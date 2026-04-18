La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

Super Mario Galaxy Movie lidera la taquilla de Estados Unidos en su tercer fin de semana, con una recaudación estimada de USD 30 millones. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

La película Super Mario Galaxy continúa en el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos durante su tercer fin de semana en cartelera, con una recaudación estimada de USD 30 millones entre viernes y sábado, según proyecciones de Deadline y medios sectoriales. El desempeño sostiene el liderazgo de la franquicia de Nintendo y afecta la dinámica de distribución y exhibición en abril, anticipando un impacto relevante en la industria global del entretenimiento, de acuerdo con Film Industry Intelligence.

El seguimiento realizado por el sitio especializado Deadline indica que la cinta animada, coproducida por Illumination, Nintendo y Universal, presenta una caída del 56% respecto al fin de semana anterior. El acumulado doméstico proyectado hasta el cierre del domingo 20 de abril es de USD 350,2 millones. El mismo reporte, basado en estimaciones de la industria y cifras preliminares, prevé que el filme superará los USD 700 millones en la taquilla global durante las próximas semanas, en línea con los cálculos del portal de datos The Nerdy y la enciclopedia en línea Wikipedia.

El comportamiento de Super Mario Galaxy Movie se da en un contexto de recuperación progresiva de la asistencia a salas, con una mayor concentración de ingresos en títulos de franquicia y una competencia marcada entre los principales estudios. Según Film Industry Intelligence, el resultado consolida la posición de las producciones basadas en licencias de videojuegos y refuerza la estrategia de estrenos escalonados en mercados internacionales.

¿Cuánto ha recaudado Super Mario Galaxy Movie en Estados Unidos?

Super Mario Galaxy Movie sumó USD 30 millones durante su tercer fin de semana en cartelera, conforme a estimaciones de Deadline para viernes y sábado, con proyecciones basadas en la tendencia de asistencia para el domingo. El acumulado doméstico previsto para el final del fin de semana es de USD 350,2 millones, según el mismo medio y datos recopilados por The Nerdy. La proyección se mantiene en 4.170 salas a nivel nacional, lo que representa una cobertura amplia en el circuito de exhibición.

En su fin de semana de estreno, el filme alcanzó USD 34 millones en el primer día, de acuerdo con Wikipedia, y registró una caída del 49% en el segundo fin de semana. La disminución del 56% estimada para la tercera semana se considera habitual en franquicias de alto perfil, según Film Industry Intelligence, aunque se sitúa por encima del descenso reportado por The Super Mario Bros Movie en 2023, que fue del 35% y acumuló USD 436 millones en tres semanas.

La película animada coproducida por Illumination, Nintendo y Universal suma un acumulado doméstico de USD 350,2 millones hasta el 20 de abril. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

¿Cuál es el desempeño global de Super Mario Galaxy Movie?

El acumulado mundial de Super Mario Galaxy Movie superó los USD 628 millones al 14 de abril, según estimaciones de The Nerdy y Film Industry Intelligence. El reporte de Deadline calcula que la producción se aproximará a los USD 700 millones en breve, una vez sumados los ingresos de mercados asiáticos como Japón y Corea del Sur, donde el estreno está programado para finales de abril.

La película se consolida como el título más taquillero de 2026 hasta la fecha, superando el desempeño de la producción china Pegasus 3. La estrategia de lanzamiento internacional permite a Universal mantener un flujo de ingresos sostenido y ampliar la presencia de la franquicia en territorios clave, según análisis de Film Industry Intelligence.

¿Cómo se compara Super Mario Galaxy Movie con otros estrenos recientes?

Durante el mismo periodo, Project Hail Mary ocupa la segunda posición en la taquilla de Estados Unidos, con USD 18,5 millones recaudados en su quinta semana y un total acumulado de USD 283,1 millones, según Deadline. El tercer lugar corresponde a Lee Cronin’s The Mummy, que debuta con USD 13 millones.

