Tesla integra funciones de robotaxi: guía para usuarios sobre las novedades de la actualización

Con la nueva actualización, las pantallas traseras de más de un modelo de Tesla dejará de ser simples paneles de control multimedia. (Composición Infobae: REUTERS/Alexandria Sage/Annegret Hilse)

Tesla ha dado un paso clave hacia la movilidad autónoma al implementar discretamente funciones inspiradas en los robotaxis en los coches de sus propietarios actuales. Con la actualización de primavera de 2026 (versión 2026.14+), los pasajeros traseros ahora pueden acceder a un mapa de navegación totalmente interactivo, una característica que hasta ahora solo estaba presente en el software de los futuros robotaxis de la marca.

Este despliegue anticipado prepara tanto la base de clientes como el ecosistema de Tesla para la llegada del Cybercab y la era de los vehículos totalmente autónomos.

Mapa interactivo para pasajeros: el salto hacia una experiencia de robotaxi

Con la nueva actualización, las pantallas traseras de los Tesla Model S, X, 3, Y y Cybertruck dejarán de ser simples paneles de control multimedia o ajustes de climatización para convertirse en auténticos centros de navegación interactiva. Así lo dio a conocer Teslarati.

En varios modelos de Tesla, las pantallas traseras dejarán de limitarse a funciones multimedia o de climatización y se transformarán en centros interactivos de navegación. (X: @sergiumogan)

El mapa, accesible durante la marcha del vehículo, permite a los pasajeros seguir la ruta en tiempo real y participar en la experiencia del viaje, replicando la interfaz que se utilizará en los futuros robotaxis.

Tesla ha comenzado el despliegue con la versión 2026.14.1, llegando a un número limitado de vehículos, pero se espera que la función se expanda rápidamente en las próximas semanas.

Para los compradores de los nuevos Model S y X Plaid Signature Edition, la actualización estará disponible poco después de la entrega, asegurando que los vehículos insignia de la marca cuenten con tecnología robotaxi preinstalada.

El mapa interactivo convierte los asientos traseros en espacios de navegación dinámica. (X: @sergiumogan)

Estrategia de Tesla: preparar el terreno para la movilidad autónoma

Elon Musk ha recalcado en numerosas ocasiones que Tesla implementa infraestructuras y tecnologías mucho antes del lanzamiento de nuevos productos. La introducción del mapa interactivo es una muestra clara de esta filosofía, ya que permite a la empresa probar el software de robotaxi en condiciones reales y recopilar datos valiosos sobre la experiencia de usuario.

Si bien la función puede parecer una mejora en la comodidad, su objetivo fundamental es claro: Tesla utiliza su enorme flota automotriz como banco de pruebas para perfeccionar la experiencia de pasajero en un mundo donde los vehículos autónomos serían la norma.

Es menester señalar que este proceso gradual de despliegue y validación es crucial antes de la presentación oficial del Cybercab.

Para los propietarios actuales, la llegada del mapa interactivo significa acceder de manera anticipada a una característica que podría definir la movilidad del futuro. La empresa, por su parte, obtiene datos y validación en el mundo real, acelerando la transición hacia los robotaxis.

Los conductores que tengan un Tesla compatible podrán sumar su vehículo a la red de Robotaxis. REUTERS/Dado Ruvic

Así funciona el sistema de robotaxis de Tesla

Mientras que otras empresas dependen de mapas sumamente detallados y sensores LIDAR de alto costo, Tesla apuesta por un enfoque basado casi exclusivamente en inteligencia artificial, prescindiendo de radares y sensores externos complejos.

En el centro de la propuesta tecnológica está el sistema Full Self-Driving (FSD), que opera con autonomía total. A diferencia de los rivales, los autos de Tesla utilizan únicamente un conjunto de cámaras de alta resolución, similares a los ojos humanos, para captar el entorno en tiempo real.

Esas imágenes se procesan mediante redes neuronales avanzadas que han aprendido a conducir observando millones de trayectos de personas. Este método permite que el vehículo reaccione y tome decisiones en situaciones imprevistas o no mapeadas, sin depender de reglas preprogramadas.

El sistema se implementará en dos tipos de vehículos: por un lado, el Cybercab, un modelo diseñado desde cero para operar sin volante ni pedales y recargarse de forma inalámbrica al estacionarse; por otro, la flota de autos de propietarios. Los conductores que tengan un Tesla compatible podrán sumar su vehículo a la red de Robotaxis, permitiendo que el auto funcione como taxi autónomo cuando no está en uso, generando ingresos y regresando a casa de forma automática.