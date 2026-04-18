Estados Unidos eleva alerta de viaje a este país por aumento de delitos violentos y riesgos de seguridad

Estados Unidos actualiza alerta de viaje a Trinidad y Tobago por aumento de delitos violentos y riesgos de seguridad pública. (Adobe Stock)

El gobierno de Estados Unidos emitió una actualización en la advertencia de viaje para Trinidad y Tobago, dirigida a ciudadanos estadounidenses y viajeros internacionales, el 17 de abril de 2026, tras un aumento en la criminalidad y riesgos para la seguridad pública en ese país del Caribe. La decisión afecta a turistas, residentes y empleados de la administración estadounidense, quienes deberán tomar nuevas precauciones al planificar sus desplazamientos, como informó el Departamento de Estado, principal autoridad diplomática estadounidense, y la Embajada de Estados Unidos.

La advertencia se fundamenta en datos de seguridad recopilados por la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, que advierte sobre una “prevalencia de delitos violentos y un riesgo elevado de terrorismo”. El aviso comprende restricciones específicas para empleados de la administración estadounidense, quienes no pueden acceder a diversos sectores de la capital, Puerto España, identificados como zonas de alto riesgo. La agencia de noticias internacional Reuters informó que el comunicado oficial incluye homicidios, robos y agresiones sexuales como delitos frecuentes en la isla de Trinidad, y que las condiciones de seguridad varían en comparación con Tobago.

En los últimos años, el Departamento de Estado ha mantenido constante monitoreo de la seguridad en Trinidad y Tobago. Las autoridades estadounidenses han establecido diferentes niveles de alerta y antecedentes de estados de emergencia. Aunque ciertos indicadores de criminalidad disminuyeron desde 2024, según registros de la embajada, el país sigue enfrentando desafíos para residentes y visitantes.

¿Por qué Estados Unidos actualizó la advertencia de viaje para Trinidad y Tobago?

Estados Unidos reforzó su advertencia de viaje tras detectar un repunte en la actividad criminal que puede poner en riesgo la seguridad pública. Según el Departamento de Estado, la alerta está dirigida a ciudadanos estadounidenses, pero también afecta a viajeros internacionales y operadores turísticos, quienes deben reconsiderar desplazamientos hacia ese destino caribeño.

El aviso, publicado el 17 de abril de 2026, establece un “Nivel 3: Reconsiderar viaje”, que implica una recomendación directa para evitar visitas no esenciales. De acuerdo con Reuters, la preocupación principal se centra en la frecuencia de delitos violentos, incluyendo asesinatos, asaltos a mano armada, secuestros y agresiones sexuales. El documento oficial señala que “la delincuencia violenta sigue siendo habitual, especialmente en Trinidad”.

El Departamento de Estado establece el nivel 3 de advertencia para ciudadanos estadounidenses y viajeros internacionales en Trinidad y Tobago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué zonas de Trinidad y Tobago son consideradas peligrosas y por qué?

El aviso de la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago especifica una serie de áreas clasificadas como peligrosas dentro de Puerto España. Entre los sectores restringidos para empleados estadounidenses figuran Laventille, Piccadilly Street, Besson Street, Beetham, Sea Lots, Cocorite y el interior de Queen’s Park Savannah, así como partes de Charlotte Street. También se desaconsejan desplazamientos nocturnos por playas y zonas céntricas de la ciudad.

Según la embajada, estas restricciones buscan proteger a ciudadanos y funcionarios frente a la prevalencia de delitos violentos y la presencia de organizaciones delictivas. El comunicado oficial resalta que “el crimen en Trinidad es más frecuente que en Tobago”, aunque en esta última isla se mantiene la recomendación de precaución en áreas rurales y turísticas menos vigiladas.

¿Trinidad y Tobago tiene actualmente un estado de emergencia declarado?

De acuerdo con la revisión de Reuters y el Departamento de Estado de Estados Unidos, no hay un estado de emergencia vigente en Trinidad y Tobago al 18 de abril de 2026. La última medida de este tipo se levantó en abril de 2025. La advertencia actual refuerza las recomendaciones de seguridad pero no incluye la suspensión de derechos constitucionales ni la eliminación de la libertad bajo fianza para personas arrestadas, como se publicó en algunos medios internacionales.

