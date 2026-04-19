Judy Greer comparte recuerdos del rodaje de ‘Si yo tuviera 30′ y revela si volvería a la franquicia

Judy Greer recordó su experiencia en la película y reaccionó a la idea de participar en la nueva versión. (Captura de video)

Judy Greer revisó recientemente uno de los momentos más recordados de su participación en la comedia romántica Si yo tuviera 30, película estrenada en 2004 y protagonizada por Jennifer Garner en el papel de Jenna Rink.

El filme incluyó a Greer en el papel de Lucy, personaje que funciona como amiga cercana de la protagonista dentro de la historia.

Durante una entrevista con el medio Entertainment Tonight, la actriz se refirió de manera específica a una escena que, según explicó, ocupa un lugar destacado dentro de su experiencia en el rodaje.

La secuencia muestra a los personajes de Jenna y Lucy durante una salida nocturna, en la que una confusión desencadena una situación de carácter cómico. La escena en cuestión se desarrolla cuando Lucy cree identificar a un hombre adulto que observa a Jenna desde otro punto del lugar.

Judy Greer recordó cual fue su escena favorita junto a Jennifer Garner. (Captura de video)

Sin embargo, el personaje de Jenna, que en la trama todavía se encuentra adaptándose a su vida como adulta, interpreta la situación de forma distinta.

En lugar del hombre señalado por Lucy, fija su atención en un niño más joven que se encuentra solo. A partir de esta confusión, Jenna se acerca al menor, lo describe como “lindo” y llega a plantear la posibilidad de salir con él, lo que provoca la intervención inmediata de Lucy, quien la retira del lugar.

“Esta escena es probablemente, como, mi escena favorita, porque fue muy divertida de filmar, y estábamos riéndonos muchísimo. Fue muy graciosa, muy divertida. Cada día en ese trabajo fue una alegría”, recordó.

Judy Greer aseguró que la escena en la que Jenna casi liga con un niño fue muy graciosa de grabar. (Captura de video)

A más de veinte años del estreno original, la historia tendrá una nueva versión. La plataforma Netflix anunció el 24 de marzo que se encuentra en desarrollo un reinicio de Si yo tuviera 30.

El proyecto contará con las actuaciones de Emily Bader y Logan Lerman, mientras que Jennifer Garner participará en esta ocasión como productora ejecutiva.

Respecto a la posibilidad de que Judy Greer retome su papel como Lucy en esta nueva versión, la actriz no ofreció una confirmación, aunque dejó abierta la opción.

“Quiero decir, me encanta trabajar con Jennifer Garner, así que probablemente me resultaría muy difícil decirle que no a cualquier cosa y ella lo sabe, por cierto”, comentó.

Judy Greer no descartó volver a la cinta con su personaje. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por otra parte, el director Brett Haley se refirió a esta nueva adaptación mediante un comunicado en el que abordó la relevancia de la obra original.

“Si yo tuviera 30 es una de esas raras películas perfectas. Divertida, emocional, profundamente humana, con actuaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer. Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que involucrarme en esta reinterpretación conlleva una responsabilidad enorme”, señaló.

Y añadió: “Que Jennifer Garner esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber sido una parte tan importante de lo que hizo especial a la original, es especialmente significativo”.

Jennifer Garner participará como productora ejecutiva en esta ocasión. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hasta el momento no hay una fecha tentativa para el estreno de la nueva versión de Si yo tuviera 30 y tampoco se han revelado detalles de la trama.