Estados Unidos

Una propuesta ecológica, el respaldo de la comunidad y el papel de los contenedores Empire en la evolución urbana de Nueva York

Los nuevos puntos de recolección buscan optimizar el reciclaje, reducir la acumulación de desechos y fomentar la participación activa de los habitantes en el cuidado de su entorno

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Nueva York reemplazará 6.500 plazas de aparcamiento por contenedores Empire Bin para mejorar la limpieza urbana y combatir las ratas (Urban Tecno)
Nueva York reemplazará 6.500 plazas de aparcamiento por contenedores Empire Bin para mejorar la limpieza urbana y combatir las ratas (Urban Tecno)

Más de 6.500 plazas de aparcamiento en Nueva York serán reemplazadas por contenedores de basura de gran capacidad en las aceras de los cinco distritos antes de que finalice 2027, según anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Este despliegue masivo forma parte de la expansión del proyecto Empire Bin, cuyo objetivo principal es eliminar las bolsas de basura expuestas en la vía pública para mejorar la limpieza urbana y reducir la presencia de ratas, según información difundida por Secret NYC.

La iniciativa representa un cambio en el uso del espacio público de la ciudad. Los nuevos recipientes metálicos, denominados Empire Bins, se probaron inicialmente en West Harlem y están diseñados para almacenar docenas de bolsas de residuos.

Solo los administradores de edificios con tarjeta autorizada podrán acceder a estos contenedores, lo que asegura un control del depósito de basura.

El mantenimiento y vaciado de los Empire Bins se realizará mediante vehículos automatizados de carga lateral, una innovación logística que busca optimizar la recolección de residuos y reducir la interferencia con el tránsito peatonal y vehicular, según indicó la administración municipal.

Cambios en el paisaje urbano y en la gestión de residuos

La instalación de los Empire Bins modificará el panorama de las calles neoyorquinas. El alcalde Zohran Mamdani sostuvo que la ampliación es un paso hacia la creación de “calles limpias y saludables para todos los barrios”, una meta que incluye beneficios ambientales y mejoras en la calidad de vida diaria.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la expansión del proyecto Empire Bin en los cinco distritos antes de 2027 para eliminar bolsas de basura expuestas (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)
El alcalde Zohran Mamdani anunció la expansión del proyecto Empire Bin en los cinco distritos antes de 2027 para eliminar bolsas de basura expuestas (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)

El retiro de bolsas de basura acumuladas en la vía pública despejará las aceras y facilitará el tránsito peatonal, mientras reduce fuentes de insalubridad, especialmente en zonas densamente pobladas.

El plan prevé reemplazar espacios de estacionamiento por contenedores de gran tamaño, lo que impactará en la disponibilidad de lugares para automóviles particulares.

La administración local afirma que el beneficio de un entorno más limpio y seguro justifica la reducción de plazas de aparcamiento, aunque reconoce la inquietud entre conductores por la competencia que se generará para estacionar.

El portal Secret NYC indica que ya han surgido quejas de residentes y usuarios sobre este aspecto del programa.

Detalles técnicos y operativos del proyecto Empire Bin

Cada Empire Bin está fabricado para soportar condiciones urbanas exigentes y almacenar una cantidad considerable de residuos, evitando la dispersión de bolsas y ayudando a reducir la población de ratas, que es uno de los principales problemas de salubridad en Nueva York.

El acceso restringido mediante tarjeta tiene como objetivo impedir el uso indebido y asegurar la trazabilidad del manejo de residuos.

La recolección automatizada agiliza el proceso, limita el contacto humano con la basura y optimiza los tiempos de vaciado, reduciendo además la congestión en las vías secundarias.

El despliegue se realizará por etapas, con prioridad en las áreas que presentan mayor concentración de residuos y problemas frecuentes de acumulación.

En West Harlem, donde los Empire Bins se introdujeron como prueba piloto, se registró una mejora en la limpieza de las calles y una reducción en la frecuencia de reportes de plagas, según datos preliminares de la alcaldía.

La instalación de Empire Bins en Nueva York busca despejar aceras, mejorar el tránsito y reducir fuentes de insalubridad en zonas densamente pobladas (Secret NYC)
La instalación de Empire Bins en Nueva York busca despejar aceras, mejorar el tránsito y reducir fuentes de insalubridad en zonas densamente pobladas (Secret NYC)

Proyección y expansión del plan hasta 2031

La administración municipal proyecta que el programa Empire Bin se amplíe de forma progresiva durante los próximos años, con el objetivo de llegar a todos los distritos antes de finalizar 2031.

La finalidad es transformar el sistema de manejo de residuos urbanos en Nueva York, adaptándolo a los estándares internacionales de limpieza y sostenibilidad.

La formación de esta estrategia integra tecnología, diseño urbano y gestión ambiental para resolver el problema de la basura en las aceras y sentar las bases de una ciudad más ordenada y saludable.

El reemplazo de miles de espacios de estacionamiento por contenedores de alta capacidad supone un cambio estructural en la relación entre movilidad, espacio público y servicios urbanos, anticipando nuevas dinámicas en la vida cotidiana de residentes, peatones y conductores.

Con la instalación de los Empire Bins, Nueva York busca consolidar un modelo de gestión de residuos más eficiente y mejorar la convivencia en el espacio público.

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