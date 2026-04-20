El precio del petróleo abrió al alza y superó los 90 dólares el barril por la escalada en Medio Oriente

El precio del petróleo crece de manera tras la guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo registró un fuerte repunte en los mercados internacionales como reacción a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. El barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 90,17 dólares, con una suba superior al 7%, mientras que el Brent del mar del Norte avanzó un 6,5% hasta los 96,27 dólares.

El mercado respondió de inmediato a la noticia de que la Marina estadounidense interceptó y capturó un buque de carga iraní en el golfo de Omán este domingo, en un incidente que alimentó el temor a una escalada militar mayor en la región.

El presidente Donald Trump aseguró que el carguero, identificado como TOUSKA, ignoró las advertencias del destructor USS Spruance y fue detenido tras recibir un disparo que inutilizó su sala de máquinas.

“En este momento, los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque y están revisando qué transportaba”, afirmó Trump en una publicación en redes sociales.

El momento en que EEUU interceptó un buque iraní

La reacción de Irán no se hizo esperar: el mando central militar de ese país acusó a Estados Unidos de “violar el alto el fuego” acordado a principios de abril y advirtió que habrá una respuesta. El incidente se produce apenas días antes de que expire la actual tregua entre Washington y Teherán, que mantiene en vilo no solo a la industria petrolera sino también a los mercados financieros globales.

El cierre virtual del estrecho de Ormuz —responsable del tránsito de alrededor del 20% del petróleo y gas licuado que circula por mar en el mundo— ha agravado la volatilidad en los precios del crudo. La interrupción del paso de buques, sumada a las amenazas de represalias por parte de Irán, llevó a los operadores a ajustar rápidamente sus posiciones y a prever una mayor escasez de oferta en el corto plazo.

La incertidumbre sobre el futuro inmediato del suministro energético se incrementó después de que Irán rechazara reanudar negociaciones con Estados Unidos, alegando que no participará en nuevas rondas de diálogo mientras se mantenga el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

Tanto el crudo estadounidense como el de referencia global registraron subas superiores al 6% en el inicio de la jornada en Asia (REUTERS/Archivo)

El presidente Trump, por su parte, reiteró que una delegación estadounidense viajará a Pakistán para intentar reactivar las conversaciones y advirtió que, si Irán no acepta sus condiciones, podría ordenar nuevos ataques contra infraestructura crítica en territorio iraní.

El contexto de máxima tensión llevó a un repunte generalizado de los activos considerados refugio, como el dólar, que se apreció frente al euro y el yen, y a un retroceso en los futuros de las bolsas estadounidenses y europeas.

El nerviosismo se reflejó en la caída del S&P 500 y en una mayor demanda de bonos del Tesoro, cuyas rentabilidades tocaron mínimos de varias semanas.

La reacción de los mercados ocurre tras varios días de fuertes oscilaciones. La semana pasada, el anuncio iraní de que reabriría el estrecho de Ormuz impulsó las bolsas y provocó un descenso de los precios del petróleo, pero la renovada clausura de la vía y el enfrentamiento naval dieron un giro abrupto a las previsiones.

Una pantalla muestra el índice Hang Seng en Exchange Square, en Hong Kong, en una imagen de archivo (REUTERS/Tyrone Siu)

Hasta que no se despeje la incógnita sobre la continuidad de las conversaciones entre Washington y Teherán, los operadores anticipan que la volatilidad persistirá y que el precio del crudo podría escalar aún más si se prolonga el cierre del estrecho o se intensifican los ataques en la región.

Los analistas advierten que el conflicto en el Golfo tiene consecuencias globales, ya que no solo afecta la oferta de petróleo, sino también el transporte de fertilizantes, gas natural y suministros humanitarios.

(Con información de AFP y Reuters)