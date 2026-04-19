Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, durante un encuentro oficial en Islamabad (EFE)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este domingo que mantuvo una conversación con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en medio de la incertidumbre sobre la participación de Teherán en la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos prevista en Islamabad.

Sharif calificó el diálogo como “constructivo” y destacó el compromiso del régimen, al tiempo que subrayó la importancia de la delegación de alto nivel que Teherán envió recientemente a la capital paquistaní para las primeras conversaciones históricas.

Durante la comunicación, Sharif compartió con Pezeshkian los resultados de sus gestiones recientes con mandatarios de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, y reiteró la disposición de Pakistán a mantener un rol activo como mediador “honesto y sincero” en el proceso.

El jefe de gobierno paquistaní resaltó también las discusiones mantenidas en Teherán por el comandante del ejército pakistaní, Asim Munir, con autoridades políticas y militares iraníes.

A pesar del tono positivo de Islamabad, Irán no ha confirmado oficialmente su asistencia a la reunión agendada para este lunes en la capital paquistaní.

El primer ministro Shehbaz Sharif dialogó con el presidente iraní Masoud Pezeshkian y destacó el compromiso de Islamabad como mediador (REUTERS/Archivo)

Medios de propaganda vinculados a la Guardia Revolucionaria informaron que la delegación iraní no tomará parte en las negociaciones mientras continúe el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre los puertos y las rutas marítimas del país.

La agencia Fars citó fuentes anónimas que sostienen que el levantamiento de las restricciones estadounidenses es un requisito previo para cualquier diálogo directo y que el ambiente actual no es favorable para un acuerdo inmediato.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el bloqueo de los puertos como “ilegal y delictivo” y subrayó que la reapertura de los accesos marítimos es fundamental para retomar el intercambio diplomático antes del vencimiento del alto el fuego, previsto para el miércoles.

Desde el sábado, Irán ha intensificado el control sobre el estrecho de Ormuz en respuesta a la presión estadounidense, y las autoridades iraníes mantienen que sólo reconsiderarán su participación si el cerco es anulado.

Las autoridades paquistaníes insisten en la importancia de mantener el proceso de diálogo abierto y en la necesidad de confidencialidad para asegurar la eficacia de la mediación.

El buque petrolero Agios Fanourios I, con bandera de Malta, navega hacia aguas iraquíes tras atravesar el estrecho de Ormuz, frente a Basora (REUTERS/Mohammed Aty/Archivo)

Por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que una delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, llegará este lunes a Islamabad para intentar reactivar las conversaciones tras el fracaso de la primera ronda.

Trump ha advertido que, en ausencia de un acuerdo, podrían intensificarse las acciones militares y el bloqueo económico, llegando incluso a amenazar con la destrucción de infraestructuras críticas en Irán.

Pakistán busca evitar un colapso del proceso de diálogo e insiste en la urgencia de extender el alto el fuego, abrir canales de negociación y evitar una escalada que pueda extender la crisis regional.

La mediación paquistaní ha sido reconocida por actores regionales e internacionales como un esfuerzo clave para contener la guerra y generar condiciones para una salida diplomática.

Mientras tanto, Irán mantiene su posición de que cualquier avance en el proceso dependerá de la eliminación del bloqueo y de la disposición de Washington a revisar sus demandas.

El vicepresidente JD Vance (izq.) saluda al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif (der.) durante una reunión en Islamabad (EFE)

Voceros del régimen han criticado lo que consideran exigencias poco realistas por parte de Estados Unidos, así como cambios constantes de postura y falta de coherencia en el enfoque negociador.

El futuro de las negociaciones sigue siendo incierto, con la fecha de la segunda ronda aún sin confirmación oficial por parte de Teherán. Pakistán, por su parte, continúa desplegando esfuerzos diplomáticos a través de consultas bilaterales con países clave de la región y busca mantener el canal abierto para evitar un nuevo estancamiento en el proceso de paz.

(Con información de EFE y Reuters)