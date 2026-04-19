Arrestaron en Los Ángeles a una ciudadana iraní acusada de negociar la venta de armas y drones militares para Sudán

Agentes del FBI realizan una detención a una mujer iraní en el aeropuerto de Los Ángeles

Una mujer de nacionalidad iraní fue arrestada en el aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Turquía, acusada de organizar operaciones para la venta de armamento a Sudán en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Según informaron autoridades federales citadas por Fox News, la detención se produjo el viernes pasado y la sospechosa enfrenta cargos que podrían derivar en una pena de hasta 20 años de prisión.

La acusada, identificada como Shamim Mafi, de 44 años, residía en California y contaba con estatus de residente permanente legal en Estados Unidos desde 2016. De acuerdo con la denuncia penal presentada por fiscales federales, habría actuado como intermediaria en acuerdos para la venta de drones armados, bombas, espoletas y grandes cantidades de municiones fabricadas en Irán.

El primer asistente del fiscal federal, Bill Essayli, confirmó la detención en una publicación en redes sociales.

“Anoche, Shamim Mafi, de 44 años, fue arrestada en el aeropuerto internacional de Los Ángeles por tráfico de armas en nombre del gobierno de Irán”. También precisó que está acusada de violar la legislación estadounidense que regula las sanciones económicas internacionales.

La sospechosa, identificada como Shamim Mafi, fue detenida cuando intentaba viajar a Turquía

La investigación sostiene que Mafi habría participado en la negociación de contratos por decenas de millones de dólares. Entre ellos, figura un acuerdo valuado en más de 70 millones de dólares para la venta de drones armados modelo Mohajer-6 al Ministerio de Defensa de Sudán.

Además, los fiscales alegan que facilitó la comercialización de 55.000 espoletas para bombas y millones de municiones, incluyendo al menos 10 millones de proyectiles para fusiles AK-47, así como una propuesta adicional que contemplaba hasta 240 millones de cartuchos.

Según la documentación judicial, la mujer operaba desde múltiples ubicaciones, incluyendo territorio estadounidense, y mantenía vínculos con individuos asociados al régimen iraní.

El expediente también señala que habría mantenido comunicaciones con un funcionario del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. En ese contexto, se menciona que durante entrevistas con agentes federales, la acusada reconoció haber tenido contacto con ese organismo.

Imagen de archivo de un avión no tripulado, equipado con armamento, en una pista de aterrizaje

“MAFI es una residente permanente legal en Estados Unidos que mantiene una residencia en California y viaja con frecuencia a Irán, Turquía y otros países”, indica la denuncia.

Los investigadores detallaron que las operaciones ilegales se realizaron a través de una empresa con sede en Omán, utilizada como intermediaria para facilitar las transacciones y canalizar pagos a través de terceros países como Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades sostienen que este esquema habría sido diseñado para evadir los controles y restricciones impuestas por Washington sobre la exportación de armamento y bienes de defensa relacionados con Irán.

Según la acusación, Mafi no contaba con las licencias requeridas por la legislación estadounidense para participar en este tipo de actividades.

El arresto se produjo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando la mujer se preparaba para viajar a Estambul. Los agentes consideraban que podía llevar consigo evidencia relevante para la investigación, tanto en sus pertenencias personales como en dispositivos electrónicos.

La acusada debe comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles, donde se le informarán formalmente los cargos. Mientras tanto, se mantiene la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad en el proceso judicial.

La investigación sostiene que Mafi habría participado en la negociación de contratos por decenas de millones de dólares. Entre ellos, figura un acuerdo valuado en más de 70 millones de dólares para la venta de drones armados modelo Mohajer-6

El caso se enmarca en los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por reforzar el cumplimiento de sanciones internacionales y controlar posibles redes de intermediación en la venta de armamento, especialmente aquellas que involucren a actores vinculados a gobiernos extranjeros.