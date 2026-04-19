Estados Unidos

Dos suburbios de Chicago lograron posiciones destacadas en lista nacional para vivir en 2026

En una evaluación reciente de localidades para residir en Estados Unidos, dos municipios del área metropolitana fueron reconocidos entre los veinte principales, luego de analizar factores como accesibilidad, calidad habitacional y condiciones económicas

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La plataforma de datos educativos Niche.com reconoció a Naperville como la ciudad con mejor calidad de vida entre las urbes del área de Chicago
La plataforma de datos educativos Niche.com reconoció a Naperville como la ciudad con mejor calidad de vida entre las urbes del área de Chicago

Dos suburbios de Chicago fueron seleccionados en una nueva lista para vivir en Estados Unidos en 2026, de acuerdo con la cadena local Telemundo Chicago. En el informe anual de mejores lugares para vivir del sitio de clasificaciones Livability, un suburbio del norte y otro del oeste fueron incluidos entre los 20 mejores lugares para vivir en Estados Unidos.

La publicación señaló: “Nuestra lista de 2026 destaca ciudades pequeñas y medianas donde el salario rinde más, el trayecto al trabajo es más corto y la calidad de vida es la prioridad”.

Principales suburbios seleccionados

Entre las posiciones principales se encuentran Naperville, ubicada en el puesto número 4, y Evanston, que figura en el lugar número 13. Este reconocimiento se suma a la reciente inclusión de Naperville en rankings similares, como el de la publicación Niche.

Naperville y Evanston lideran la lista de suburbios recomendados para vivir en Estados Unidos en 2026, según Livability. (Foto: Chicago Rentals)
Naperville y Evanston lideran la lista de suburbios recomendados para vivir en Estados Unidos en 2026, según Livability. (Foto: Chicago Rentals)

La lista de 2026 destaca ciudades pequeñas y medianas donde el salario rinde más, el trayecto al trabajo es más corto y la calidad de vida es la prioridad, detalló el portal. Además, la selección excluyó localidades que no cumplen con los criterios de accesibilidad: “Si no es accesible, no está en nuestra lista”, argumentó Livability.

Incluso, uno de los suburbios de Illinois, otros municipios del Medio Oeste incluidos fueron Carmel, Indiana (puesto 2), Troy, Michigan (puesto 7) y Bloomington, Minnesota (puesto 18). El primer lugar de la lista fue adjudicado a Huntsville, Alabama, según la información publicada por Livability.

Metodología del ranking y criterios de selección

Para la elaboración de la lista, el ranking investigó más de 100 factores en más de 2.000 ciudades, considerando aspectos de vivienda y accesibilidad, servicios y entorno, seguridad, salud, educación y transporte.

La categoría de vivienda y costo de vida recibió un peso adicional, ya que la publicación afirmó: “Reconocemos que los estadounidenses enfrentan un costo de vida más alto que nunca”.

El ranking de mejores lugares para vivir destaca ciudades donde el salario rinde más y el trayecto al trabajo es más corto. (REUTERS/Jim Young/File Photo)
El ranking de mejores lugares para vivir destaca ciudades donde el salario rinde más y el trayecto al trabajo es más corto. (REUTERS/Jim Young/File Photo)

Reconocimientos internacionales a Chicago

Chicago fue reconocida en 2026 como una de las ciudades con paisajes nocturnos más resaltados del mundo, al ubicarse en la octava posición de un ranking internacional publicado por la agencia británica de viajes Travel Bag.

El informe de Travel Bag incorporó la puntuación de contaminación lumínica atribuida a cada ciudad como factor diferencial. Para Chicago, se registró un índice de 59,0, reflejando una fuerte presencia de luz artificial.

El ranking realizado por la agencia Travel Bag se diseñó para medir el atractivo nocturno de las ciudades a partir de una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Entre los criterios principales se encuentran la cantidad de edificios que superan los 150 metros, la visibilidad promedio del horizonte urbano, la intensidad de la actividad en redes sociales —especialmente en Instagram y sus hashtags temáticos— y los registros de contaminación lumínica aportados por instituciones científicas internacionales.

El análisis ubicó a Chicago por encima de otras ciudades reconocidas por su arquitectura y vida nocturna, como Seúl y Vancouver. La ciudad estadounidense se destacó como ejemplo de diseño urbano y atractivo visual después del anochecer.

Chicago, con una población cercana a los 2,7 millones de habitantes y considerada la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, es referenciada por su legado arquitectónico y por ser cuna de los rascacielos.

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