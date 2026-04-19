Estados Unidos

Los Ángeles figura entre las ciudades más groseras del país según reciente estudio

El listado publicado esta semana coloca a la ciudad californiana junto a otras metrópolis reconocidas por sus altos niveles de rudeza, desatando reacciones en redes y entre residentes

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Los Ángeles ocupa el puesto 13 entre las ciudades con peor comportamiento social según el ranking de urbanidad estadounidense
Los Ángeles ocupa el puesto 13 entre las ciudades con peor comportamiento social según el ranking de urbanidad estadounidense

Los Ángeles figura entre las 15 ciudades con peor comportamiento social de Estados Unidos y se posiciona en el puesto número 13 tras un análisis sobre conductas groseras en urbes principales, según un estudio relevado por el medio Secret Los Angeles.

Esta posición evidencia cómo la descortesía cotidiana se ha convertido en parte relevante del ritmo urbano angelino, especialmente en entornos como carreteras y cafeterías.

Al situarse en la posición número 13 del ranking, Los Ángeles aparece en la mitad superior de las 40 ciudades evaluadas en el índice de descortesía elaborado a partir de un análisis de 0 a 100, según la investigación citada por Secret Los Angeles.

El estudio asigna este lugar a la ciudad luego de investigar la frecuencia con la que los habitantes reportan comportamientos groseros, identificando los espacios más problemáticos y la evolución de dichas actitudes a lo largo del tiempo.

La encuesta consultó a residentes de las principales urbes del país para determinar cuán común resulta encontrarse con actitudes groseras en la vida diaria.

Vista aérea de una autopista de Los Ángeles con tráfico denso de autos al atardecer; el horizonte de la ciudad se ve al fondo y dos conductores al frente.
El índice de descortesía urbana en Los ángeles se elaboró a partir de reportes de comportamientos groseros en escenarios cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos obtenidos permitieron a los investigadores construir un índice basado en relatos y situaciones concretas, asignando a cada ciudad una puntuación proporcional al volumen y gravedad de los comportamientos detectados.

Entornos urbanos y formas de descortesía en Los Ángeles

Entre los escenarios donde los angelinos perciben mayor frecuencia de actitudes poco amables destacan las autopistas congestionadas, como la emblemática 405 y otros ejes viales, junto a comercios de ritmo acelerado, especialmente cafeterías.

Según especifica Secret Los Angeles, en estos ambientes predominan acciones como llamadas a gran volumen, indiferencia ante saludos básicos y respuestas sarcásticas, situaciones que los residentes consideran habituales y parte del día a día.

El contexto urbano de Los Ángeles, caracterizado por la dependencia del automóvil, desplazamientos extensos y un estilo de vida marcado por la prisa, favorece la acumulación y naturalización de gestos de descortesía en la convivencia cotidiana.

El análisis publicado por Secret Los Angeles subraya que estos factores estructurales influyen en el clima social y transforman la cortesía en una excepción más que en la norma.

Vista aérea del interior de una cafetería moderna y concurrida en Los Ángeles, con muchos clientes sentados en mesas usando laptops y móviles, y baristas trabajando tras el mostrador.
Cafeterías y comercios de ritmo acelerado se destacan como espacios donde la grosería y la indiferencia son habituales según Secret Los Angeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepción ciudadana y dinámica social

El estudio recogió testimonios sobre cómo la experiencia urbana en Los Ángeles se ve afectada por pequeños actos de descortesía, que, según los propios residentes, forman parte integral del tejido social local.

La investigación no solo consideró el tipo de conducta, sino también el entorno específico en el que se manifiesta con mayor frecuencia, permitiendo identificar patrones y diferencias frente a otras grandes ciudades estadounidenses.

En palabras del relevamiento citado, “la experiencia urbana en Los Ángeles está marcada por una descortesía cotidiana que se manifiesta en pequeños actos y que, según los propios residentes, forma parte del día a día”.

Esta percepción se repite en autopistas durante los atascos, en el transporte público y en comercios concurridos, donde la interacción rápida y el anonimato suelen acentuar la falta de amabilidad.

Si bien Los Ángeles no alcanza los niveles más altos de grosería en la comparación nacional, la investigación señala que dista mucho de figurar entre las metrópolis más corteses.

La presencia sistemática de comportamientos descorteses en la rutina diaria sitúa a la ciudad como un caso paradigmático de cómo la dinámica urbana y el diseño de la vida metropolitana pueden impactar la calidad de las relaciones sociales.

En una calle de Los Ángeles, una persona con auriculares ignora un saludo, otra mujer grita por teléfono y conductores esperan en sus coches con expresiones serias.
Residentes de Los ángeles consideran que pequeños actos de descortesía forman parte integral del tejido social local y afectan la convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones y debate sobre la convivencia urbana

El posicionamiento de Los Ángeles en el puesto 13 del ranking ha generado debate en la opinión pública local acerca de las causas y posibles soluciones a la descortesía urbana.

Algunos expertos en comportamiento social señalan que factores como la congestión vial, el estrés asociado al ritmo acelerado y la falta de espacios públicos diseñados para la interacción positiva contribuyen a la prevalencia de actitudes poco amables.

El estudio citado por Secret Los Angeles sugiere que, si bien la descortesía no es exclusiva de una sola ciudad, la combinación de entorno físico, presión demográfica y hábitos de desplazamiento puede potenciar la percepción de un trato menos cordial en la vida cotidiana.

La investigación concluye que la persistencia de estas conductas refleja tanto desafíos estructurales como cambios culturales en la manera en que los residentes se relacionan entre sí en entornos urbanos complejos.

Así, Los Ángeles se consolida como un ejemplo representativo de cómo las grandes ciudades estadounidenses enfrentan el reto de promover una convivencia social más respetuosa, incluso en contextos donde la prisa y la congestión parecen dominar el espacio público.

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