El gobierno estadounidense optó por actualizar y reforzar las advertencias a viajeros, priorizando la comunicación permanente con residentes y turistas acerca de las condiciones locales de seguridad.

¿Cuáles son los delitos y riesgos principales para quienes viajan a Trinidad y Tobago?

El Departamento de Estado precisa que los delitos más comunes en Trinidad y Tobago incluyen homicidios, robos a mano armada, asaltos sexuales y secuestros. Los datos oficiales recabados por la embajada muestran que la actividad de pandillas y grupos criminales incide especialmente en barrios periféricos y zonas urbanas, motivando las áreas de exclusión mencionadas.

El documento oficial identifica que “el nivel de criminalidad ha disminuido desde 2024 como resultado de operativos de seguridad implementados durante estados de emergencia anteriores, pero los riesgos persisten en diversas áreas”. Además, la alerta advierte sobre limitaciones en la capacidad de respuesta médica en zonas rurales y recomienda evaluar la cobertura sanitaria antes del viaje.

Estados Unidos aconseja evitar mostrar objetos de valor y recomienda el uso de transporte autorizado en Trinidad y Tobago para reforzar la seguridad de los viajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consejos y medidas recomiendan las autoridades estadounidenses a viajeros y residentes?

El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago recomiendan las siguientes acciones:

Consultar periódicamente las actualizaciones oficiales antes de viajar.

Evitar zonas identificadas como peligrosas o restringidas.

No exhibir objetos de valor ni realizar desplazamientos nocturnos, especialmente en áreas urbanas y playas.

Usar solo servicios de transporte autorizados y mantener comunicación constante con familiares o conocidos durante los desplazamientos.

Revisar la cobertura médica y los servicios de emergencia disponibles en el área prevista.

El aviso destaca que “los servicios de emergencia pueden encontrarse limitados fuera de las principales ciudades”, lo que requiere una planificación cuidadosa.

¿Cuáles son las diferencias de seguridad entre Trinidad y Tobago?

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la incidencia de delitos violentos es superior en Trinidad frente a Tobago. El comunicado indica que Puerto España concentra la mayoría de las zonas restringidas, mientras que Tobago muestra tasas delictivas más bajas; sin embargo, se mantienen recomendaciones de vigilancia en áreas rurales y menos turísticas.

Las autoridades sugieren a los viajeros “evaluar las condiciones de seguridad en función de la región” y permanecer atentos a posibles cambios. El llamado a la cautela es constante, sin importar la isla visitada.

¿Cómo puede afectar la advertencia al turismo y la vida diaria en Trinidad y Tobago?

La actualización de la advertencia de viaje afecta a operadores turísticos, viajeros frecuentes y residentes en Trinidad y Tobago, y puede influir en la percepción internacional de seguridad y en la demanda de servicios turísticos en el país caribeño. El Departamento de Estado subraya que la cooperación con autoridades locales es esencial para mitigar riesgos y proteger la integridad de ciudadanos y visitantes.

Las restricciones para funcionarios estadounidenses y la identificación de áreas peligrosas buscan reducir la exposición a incidentes de seguridad sin suspender por completo las actividades turísticas. La administración estadounidense monitorea la situación y actualizará las recomendaciones si se producen cambios sustanciales.

¿Qué pueden esperar viajeros y residentes tras la nueva advertencia de Estados Unidos?

La actualización de la advertencia impone a viajeros y residentes la obligación de adoptar medidas adicionales de seguridad al organizar visitas a Trinidad y Tobago. El Departamento de Estado aconseja consultar frecuentemente las fuentes oficiales antes de tomar decisiones sobre desplazamientos o actividades turísticas.

La situación sigue bajo monitoreo, y las autoridades estadounidenses mantienen comunicación con el gobierno local ante eventuales variaciones en los niveles de criminalidad o riesgos para la integridad de ciudadanos y visitantes.