Apple prepara su propio chatbot para rivalizar con ChatGPT: esto es lo que sabemos

El acuerdo entre Apple y Google marca un punto de inflexión en la evolución de los asistentes virtuales. (Europa Press)

Apple se prepara para dar un salto decisivo en el campo de la inteligencia artificial al anunciar el desarrollo de su propio chatbot, con el objetivo de competir directamente con ChatGPT, Anthropic y Google. Según información difundida por Mark Gurman, analista de Bloomberg, la compañía avanzará en dos etapas.

Primero, mejorará Siri gracias a la integración de Gemini, el modelo de IA de Google, y después lanzará un chatbot avanzado, diseñado para integrarse plenamente en sus sistemas operativos y dispositivos.

Apple y Google Gemini: alianza estratégica para Siri y Apple Intelligence

El acuerdo entre Apple y Google marca un punto de inflexión en la evolución de los asistentes virtuales. Gemini, el motor de inteligencia artificial desarrollado por Google, será la base de la nueva versión de Siri, que llegará a los usuarios de Apple en las próximas semanas.

La inteligencia artificial Siri se integra perfectamente en diversos productos Apple, ofreciendo una experiencia de usuario unificada y accesible. (Apple)

Esta integración no solo potenciará las capacidades del asistente, sino que también dará soporte a las nuevas funciones de Apple Intelligence, consolidando la apuesta de la compañía por una experiencia de usuario más inteligente y personalizada.

Durante varios meses, Apple analizó las propuestas de distintas empresas especializadas en inteligencia artificial, entre ellas Anthropic, OpenAI y las soluciones de Google Gemini, según información de Europa Press. Tras este periodo de evaluación, la compañía de Cupertino se inclinó por adoptar la tecnología de modelos fundacionales y la infraestructura en la nube ofrecida por Google Gemini.

Esta elección allana el camino para una transformación profunda, tanto en la plataforma Apple Intelligence como en el asistente virtual Siri, que se beneficiarán de la integración de este nuevo motor de inteligencia artificial.

Gemini actúa como un asistente generativo para crear contenido, planificar, analizar documentos y resolver problemas complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una primera etapa, la versión mejorada de Siri utilizará un modelo más ligero de Gemini, permitiendo respuestas más precisas y personalizadas. La actualización estará disponible en iOS 26.4, prevista para primavera de este año.

Posteriormente, con el lanzamiento de iOS 27, Apple implementará una versión de Siri basada en un modelo aún más avanzado de Gemini, lo que supondrá la llegada de un chatbot completamente integrado y con funcionalidades ampliadas.

De acuerdo con la información divulgada, la colaboración con Google no se limitará a un modelo estático, sino que evolucionará a medida que Apple desarrolle su propio motor de inteligencia artificial, con miras a una mayor autonomía tecnológica en el futuro.

Siri entiende frases cotidianas e intuitivas para responder a preguntas o realizar acciones. APPLE

Chatbot de Apple: integración profunda y nuevas funciones en iOS 27

El desarrollo del chatbot de Siri, conocido internamente como “Campos”, representa la ambición de Apple de posicionarse en el segmento de la inteligencia artificial conversacional. Este chatbot comenzará a integrarse en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, reemplazando progresivamente a la versión actual de Siri.

La experiencia de usuario no sufrirá cambios en cuanto a la forma de activar el asistente: los usuarios podrán seguir invocando a Siri mediante el comando de voz habitual o al pulsar el botón de encendido. La novedad radica en la profundidad de integración; el chatbot dejará de ser una aplicación independiente y pasará a ser una función esencial del sistema operativo, interactuando de manera más natural y eficiente con el usuario.

Con el próximo asistente de Apple, los usuarios tendrán la posibilidad de consultar información en la web, generar imágenes a pedido, programar fragmentos de código, sintetizar textos largos y revisar documentos de manera sencilla.

Además, el asistente podrá utilizar la información guardada en el dispositivo y observar la pantalla activa, lo que permitirá adaptar sus respuestas al contexto y modificar configuraciones del equipo sin salir de la interfaz conversacional, agilizando así múltiples tareas cotidianas.

El desarrollo del chatbot de Siri representa la ambición de Apple de posicionarse en el segmento de la IA conversacional. REUTERS/Brendan McDermid

Privacidad y memoria: el enfoque de Apple frente a sus competidores

Una de las características más diferenciadoras del futuro chatbot de Siri será la gestión de la memoria conversacional. Al igual que otros sistemas avanzados de IA, el asistente podrá recordar interacciones pasadas, aunque con un límite definido para proteger la privacidad de los usuarios.

El límite exacto de memoria aún no ha sido especificado, lo que plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán las solicitudes relacionadas con conversaciones antiguas. Esta política de privacidad responde a una de las principales preocupaciones de los usuarios de inteligencia artificial.

Lanzamiento escalonado y versiones del nuevo Siri

El plan de Apple contemplaría un despliegue en dos fases claramente diferenciadas a lo largo del año. En primavera, la versión mejorada de Siri llegaría a los dispositivos compatibles con iOS 26.4, brindando una experiencia más personal y respuestas más precisas. Más adelante, con la llegada de iOS 27, el chatbot de Siri se convertiría en una parte integral de los sistemas operativos de la compañía, abriendo la puerta a nuevas formas de interacción y productividad.

La integración de Gemini en el corazón de Siri y Apple Intelligence es solo el primer paso de una estrategia más amplia, que incluye el desarrollo de un motor propio de inteligencia artificial y la consolidación de Apple como un actor relevante en el mercado global de la IA.