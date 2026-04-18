Más de 8.000 gamers postulan como controladores aéreos tras campaña dirigida de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos

La convocatoria de la FAA dirigida a gamers recibe 8.004 solicitudes en trece horas, marcando récord en reclutamiento de controladores de tráfico aéreo (REUTERS/Daniel Cole)

Más de 8.000 personas para controladores de tráfico aéreo de Estados Unidos solicitaron ingresar al cuerpo apenas iniciada una campaña de reclutamiento dirigida principalmente a personas aficionadas a los videojuegos.

Esta iniciativa, promovida por el secretario de Transporte Sean Duffy, busca aliviar la escasez de personal en las torres de control del país, un problema que ha impactado la gestión del espacio aéreo en los últimos años.

Según precisó Duffy durante la cumbre Semafor World Economy en Washington, la campaña generó un ritmo de postulaciones sin precedentes y marca un giro estratégico en los métodos de captación de talentos para el sector.

El lanzamiento de la convocatoria, gestionado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se efectuó durante la noche y, en solo trece horas, recibió exactamente 8.004 solicitudes, lo que equivale a un promedio de 10 candidaturas por minuto.

Según Duffy, pasadas las primeras 12 horas ya se habían contabilizado cerca de seis mil aplicaciones, y el número continuó creciendo hasta alcanzar la cifra récord al cierre del primer tramo de la convocatoria.

Este volumen de postulaciones supera ampliamente los registros de procesos previos para el cargo, de acuerdo con declaraciones del funcionario reproducidas por el medio digital estadounidense Semafor.

Del total de aspirantes, 7.252 cumplían con los requisitos iniciales para avanzar a la siguiente etapa, aunque Duffy subrayó que todos los postulantes deberán someterse a un proceso de evaluación riguroso, bajo la supervisión directa de la FAA.

La autoridad federal enfrenta desde hace años un déficit estructural de personal en sus torres de control, situación que ha derivado en la imposición de horas extras obligatorias y jornadas laborales de seis días para los controladores en activo, lo que genera riesgos de fatiga y afecta la calidad del servicio.

La estrategia de reclutamiento en la comunidad gamer

El secretario de Transporte, Sean Duffy, destaca que la campaña busca aliviar la escasez de personal en las torres de control aéreo de Estados Unidos (Reuters)

En el contexto de la cumbre, Duffy detalló que la convocatoria centrada en la comunidad gamer responde a una estrategia deliberada: “Detectamos que una proporción significativa de los controladores actuales comparte la afición por los videojuegos. Nuestro relevamiento interno confirmó que la mayoría se identifica con esa comunidad”, indicó el secretario de Transporte.

Ante este hallazgo, el Departamento optó por enfocar la campaña en candidatos con experiencia en videojuegos, una apuesta que Duffy definió como “un éxito rotundo” tras el primer balance de postulaciones.

El funcionario explicó que existe una afinidad natural entre el perfil de los jugadores y las exigencias del trabajo en la torre de control. Comentó que observar a estos jugadores frente a varias pantallas, comunicándose y gestionando múltiples tareas en tiempo real, permite ver cómo esas habilidades se trasladan de manera directa al entorno operativo de una torre.

La capacidad de mantener la concentración bajo presión y de alternar entre distintas tareas en simultáneo se considera esencial para quienes aspiran a dirigir el tránsito aéreo de uno de los espacios más congestionados del mundo.

Este enfoque en el reclutamiento no es completamente nuevo. Duffy reconoció que la estrategia de captar talentos en entornos interactivos se remonta a la administración Trump, que fue pionera en explorar la conexión entre las competencias desarrolladas en videojuegos y el desempeño exitoso en profesiones de alta demanda cognitiva. El giro adoptado por la FAA busca revertir la tendencia de rotación alta y estrés crónico en el sector, problemas que han limitado la formación y retención de nuevos controladores.

Las cifras detrás de la escasez y sus consecuencias

El secretario de Transporte, Sean Duffy, destaca que la campaña busca aliviar la escasez de personal en las torres de control aéreo de Estados Unidos (Reuters)

El interés por la convocatoria se produce en un contexto de presión creciente sobre el sistema aéreo estadounidense. De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), entre 2015 y 2024 el volumen de vuelos gestionados por la red de control del país se incrementó en 10%, alcanzando 30,8 millones de operaciones anuales. Este crecimiento ha tensionado aún más un sistema que, según expertos citados por la GAO, funciona al límite de su capacidad operativa.

Paralelamente, la academia de formación de la FAA ha enfrentado dificultades para retener a sus estudiantes y garantizar la graduación de nuevos profesionales. Los desafíos abarcan desde la exigencia técnica de los cursos hasta la presión psicológica inherente al trabajo, lo que ha obstaculizado el recambio generacional y ha profundizado el déficit de personal calificado en los últimos años.

Según el reporte anual de la FAA, solo una fracción de los aspirantes logra completar la capacitación y obtener la certificación necesaria para ejercer como controlador de tráfico aéreo.

El déficit estructural de controladores ha obligado a la FAA a implementar medidas extraordinarias, como la asignación de turnos extendidos y la reducción temporal de servicios en ciertas terminales.

Estas acciones buscan mantener la operación segura y regular, pero incrementan la carga laboral y el riesgo de errores asociados al cansancio. La presión por cubrir vacantes se agudiza en aeropuertos de alto tráfico, donde el margen de maniobra es mínimo y cualquier desajuste puede derivar en demoras o incidentes.

En este escenario, la campaña de reclutamiento dirigida a gamers representa un intento de capitalizar habilidades cognitivas y de coordinación desarrolladas fuera de los circuitos tradicionales de formación profesional.

El Departamento de Transporte y la FAA esperan que el perfil de los nuevos postulantes se traduzca en mayor adaptabilidad y resiliencia frente a los desafíos del entorno aéreo contemporáneo. La rápida respuesta a la convocatoria sugiere que existe interés por ingresar a una de las profesiones más exigentes y mejor remuneradas del sector público estadounidense.

Perspectivas del sector aéreo estadounidense

La respuesta masiva a la campaña gamer representa una apuesta por mayor adaptación, resiliencia y eficacia en el control de vuelos en aeropuertos estadounidenses (Reuters)

La crisis de personal en el control aéreo estadounidense se enmarca en un contexto global de alta demanda por operadores calificados y refleja la creciente complejidad de la industria. Según el organismo global Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la recuperación post-pandemia y la expansión de rutas han multiplicado los desafíos para los sistemas de control en todo el mundo.

En Estados Unidos, el éxito de la campaña actual será evaluado no solo por la cantidad de solicitudes, sino por la eficacia del proceso de selección y formación para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico aéreo nacional.