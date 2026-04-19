Estados Unidos

Qué consecuencias podría tener el plan fiscal sobre segundas viviendas para la economía y la equidad social en Nueva York

El debate sobre la nueva medida pone en el centro la relación entre los grandes propietarios, la recaudación estatal y las necesidades de los sectores más vulnerables de la población

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Un rascacielos iluminado en Nueva York sirve de fondo para el retrato de Zohran Mamdani, hablando por micrófono
El alcalde Zohran Mamdani respalda el nuevo gravamen y genera debate social tras su mensaje viral, que superó las 45 millones de visualizaciones en redes sociales (Captura de video X: Zohran Kwame Mamdani)

El reciente impulso para gravar las propiedades de lujo en Nueva York ha provocado un intenso debate sobre la desigualdad y el modelo de convivencia en la ciudad.

La propuesta de imponer un nuevo impuesto a los pied-à-terre multimillonarios, respaldada por el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, ha generado reacciones encontradas entre residentes y sectores ligados al mercado inmobiliario.

El anuncio cobró notoriedad tras la difusión de un video en el que Mamdani, desde una de las zonas más exclusivas de la urbe, declaró ante la cámara: “Hoy estamos gravando a los ricos”.

El mensaje, que superó las 45 millones de visualizaciones en redes sociales, refleja el interés y la polarización que genera la medida.

La ciudad atraviesa una transformación marcada por la proliferación de torres de lujo y la disminución de viviendas accesibles.

La propuesta del impuesto a las propiedades de lujo en Nueva York busca gravar los pied-à-terre valorados en más de USD 5 millones para equilibrar la carga fiscal
La propuesta del impuesto a las propiedades de lujo en Nueva York busca gravar los pied-à-terre valorados en más de USD 5 millones para equilibrar la carga fiscal

Según datos oficiales, en los últimos treinta años, Nueva York perdió más de 600.000 unidades con alquileres inferiores a USD 1.500, mientras que la oferta de inmuebles con rentas superiores a USD 5.000 aumentó en unas 75.000 unidades, ajustadas por inflación.

Este proceso ha dejado un paisaje nocturno singular: miles de apartamentos permanecen vacíos la mayor parte del año, propiedad de inversores extranjeros o residentes temporales.

La propuesta fiscal y la respuesta de los trabajadores de edificios

El alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul sostienen que el nuevo gravamen para viviendas con valor fiscal superior a USD 5 millones tiene el objetivo de equilibrar el aporte de los más acaudalados.

Sin embargo, trabajadores que sostienen la vida cotidiana en estos edificios —porteros, encargados y demás empleados— han advertido sobre posibles huelgas.

Estos empleados, con sueldos promedio de USD 62.000 anuales, temen que la medida termine afectando sus propias fuentes de trabajo si los propietarios deciden vender o dejar de mantener sus segundas residencias.

Vista aérea nocturna de Manhattan con rascacielos altos, edificios con luces encendidas y apagadas, y trazas de luz de vehículos en las calles debajo.
Nueva York perdió más de 600.000 viviendas accesibles en 30 años, mientras la oferta de departamentos de lujo aumentó en 75.000 unidades según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, recordó que hace doce años la propuesta de un impuesto similar no prosperó, en un contexto donde el fenómeno de Billionaires’ Row aún no se había consolidado.

Actualmente, la visibilidad de la riqueza extrema en zonas como la calle 57 genera tensiones y resentimientos palpables entre los distintos sectores sociales de la ciudad.

Movimientos ciudadanos se han manifestado con camisetas estampadas con mensajes como “eat-the-rich” y pancartas de “No Kings” en rechazo a lo que consideran ostentación y desconexión de las élites.

Hoylman-Sigal señaló: “Esto conecta con la frustración de que los resortes del gobierno están en manos de los más ricos y el resto solo recibe las migajas”, reflejando el clima de malestar social que acompaña el debate.

Reacciones en el sector inmobiliario y entre inversores

El sector inmobiliario, pilar de la economía local, observa con inquietud la evolución de la propuesta. Jade Chan, agente de propiedades de alto valor, reconoció: “La reacción natural es entrar en pánico. Estamos tratando de mantener la calma y rezar para que esto no ocurra”.

Vista de manifestantes en una calle urbana de Nueva York, con pancartas que exigen un impuesto a los ricos y el fin de la desigualdad, frente a rascacielos.
Organizaciones ciudadanas protestan en las calles con consignas como 'eat-the-rich' y 'No Kings', denunciando la creciente desigualdad y ostentación de las élites en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud radica en la posibilidad de que el nuevo impuesto desincentive la inversión y provoque una caída en los valores de las propiedades de lujo.

A pesar de las críticas, algunos defienden el papel de los grandes inversores. Bill Ackman, financista, argumentó en redes sociales que figuras como Ken Griffin, dueño de un penthouse de USD 238 millones en Central Park South, dinamizan el desarrollo y generan empleos en construcción, corretaje, servicios legales y marketing.

Ackman advirtió que las políticas impulsadas por el alcalde podrían perjudicar precisamente a los trabajadores que se pretende proteger, al reducir la demanda de servicios e inversiones en el sector.

La convivencia entre clases sociales, característica tradicional de Nueva York según la socióloga Marissa Thompson, parece estar alcanzando un punto de máxima tensión.

Thompson, quien dirige el Centro para el Estudio de la Riqueza y la Desigualdad en la Universidad de Columbia, afirmó: “La gente siente la presión de la desigualdad”.

Desigualdad, vivienda y el desafío del futuro urbano

La propuesta de gravar las residencias de lujo surge en un contexto de creciente desigualdad y descontento social, donde la presencia de torres vacías y fortunas concentradas contrasta con la pérdida masiva de viviendas accesibles.

Portero y residentes elegantes observan a manifestantes con pancartas "No Kings" y camisetas "Eat the Rich" en una calle de Nueva York.
El sector inmobiliario advierte que el impuesto a residencias de lujo podría desincentivar la inversión y provocar una baja en los valores de las propiedades exclusivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida busca incrementar el aporte de quienes poseen segundas residencias de alto valor al presupuesto local. Sin embargo, sectores inmobiliarios y trabajadores expresan temor por el posible impacto sobre la economía y el empleo.

El debate expone la tensión entre la necesidad de recursos públicos y la preocupación por el futuro del mercado y la convivencia en la ciudad.

En las calles, el contraste entre los lujos de los residentes temporales y la rutina de quienes dependen de ellos para trabajar es cada vez más notorio.

Un encargado de edificio resumió la paradoja: “La razón por la que trabajo es que alguien tiene mil millones de dólares”.

Entre la defensa del desarrollo y la denuncia de la desigualdad, Nueva York debate los límites de su modelo urbano y la convivencia entre extremos.

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