Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo naval

El destructor USS Spruance colaboró en la detención de un buque iraní que intentó burlar el bloqueo naval (X/USNorthernCmd)

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control del carguero iraní TOUSKA en el Golfo de Omán, cuando intentó burlar el bloqueo impuesto por Washington.

De acuerdo con el mandatario rpeublicano, la tripulación del buque, de casi 900 pies de eslora y bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos por antecedentes de actividades ilícitas, ignoró una advertencia emitida por el destructor USS Spruance y fue detenida después de que la nave de guerra estadounidense disparara contra la sala de máquinas del carguero.

“Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien. Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

El presidente agregó que en este momento “los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque” y que se está revisando la carga transportada por la embarcación.

El incidente ocurre en una de las principales rutas marítimas del mundo, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán por el control del tránsito en la región.

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico para el comercio global de energía, por donde circula una proporción significativa del petróleo que se exporta a nivel mundial.

El buque de carga iraní TOUSKA fue interceptado y detenido por la Marina de los Estados Unidos en el Golfo de Omán

El episodio se produce en paralelo a preparativos diplomáticos para una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Trump había anunciado previamente el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances sustanciales. Sin embargo, la participación iraní en esas conversaciones no estaba confirmada.

Las diferencias entre ambas partes persisten en temas centrales, como el programa nuclear iraní, la influencia regional de Teherán y el control del tráfico marítimo en el Golfo. A esto se suma el mantenimiento del bloqueo estadounidense sobre buques con destino a puertos iraníes, una medida que Irán considera ilegítima.

En ese marco, autoridades iraníes han señalado que no permitirán el libre tránsito por el estrecho mientras sus propias exportaciones se vean restringidas.

“Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, en declaraciones recientes.

La situación en la zona sigue siendo volátil. Decenas de embarcaciones permanecen a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo, mientras continúan las restricciones y los controles tanto de Estados Unidos como de Irán. La interrupción del flujo comercial amenaza con impactar en el suministro global de energía y otros bienes esenciales.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo)

En los últimos días también se registraron incidentes con barcos mercantes en la región, incluidos disparos contra buques que intentaban transitar el estrecho. Estos episodios aumentaron la presión internacional para evitar una escalada mayor.

El control del estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto en curso. Mientras Estados Unidos busca mantener el bloqueo como herramienta de presión, Irán sostiene que continuará supervisando el tránsito marítimo hasta que se modifiquen las condiciones actuales.

El operativo descrito por Trump se suma a una serie de acciones recientes que reflejan el nivel de confrontación entre ambas partes, en un escenario donde las gestiones diplomáticas conviven con movimientos militares y advertencias cruzadas.

(Con información de AFP y The Associated Press)