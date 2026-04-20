Estados Unidos

El centro turístico “Sloth World” reporta la muerte de más de 30 perezosos importados en Orlando

La muerte de decenas de ejemplares silvestres tras su llegada a Estados Unidos generó preocupación entre especialistas y organismos reguladores, que advierten sobre debilidades en la legislación y en las condiciones de bienestar animal promovidas por la empresa

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Primer plano de un perezoso de color marrón claro aferrándose a un tronco de árbol grueso, con sus largas garras visibles. El fondo es un bosque verde y frondoso
Las muertes masivas de perezosos silvestres en una atracción turística de Orlando exponen los riesgos de trasladar especies sensibles fuera de su hábitat natural (Sloth World)

En apenas unos meses, el llamado “mundo de los perezosos” en Orlando, una atracción turística promocionada como centro de conservación, perdió la vida de al menos 31 ejemplares silvestres recién importados.

El recinto, cuya apertura al público sigue demorada, exhibe graves deficiencias en el enfoque sobre el bienestar animal y la legalidad de sus prácticas, según un informe obtenido por el medio especializado en periodismo ambiental Inside Climate News.

Mientras la empresa Sloth World sostenía su promesa de educar y conservar especies, la realidad detrás de puertas cerradas era distinta: hasta abril de 2025, de acuerdo con un reporte incautado por la Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, agencia estatal reguladora, la importación de perezosos continuó activamente.

Desde Guyana y Perú llegaron primero 21 ejemplares y meses después, otros 10, todos muertos en cuestión de semanas. La organización prosiguió sumando ejemplares por medio de una empresa subsidiaria, Sanctuary World Imports, alcanzando la adquisición de 69 perezosos silvestres en menos de un año.

En su entorno original, los perezosos habitan las copas de los árboles y evitan el contacto humano, desarrollando adaptaciones únicas para sobrevivir en la selva (AP Foto/Bruna Prado)
En su entorno original, los perezosos habitan las copas de los árboles y evitan el contacto humano, desarrollando adaptaciones únicas para sobrevivir en la selva (AP Foto/Bruna Prado)

El informe estatal detalla que, tras su llegada, los animales fueron trasladados a un almacén sin agua corriente ni electricidad. Los sistemas de calefacción conectados con cables improvisados a otro edificio se apagaron repetidas veces, dejando a los perezosos expuestos al frío nocturno.

Al menos una noche de diciembre de 2024, los ejemplares permanecieron sin calor en el depósito, situación confirmada por la Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida en su reporte entregado a Inside Climate News.

Esta combinación de condiciones resultó letal: incluso los animales vivos que arribaron en febrero desde Perú se encontraban en estado de desnutrición severa y ninguno sobrevivió.

Vista interior de una instalación con una hilera de grandes recintos de malla negra y paredes con murales de selva, con algunas cajas de madera en el suelo
Tras su llegada a Florida, los animales fueron confinados en un almacén sin las condiciones básicas necesarias para su bienestar físico y psicológico (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

La causa fundamental de las sucesivas muertes, concluyeron veterinarios independientes y agentes estatales, fue un sumatorio de “estrés sistémico”—término que hace referencia a la sobrecarga física y psicológica que afecta globalmente al organismo—y la aparición de virus desconocidos.

El análisis de necropsias, revisado por la experta Ana María Villada Rosales, miembro del Consejo de Autoridad Científica de Costa Rica y jefa de veterinaria e investigación en The Sloth Institute, institución de investigación y conservación, indica que la “intensa tensión fisiológica del transporte internacional, el cambio de dieta y la captura silvestre” deprimió el sistema inmune de los animales.

Uno de los informes confirma la presencia de un nuevo gammaherpesvirus de dos dedos, mientras las condiciones adversas del entorno precipitaban fallecimientos en cadena.

Perezoso de tres dedos marrón colgando boca abajo de una rama de árbol. Su cara mira hacia el frente, con un recipiente oscuro junto a su cabeza. Fondo de follaje verde denso
En cautiverio, los ejemplares enfrentaron estrés extremo, cambios drásticos de dieta y ausencia de estímulos propios de su ambiente natural (Sloth World)

La situación generó alarma entre especialistas en biodiversidad, quienes advierten de un vacío regulatorio en el comercio internacional de especies exóticas destinadas a exhibiciones.

Testimonios recabados por Inside Climate News señalan que la rápida adquisición, alto número de bajas y dificultad de los perezosos para adaptarse a la cautividad ponen en cuestión los argumentos de conservación de Sloth World. La fundadora de la Sloth Conservation Foundation, Rebecca Cliffe, afirma: “No existe justificación en 2026 para adquirir perezosos silvestres con fines de exhibición”.

Cliffe sostiene que los perezosos, tras millones de años de evolución como animales solitarios y esquivos, experimentan niveles de estrés incapacitantes en ambientes artificiales, lo que deriva en fallo orgánico y muerte silenciosa.

Al ser consultado, Benjamin Agresta, propietario de Sloth World, negó rotundamente la veracidad de los datos estatales y tachó de “enemigos” a las organizaciones conservacionistas. Aunque insistió en que la finalidad del proyecto es educativa y científica, rehusó detallar con qué instituciones colabora y no respondió a preguntas remitidas por Inside Climate News.