La caída porcentual de Super Mario Galaxy Movie se considera consistente con la de otras producciones de franquicia. The Super Mario Bros Movie, estrenada en 2023, tuvo una disminución menor en su tercer fin de semana, aunque su acumulado doméstico fue mayor en ese mismo periodo. El ranking de taquilla de abril incluye además a The Drama y You, Me & Tuscany, que suman USD 4,7 y USD 3,55 millones respectivamente. El volumen total de ingresos en salas estadounidenses para el fin de semana se estima en USD 84 millones, cifra que representa un descenso del 38% respecto al mismo periodo del año anterior, según Deadline.

Super Mario Galaxy Movie se perfila para superar los USD 700 millones globales, impulsada por próximos estrenos en mercados clave como Japón y Corea del Sur. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

¿Qué factores contribuyen al éxito de la franquicia Mario Bros?

El atractivo de la franquicia de Nintendo se vincula a su reconocimiento global y a la adaptación de personajes para públicos de diferentes edades. De acuerdo con Film Industry Intelligence, la colaboración entre Illumination y Universal facilita el desarrollo de campañas de marketing extensivas y la distribución simultánea en múltiples territorios.

La película, inspirada en el universo de Super Mario Galaxy, retoma elementos de los videojuegos originales y expande la narrativa para captar tanto a seguidores veteranos como a nuevas audiencias. El desempeño de taquilla indica una demanda sostenida, y la estrategia de estrenos escalonados en mercados clave optimiza los ingresos globales.

El informe de Deadline detalla que la proyección en 4.170 salas en Estados Unidos y el lanzamiento internacional son factores determinantes para el sostenimiento del liderazgo en taquilla. El acumulado doméstico y global sitúa a la película como la principal apuesta de Universal en 2026.

¿Qué impacto tiene Super Mario Galaxy Movie en la industria cinematográfica?

El rendimiento de Super Mario Galaxy Movie refuerza la tendencia de colaboración entre estudios de animación y compañías de videojuegos, según Film Industry Intelligence. El éxito comercial de la franquicia se traduce en oportunidades para nuevas adaptaciones y en la consolidación de estrategias de lanzamiento internacional.

De acuerdo con el análisis de Deadline, el volumen de ingresos generado por la película representa una proporción significativa de la recaudación total del periodo. Se destaca la importancia de los títulos de franquicia en la recuperación de la asistencia a salas y en la diversificación de la oferta cinematográfica.

Para Illumination, Nintendo y Universal, el desempeño de la saga Mario Bros se traduce en una consolidación de su posición en el segmento de animación y en la apertura de nuevas líneas de negocio vinculadas a licencias de videojuegos.

La franquicia Mario Bros refuerza la tendencia de películas basadas en videojuegos tras consolidar ingresos en 4.170 salas de exhibición estadounidenses. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué se proyecta para Super Mario Galaxy Movie en las próximas semanas?

Las proyecciones de la industria anticipan que Super Mario Galaxy Movie superará los USD 700 millones en la taquilla global durante las próximas semanas, conforme al portal de datos The Nerdy y Film Industry Intelligence. El estreno en mercados asiáticos como Japón y Corea del Sur podría incrementar el acumulado y reforzar el posicionamiento internacional de la franquicia.

El comportamiento sostenido en la taquilla estadounidense, junto con la expectativa de nuevos estrenos de alto perfil en mayo y junio, sugiere que la película mantendrá una presencia relevante en el ranking de ingresos. La estrategia de distribución amplia y la colaboración entre estudios seguirán siendo factores determinantes para el rendimiento futuro.

El impacto para los estudios, distribuidores y circuitos de exhibición se refleja en la consolidación de títulos de franquicia como motores de la recuperación sectorial, en un contexto de transformación acelerada de la industria cinematográfica, según análisis de Film Industry Intelligence y Deadline.