cumplido, pero luego, cuando la conversación se centró en el tema racial, dejó de serlo”. En otras ocasiones, como en la reciente premiere de “Masters of the Universe”, Elba reiteró que nunca estuvo realmente en la competencia por el papel: “Nunca estuve en la carrera, ni siquiera al principio”, manifestó a PEOPLE.

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Indris Elba asegura que James Bond fue creado de cierta manera y no tiene sentido cambiarlo en favor de lo políticamente correcto (Prime Video)

El futuro de Bond y la reacción de Elba

Para quienes se preguntan qué ocurrirá con el emblemático espía, la producción de la saga ha iniciado audiciones en busca de un perfil más joven, dejando claro que la etapa de Elba como potencial candidato ha concluido. “Están buscando a alguien más joven. Les deseo toda la suerte del mundo. No puedo esperar, será increíble”, expresó sobre el proceso.

El papel de Bond, interpretado por figuras como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig, ha sido históricamente uno de los más codiciados del cine británico. Elba, quien fue nombrado el “Hombre más sexy del mundo” en 2018 por PEOPLE, reconoció que el solo hecho de ser considerado para el rol fue como “haber llegado a la cima”.

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Hoy, tras años de rumores y expectativas, Idris Elba pone punto final a la especulación y valora la experiencia como un elogio, aunque reconoce que nunca creyó posible ponerse el esmoquin de James Bond.