Primer plano de un perezoso de color marrón claro colgando de una rama de árbol, con su rostro visible entre hojas verdes brillantes
La importación de perezosos silvestres sigue amparada por una regulación laxa que permite trasladar animales vulnerables con fines comerciales (Sam Trull / The Sloth Institute)

Por su parte, la propia página web de Sloth World promociona la experiencia como la única “Slotharium” mundial y asegura que parte de cada entrada financia investigación y protección ambiental. Sin embargo, ni la Universidad de Florida ni el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reconocen alianza alguna con la compañía.

El USDA detalló por escrito al medio que Sloth World no dispone de la licencia obligatoria para exhibición de animales. En marzo y abril de 2025, la dependencia también confirmó que la filial importadora carece del permiso correspondiente.

El proyecto intentó mejorar la situación tras los primeros decesos. Según tres fuentes que conocen las instalaciones y bajo condición de anonimato, la nave cuenta ahora con sistemas de control ambiental y una zona ajardinada. No obstante, los informes de necropsia y relatos de empleados subrayan que los brotes víricos persistieron y aún no está claro cuántos animales sobreviven.

Perezoso de tres dedos de pelaje marrón colgando boca arriba de un tronco de árbol cubierto de musgo. El fondo es de follaje verde borroso
El argumento de conservación es utilizado como estrategia de marketing para justificar la exposición de ejemplares extraídos de la vida silvestre (Sloth World)

En Florida, el marco jurídico permite a empresas importar especies silvestres, siempre que se cumplan requisitos básicos ante autoridades locales y federales. Expertos consultados por Inside Climate News coinciden en que estas lagunas favorecen la captura y exhibición de animales vulnerables, bajo el discurso de la conservación, aun cuando existan pruebas documentadas de sufrimiento y alto índice de muertes.

Las necropsias estatales describen el caso de una cría de nueve meses, inflamada y con menos de 1,4 kilogramos de peso, un ejemplo extremo del deterioro físico que pueden sufrir estos mamíferos en ambientes hostiles.

Las entidades regulatorias emitieron sanciones moderadas: en junio de 2025, la Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida realizó un apercibimiento verbal a la empresa importadora de Sloth World por el uso de jaulas inadecuadas; no existen, de momento, investigaciones penales abiertas ni suspensión de actividades.

Para los responsables de rescate y rehabilitación, como Sam Trull, directora ejecutiva de The Sloth Institute, el número de animales extraídos de la naturaleza y trasladados a Orlando resulta elevado.

Su organización demostró que el proceso de reintegración de perezosos rescatados suele llevar meses e implica atención veterinaria constante y dieta extremadamente especializada. Trull acusa a Sloth World de “usar la conservación como fachada”, presentando al público un discurso ambiental que no corresponde con la realidad operativa.

Gran jaula metálica de varios niveles con camas y hamacas naranjas y verdes. Al lado, un archivador gris y un ventilador. Fondo con papel tapiz de árboles
Las autoridades locales detectaron irregularidades en el manejo de los animales, pero solo emitieron advertencias sin aplicar sanciones más severas (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

La alimentación constituye uno de los principales retos: los perezosos dependen de una variedad de hojas específicas de la selva tropical, imposible de replicar fuera de su ecosistema.

En Sloth World, según el informe de la Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, los animales recibían verduras convencionales como col rizada y calabaza.

Peter Bandre, antiguo vicepresidente del proyecto y veterano comerciante de animales exóticos, defiende el protocolo alimentario basado en más de 20 plantas distintas y cultivos propios.

No obstante, tanto Cliffe como otros expertos consultados por Inside Climate News coinciden en que incluso en zoológicos acreditados, los perezosos sufren problemas crónicos de salud por estrés y deficiencia nutricional.

Un perezoso de color gris y marrón con una mancha clara en la espalda, arrastrándose por el suelo cubierto de hojas secas y pequeñas plantas verdes
La dieta ofrecida a los perezosos consistía en verduras comunes, lejos de las hojas específicas que consumen en su hábitat de origen (Freepik)

Los riesgos del modelo comercial y su impacto en la percepción pública

Inside Climate News asegura que el modelo adoptado por Sloth World refleja una tendencia global: empresas comerciales utilizan el discurso de la conservación y el rescate para importar, exhibir y comerciar con especies frágiles. Las autoridades agregan que, bajo la ley vigente, los animales importados son considerados bienes que pueden ser trasladados y vendidos si se cumplen los trámites de país de origen y Estados Unidos.

A nivel de comunicación, Sloth World se presenta como un destino novedoso. Desde el inicio, las imágenes publicadas en línea solo muestran representaciones digitales y la “gran inauguración” se postergó reiteradamente. La compañía informa que los visitantes podrán observar próximamente unos 40 perezosos en un entorno cerrado inspirado en la selva tropical.

El caso de Sloth World, documentado por Inside Climate News a partir de investigaciones estatales y testimonios de referentes internacionales en conservación, visibiliza las vulnerabilidades regulatorias y las consecuencias éticas de la explotación de animales silvestres con fines recreativos y comerciales.

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