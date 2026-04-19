Estados Unidos

Por qué Los Ángeles es tendencia entre quienes buscan el mejor café de Estados Unidos

Cafeterías de autor, baristas reconocidos y una vibrante escena gourmet impulsan a la ciudad angelina hasta el tercer puesto en la lista de las urbes más destacadas para disfrutar esta bebida

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Primer plano de una taza blanca de café americano humeante sobre una mesa de madera con granos de café y una cuchara, iluminada por una ventana.
Los Ángeles se consolida como la tercera mejor ciudad de Estados Unidos para los amantes del café según los Global Tastemakers Awards (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Ángeles se ha consolidado como tercera mejor ciudad de Estados Unidos para los aficionados al café, un reconocimiento otorgado este año por los Global Tastemakers Awards, organizados por la revista Food & Wine.

Este galardón ubica a la ciudad californiana entre referentes de la cultura cafetera como Seattle y Nueva York, resaltando el papel de la innovación constante y la diversidad de nuevas cafeterías en la transformación del panorama local.

A diferencia de otras urbes donde predominan establecimientos tradicionales, la escena cafetera de Los Ángeles se distingue por la presencia de productores de variedades exclusivas, como el grano Geisha, así como por sus campeones nacionales de barismo y estudios de tueste reconocidos internacionalmente.

Según Food & Wine, la ciudad sobresale por una “comunidad cafetera que sigue prosperando, cultivando granos de Geisha, cosechando premios de tueste y produciendo múltiples campeones de baristas de Estados Unidos”.

Este dinamismo ha impulsado una renovación de la oferta, reflejada en la proliferación de catas, concursos de arte en latte, eventos con baristas invitados y experiencias de degustación inspiradas en el formato omakase.

Mesa de degustación de café con varias tazas y vasos, granos de café Geisha en cuencos. Baristas vierten café para clientes, con carteles de eventos de cata de fondo.
La innovación constante en cafeterías y el cultivo de granos exclusivos como el Geisha distinguen a la escena cafetera de Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Ángeles suma nuevos espacios de referencia y propuestas creativas

Entre los proyectos más recientes, Food & Wine destaca la apertura de Quat, definido como un “campus del café” creado por los fundadores de Kumquat y Loquat.

Este espacio multifuncional integra instalaciones de tueste, mesas de cata, salas de degustación, un área comercial y una barra de espresso, además de un patio ajardinado, lo que lo convierte en un punto de encuentro integral para la comunidad cafetera local.

El reconocimiento nacional adquiere mayor relevancia si se considera la rápida irrupción de nuevos locales con propuestas originales.

Ejemplos como Café 2001 en el Arts District, Comet over Delphi en Highland Park y Junia Café en Gardena demuestran cómo cada establecimiento forja su identidad a partir de la selección de granos, los métodos de preparación y los estilos de presentación innovadores, según lo publicado por Food & Wine.

La designación de Los Ángeles como tercer destino cafetero de Estados Unidos responde a una combinación de factores que trascienden el simple número de establecimientos.

La combinación de tradición, creatividad y una comunidad entusiasta coloca a Los Ángeles en el centro de la conversación sobre las mejores experiencias de café del país (Secret Los Angeles)
La combinación de tradición, creatividad y una comunidad entusiasta coloca a Los Ángeles en el centro de la conversación sobre las mejores experiencias de café del país (Secret Los Angeles)

La ciudad se define por su experimentación, el fuerte sentido de comunidad y una influencia internacional que se refleja en la variedad de orígenes y técnicas presentes en su oferta actual.

El calendario de actividades incluye “eventos creativos, catas y pop-ups” que consolidan una cultura en permanente evolución, donde tanto entusiastas como expertos pueden encontrar novedades de manera recurrente.

Innovación, comunidad y experiencias sensoriales

El ambiente cafetero de Los Ángeles se caracteriza por una integración única entre innovación, socialización y aprendizaje.

Espacios como Quat y las nuevas aperturas mencionadas permiten que el disfrute del café trascienda la experiencia tradicional, convirtiéndose en un vehículo para el intercambio de conocimientos y la exploración sensorial.

El auge de experiencias de degustación, talleres y competencias de barismo contribuye a posicionar a la ciudad como un polo de atracción para quienes buscan algo más que una simple taza de café.

Baristas preparan café con vapor en máquinas. Jueces evalúan muestras en una mesa. Una multitud observa el evento, con arte de Los Ángeles de fondo.
Eventos creativos, competencias de barismo y degustaciones omakase fortalecen el panorama cafetera en permanente evolución en Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Food & Wine subraya que el éxito de Los Ángeles como destino cafetero radica tanto en la experimentación como en la calidad del producto final.

La presencia de productores que cultivan variedades exóticas, el reconocimiento a los mejores tuestes y la diversidad de métodos de extracción consolidan una escena que mira tanto al mercado nacional como a las tendencias internacionales.

La cultura cafetera angelina se apoya en un calendario dinámico de actividades, desde pop-ups hasta eventos de arte en latte, que fomentan la interacción entre baristas, tostadores y público general.

Esta vitalidad convierte a Los Ángeles en una ciudad donde el café es protagonista, impulsando nuevas tendencias y ofreciendo oportunidades constantes para descubrir sabores y estilos poco convencionales.

El reconocimiento de los Global Tastemakers Awards reafirma el lugar de Los Ángeles en el mapa cafetero estadounidense, impulsando a la ciudad como destino imprescindible para quienes buscan experiencias auténticas, diversidad y creatividad en cada taza.

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