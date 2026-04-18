Condenan a tres acusados por simular ataques de oso contra autos de lujo para cobrar seguros e indemnizaciones

La justicia de California condena a tres personas por simular ataques de oso a autos de lujo con un disfraz humano, revelando un fraude de seguros millonario.

La justicia de California dictó sentencia en abril de 2026 contra tres residentes del área de Los ángeles por un fraude de seguros que involucró la simulación de ataques de oso a automóviles de alta gama utilizando un disfraz humano, según confirmó el Departamento de Seguros de California (CDI). El caso, conocido como Operación Garra de Oso, afectó a varias compañías aseguradoras y quedó documentado en video, lo que permitió a los implicados reclamar más de USD 140.000 por supuestos daños en vehículos de lujo.

De acuerdo con información oficial difundida por el CDI, Alfiya Zuckerman, Ruben Tamrazian y Vahe Muradkhanyan recibieron una condena de 180 días de cárcel, dos años de libertad condicional supervisada y la obligación de pagar restitución económica, luego de declararse culpables de fraude de seguros, un delito grave en el estado. Un cuarto implicado, Ararat Chirkinian, tiene programada una audiencia preliminar para septiembre de 2026, según el calendario judicial citado por la autoridad.

El esquema de fraude se remonta a enero de 2024, cuando una aseguradora detectó una reclamación sospechosa en Lake Arrowhead. Los acusados presentaron videos donde un supuesto oso dañaba el interior de un Rolls-Royce Ghost de 2010. La revisión técnica a cargo de un biólogo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California concluyó que el animal era en realidad una persona disfrazada, según el comunicado oficial. Las investigaciones posteriores permitieron descubrir dos reclamaciones adicionales, todas vinculadas al mismo grupo y fecha.

¿Cómo fue el fraude de la “Operación Garra de Oso” que simuló ataques de oso a autos de lujo en California?

La maniobra denominada Operación Garra de Oso consistió en simular ataques de oso a automóviles de lujo para presentar reclamaciones fraudulentas ante distintas aseguradoras. Según el Departamento de Seguros de California, el fraude incluyó tres vehículos: un Rolls-Royce Ghost modelo 2010, un Mercedes G63 AMG de 2015 y un Mercedes E350 de 2022. Los acusados entregaron videos como prueba, donde supuestamente un oso accedía a los autos y causaba daños materiales considerables.

El proceso comenzó tras la alerta de una compañía de seguros sobre una reclamación poco habitual recibida el 28 de enero de 2024. Detectives del CDI abrieron una investigación y solicitaron la revisión de los videos a un especialista en fauna silvestre del estado. Según el reporte oficial, el experto determinó que el animal era “claramente un humano disfrazado de oso”. Las autoridades ejecutaron una orden de registro en la vivienda de los acusados, donde encontraron el disfraz utilizado para la maniobra, según información confirmada por el CDI y reproducida por el canal local ABC7 y el medio financiero Fox Business.

El caso Operación Garra de Oso involucró la falsificación de videos para reclamar más de USD 140.000 en daños a vehículos como Rolls-Royce y Mercedes-Benz. (Departamento de Seguros de California)

¿Quiénes son los implicados en el fraude, cuál fue la sentencia y cuánto dinero reclamaron?

El tribunal de Los ángeles sentenció a tres de los acusados, identificados como Alfiya Zuckerman (39), Ruben Tamrazian (26) y Vahe Muradkhanyan (32), quienes se declararon culpables de fraude de seguros. La condena incluye 180 días de cárcel en un programa de cumplimiento de fines de semana, dos años de libertad condicional supervisada y la obligación de devolver el dinero reclamado indebidamente, de acuerdo con el fallo judicial citado por el CDI.

El cuarto implicado, Ararat Chirkinian (39), residente de Glendale, tiene pendiente una audiencia ante el tribunal programada para septiembre de 2026, según la información publicada por el Departamento de Seguros de California.

La suma total defraudada asciende a USD 141.839, cifra confirmada por las autoridades estatales. Las compañías de seguros afectadas no fueron identificadas públicamente en los comunicados oficiales.

