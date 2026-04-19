Tragedia en Luisiana: La policía dio detalles del ataque en el que ocho niños fueron asesinados

Los agentes respondieron a un tiroteo que ocurrió poco después de las 06:00 horas en Luisinia. Se determinó que se trató de una llamada de índole doméstica. Al llegar, los agentes localizaron una escena del crimen en la cuadra 300 de West 79th Street, la cual abarca dos residencias en esa calle y otra residencia adicional en Harrison Street. En la noche anterior, al menos diez personas que fueron alcanzadas por disparos durante la disputa doméstica. Ocho de estas personas han fallecido.

La policía estatal de Louisiana pidió a las personas que dispongan de fotos, grabaciones o información relevante que la aporten a los detectives encargados respecto al crimen de los ocho niños.

Las autoridades indicaron que el agresor actuó solo y fue responsable de todos los disparos realizados en las distintas propiedades atacadas, incluyendo una tercera residencia ubicada en la calle Harrison. El jefe de la policía de Shreveport, citado por Associated Press, aseguró que no existen indicios de otros implicados en los hechos.

La investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los oficiales, así como el desarrollo completo de los eventos, quedará a cargo de la Policía Estatal de Luisiana, que intervino en el operativo. El portavoz de la institución señaló que se recopilarán las grabaciones de las cámaras corporales y se entrevistará a los agentes involucrados.

El cabo Chris Bordelon de la policía de Shreveport dijo que el sospechoso murió después de ser baleado por los agentes.

La policía respondió a los reportes de disparos en la comunidad de Cedar Grove en Shreveport poco después de las 6 am (hora central) y encontró víctimas en dos casas a lo largo de West 79th Street y una tercera casa en la cercana Harrison Street, dijo Bordelon.

“Se trata de una escena muy extensa con varios niños fallecidos presentes”, dijo Bordelon.

People gather at the corner of Linwood Avenue and 79th Street near where a mass shooting took place in Shreveport, La., Sunday, April 19, 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

El crimen conmocionó la política y la sociedad de Luisiana

Luego del tiroteo que ocurrió en el estado de Luisiana donde murieron ocho menores y dos mujeres resultaron heridas tras una disputa doméstica, la magnitud de la violencia impactó tanto a la política como a la sociedad de la región.

El hecho dejó un saldo total de diez personas baleadas, de las cuales solo sobrevivieron dos mujeres: una mantenía una relación sentimental con el sospechoso y actualmente permanece en riesgo vital por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades establecieron que el agresor tenía un vínculo directo con la mayoría de las víctimas, lo que explicaría la letalidad del ataque.

Police gather as they work at the scene of a mass shooting in Shreveport, La., Sunday, April 19, 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Los investigadores informaron a KSLA, el canal local, que la escena se extendió a dos viviendas en las que se hallaron las víctimas, así como al lugar donde el sospechoso robó un vehículo y al sitio de su fallecimiento tras una persecución policial.

La policía indicó que se busca precisar si el hombre murió debido a disparos que él mismo efectuó o a disparos de las fuerzas del orden. La Policía Estatal de Luisiana está a cargo de esclarecer este punto y aclaró que ningún agente resultó herido durante el operativo.

People gather at the corner of Linwood Avenue and 79th Street near where a mass shooting took place in Shreveport, La., Sunday, April 19, 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Datos clave del tiroteo y reacción inicial

La ciudad de Shreveport cuenta con una población aproximada de 180 mil habitantes, lo que da dimensión al impacto colectivo que generó el episodio.

El alcalde Tom Arceneaux, en una declaración enviada a KSLA, citó a John Donne para subrayar el alcance comunitario: “Una tragedia como esta no pertenece solo a una familia, nos pertenece a todos.” Arceneaux hizo un llamado a la compasión y a una reflexión urgente sobre la violencia en el hogar y los traumas no abordados que la propician.

People gather at the corner of Linwood Avenue and 79th Street near where a mass shooting took place in Shreveport, La., Sunday, April 19, 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

En Bossier City, donde terminó el operativo, hubo expresiones de solidaridad por parte de las autoridades locales. Destacaron, en diálogo con KSLA, la labor policial y el trabajo coordinado con los cuerpos de emergencia: “Nos duele el corazón por las familias que experimentan una pérdida inimaginable. Hoy estamos junto a nuestros vecinos de Shreveport.”

Impacto comunitario y respuesta institucional

Las voces institucionales y la reacción comunitaria se articularon en torno a la masacre. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, informó a KSLA su pesar: “Aún no sabemos todos los detalles, pero estoy profundamente consternada por esta pérdida sin sentido. Rezo por las víctimas y sus seres queridos ante esta violencia desgarradora”.

Police tape runs across 79th Street, in Shreveport, La., Sunday, April 19, 2026, as police work at the scene of a mass shooting. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

El Concejo Municipal de Shreveport expresó sus condolencias y comprometió acompañamiento para los afectados y para los equipos de primera respuesta. Varios de sus miembros –James Green, Tabatha Taylor, Ursula Bowman, Gary Brooks, Jim Taliaferro, Grayson Boucher y Alan Jackson, Jr.– resaltaron la necesidad de resiliencia colectiva frente a un hecho de este alcance.

James Green, representante del área directamente impactada, anunció una conferencia de prensa para el lunes, en la que se anticipa que el Concejo brindará detalles adicionales y confirmará la organización de una vigilia comunitaria de oración.

Pronunciamientos oficiales y próximos pasos

En una declaración conjunta, el presidente del Senado de Luisiana Cameron Henry y el presidente de la Cámara de Representantes Phillip DeVillier comunicaron su disposición para apoyar a los afectados. Además, reconocieron el esfuerzo de los equipos de emergencia y de la policía durante la intervención.