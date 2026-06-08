El Nasdaq cerró en alza y lideró el repunte de Wall Street tras la caída del viernes

Los operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron mayormente al alza el lunes, con el Nasdaq y el sector de semiconductores liderando la recuperación tras el desplome del viernes, mientras que el anuncio de un cese de hostilidades entre Israel e Irán alivió parte de la tensión que había presionado a los mercados globales.

Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 22,07 puntos (0,30%) hasta las 7.405,81 unidades, y el Nasdaq Composite ganó 222,13 puntos (0,86%) para cerrar en 25.931,56 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones, en cambio, cedió 75,61 puntos (0,15%) y quedó en 50.791,17 unidades.

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La jornada anterior había sido la peor para el S&P 500 desde octubre, con una caída de 2,6% que borró 1 billón de dólares en valor de mercado de las empresas de semiconductores cotizadas en Estados Unidos. El derrumbe estuvo alimentado por resultados poco alentadores del fabricante de chips Broadcom y por datos de empleo de mayo muy superiores a las previsiones, lo que llevó a los inversores a descontar nuevas subidas de tasas de interés.

El lunes, las acciones de Micron Technology rebotaron 9,9% después de haber caído 13,3% el viernes, la mayor pérdida dentro del S&P 500 en esa jornada. Las acciones de la compañía acumulan una ganancia de más del triple en lo que va de 2026.

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Marvell Technology subió 9,6% en su primera sesión tras el anuncio de S&P Dow Jones Indices de que el valor de la empresa había crecido lo suficiente para incorporarse al S&P 500. El papel también acumula más del triple de ganancia en el año, impulsado en parte por un salto de 32,5% en una sola jornada la semana pasada, luego de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sugiriera en una conferencia en Taiwán que Marvell podría ser “la próxima empresa de un billón de dólares”.

Fotografía de archivo de una sesión de Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Que un comentario de esa naturaleza pueda añadir miles de millones de dólares al valor de una empresa en cuestión de instantes alimenta las críticas de quienes advierten que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial corren demasiado rápido. Un índice de referencia del sector de semiconductores acumulaba una ganancia cercana al 85% en el año hasta el jueves.

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Las acciones de Intel también avanzaron luego de que el sitio de noticias The Information publicara que Google, filial de Alphabet, había encargado la fabricación de más de 3 millones de unidades de procesamiento tensorial con destino a 2028. Apple, en cambio, retrocedió al cierre pese a haber presentado una serie de mejoras de inteligencia artificial para su asistente Siri.

En el mercado de crudo, los precios escalaron después de que Israel e Irán intercambiaron ataques durante 24 horas, en lo que se describió como el enfrentamiento más directo entre ambos países desde el alto el fuego de abril. El barril de Brent, referencia internacional, llegó a superar los USD 98 brevemente durante la madrugada.

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Los precios moderaron las subidas tras el cese de hostilidades, al que precedió un llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que finalizaran de inmediato los ataques. El Brent cerró en USD 94,25 por barril, un alza de 1,2% respecto al viernes.

Fotografía del archivo del edificio sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares

La agitación golpeó con fuerza a los mercados asiáticos. El índice Kospi de Corea del Sur cayó 8,3%, con pérdidas pronunciadas en Samsung Electronics y SK Hynix. El Nikkei 225 de Japón retrocedió 3,8%, mientras que las bolsas de Shanghái y Hong Kong cedieron 1,7% y 1,2%, respectivamente. En Europa, los índices cerraron levemente a la baja.

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El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió marginalmente hasta 4,56% desde el 4,55% del viernes. Los rendimientos elevados a escala global han generado presión sobre los precios de las acciones y otros activos al encarecer el crédito y amenazar con frenar el crecimiento económico.

Corning avanzó 5,6% después de que Amazon anunció un acuerdo multimillonario en virtud del cual la empresa producirá fibra óptica, cable y otros insumos para los centros de datos de la compañía en todo el país. Campbell’s, en cambio, bajó 0,9% pese a superar las previsiones de analistas en beneficio neto, dado que la caída en ingresos resultó peor de lo anticipado.

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Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley, se mostró relativamente optimista ante la corrección. “Los mercados rara vez se mueven en línea recta al ritmo visto desde los mínimos de marzo”, escribió en un informe, y calificó la baja de “inevitable y en última instancia saludable” si el mercado alcista ha de extenderse hasta fin de año. Wilson mantiene un objetivo de 8.000 puntos para el S&P 500, lo que representaría un alza de 8,3% respecto al cierre del viernes.

(Con información de AP y Reuters)