¿Por qué se volvió a hablar del caso de la “Operación Garra de Oso” en 2026?

El caso, que se remonta al fraude perpetrado en enero de 2024 y a los arrestos realizados en noviembre de ese año, volvió a ocupar espacio en los medios en abril de 2026 por la publicación de la sentencia en abril de 2026 y el cierre formal del proceso judicial. Fox Business y ABC7 informaron que la reciente cobertura responde a la resolución legal del caso y a la divulgación oficial de los detalles por parte del CDI.

El Departamento de Seguros de California difundió el comunicado de cierre tras la audiencia de sentencia, lo que motivó la renovación del interés mediático y la actualización de la información en portales nacionales e internacionales.

El Departamento de Seguros de California resalta que el fraude de seguros es un delito grave que eleva los costos para los consumidores y promueve campañas de prevención. (Captura de video)

¿Qué pruebas presentaron las autoridades de California sobre el fraude del disfraz de oso?

Las pruebas principales incluyeron los videos presentados por los acusados y la revisión técnica realizada por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. El biólogo estatal encargado del análisis concluyó que las imágenes mostraban a una persona disfrazada de oso. Posteriormente, detectives del CDI ejecutaron una orden de registro en la vivienda de los implicados en Glendale y recuperaron el disfraz utilizado en la estafa.

El comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, declaró en el comunicado oficial: “Lo que sucedió resultó ser exactamente lo que se demostró, y ahora los responsables están rindiendo cuentas”. Lara subrayó que los investigadores de su departamento lograron “descubrir los hechos, exponer la estafa y llevar a los acusados ante la justicia”.

¿Por qué el fraude de seguros es un delito grave en California y qué medidas se toman para prevenirlo?

El fraude de seguros es considerado un delito grave en California y puede acarrear penas de prisión, libertad condicional y sanciones económicas. Según el CDI, este tipo de delitos eleva los costos de las primas para los consumidores y afecta la confianza en el sistema asegurador. La entidad estatal mantiene campañas de prevención y promueve la denuncia de reclamaciones sospechosas.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguros de California, el fraude descubierto en este caso superó los USD 140.000, una cifra relevante para el sector. Las acciones del CDI incluyen la cooperación con otras agencias estatales y la revisión periódica de reclamaciones para detectar patrones de posible fraude.

La autoridad reiteró que “el fraude a los seguros es un delito grave que encarece los costes para los consumidores, y ningún plan es demasiado escandaloso como para que no lo investiguemos”, según la declaración institucional recogida en el comunicado oficial y reproducida por Fox Business.

La divulgación de la sentencia busca disuadir fraudes similares y fortalecer los controles internos entre las aseguradoras y consumidores en el estado de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurrirá con el cuarto acusado y cuáles son los próximos pasos en la causa?

El proceso judicial aún no concluye para Ararat Chirkinian, el cuarto implicado, quien debe comparecer en septiembre de 2026 para una audiencia preliminar. Según el CDI, la causa sigue abierta y podrían producirse nuevas novedades en los próximos meses. Las autoridades continúan trabajando para identificar y sancionar posibles delitos adicionales relacionados con el caso.

¿Qué impacto tiene esta sentencia en las aseguradoras y los consumidores en California?

La sentencia emitida en abril de 2026 establece un precedente en materia de combate al fraude de seguros en el estado. El Departamento de Seguros de California anima a las compañías aseguradoras y a los consumidores a mantenerse alerta ante reclamaciones inusuales y a reportar cualquier sospecha de fraude. La información oficial indica que el caso sirvió para reforzar los protocolos internos de verificación y para fortalecer la cooperación interinstitucional en la detección de delitos de este tipo.

El cierre del caso y la divulgación pública de las sentencias buscan disuadir la comisión de fraudes similares y proteger a los consumidores ante prácticas que afectan el costo de los servicios aseguradores en el estado. El CDI mantiene disponible un canal de denuncias y material informativo para la prevención del fraude.