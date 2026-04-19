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La viuda de Patrick Swayze leyó el guion de “Dirty Dancing 2″ y explicó cómo aparecerá el actor en la historia

Lisa Niemi Swayze se mostró satisfecha con la forma en que los guionistas abordaron a Johnny Castle, el personaje del actor

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La viuda de Patrick Swayze leyó el guion de “Dirty Dancing 2″ y explicó cómo aparecerá el actor en la historia
Lisa Niemi Swayze confirmó que el guion de "Dirty Dancing 2" rinde homenaje a Patrick Swayze, protagonista de la película original (Vestron Pictures/ZUMA PRESS)

Lisa Niemi Swayze, viuda del actor Patrick Swayze, confirmó que tuvo acceso al guion de la esperada secuela de Dirty Dancing y aseguró que el filme rendirá homenaje a su fallecido esposo, quien protagonizó la película original en 1987.

“En realidad pude leer el guion. Me conmovió mucho”, declaró Lisa, de 69 años, en una entrevista exclusiva con la revista Us Weekly, en el marco de la caminata anual Purple Stride de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas (PanCAN).

La viuda del actor indicó que el nuevo proyecto incorpora de alguna manera a Patrick en la historia y expresó satisfacción por la forma en que se abordó el personaje que él interpretó.

“Aprecié mucho cómo trataron el manejo del personaje de Johnny”, señaló, en referencia a Johnny Castle, el carismático instructor de baile que Swayze inmortalizó en la cinta original.

Lisa también expresó curiosidad y buenos deseos hacia el equipo de producción. “Estaré muy curiosa por ver cómo resulta. Les deseo la mejor de las suertes. Han estado trabajando en esto por bastante tiempo. Y no puedo esperar para verlo”, afirmó.

Patrick Swayze
“En realidad pude leer el guion. Me conmovió mucho”, señaló Lisa en recientes declaraciones sobre la secuela del clásico (Grosby)

Patrick Swayze falleció en septiembre de 2009, a los 57 años, tras una batalla de 22 meses contra el cáncer de páncreas.

En Dirty Dancing, estrenada el 21 de agosto de 1987, interpretó a Johnny Castle, un instructor de baile que se enamora de Frances “Baby” Houseman, personaje a cargo de Jennifer Grey, en un resort ambientado en el verano de 1963.

Para Lisa, mantener vivo el legado de su esposo es una prioridad constante. Según contó a Us Weekly, personas de todo el mundo se acercan a ella de manera habitual para expresarle su admiración por el actor.

“La gente me dice: ‘Patrick fue mi actor favorito. Estaba tan enamorada de Patrick cuando tenía X años’. Y simplemente me encanta que la gente todavía lo quiera tanto”, expresó. “Mi respuesta siempre es: ‘Tienes muy buen gusto’”.

La viuda de Patrick Swayze destacó que el nuevo filme incorpora al personaje de Johnny Castle de manera respetuosa y conmovedora (Vestron Pictures)
La viuda de Patrick Swayze destacó que el nuevo filme incorpora al personaje de Johnny Castle de manera respetuosa y conmovedora (Vestron Pictures)

Qué se sabe de “Dirty Dancing 2″

La productora Lionsgate confirmó en enero de 2026 que la secuela de Dirty Dancing está en desarrollo y que comenzará su rodaje a lo largo del año.

Jennifer Grey, de 66 años, retomará su papel icónico de Baby y participará además como productora ejecutiva del proyecto.

Los productores Nina Jacobson y Brad Simpson, responsables de franquicias como The Hunger Games y Crazy Rich Asians, se incorporaron al proyecto a través de su compañía Color Force. El guion está a cargo de Kim Rosenstock, creadora de la serie Dying for Sex.

Aunque Jonathan Levine había sido vinculado previamente como director, continuará ligado al proyecto únicamente como productor ejecutivo. Hasta el momento no se ha confirmado quién ocupará la silla de dirección.

Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, se refirió a la vigencia del filme original. "Dirty Dancing sigue siendo tan querida hoy como en el momento de su estreno, y sabíamos que debía reunirse un grupo muy especial de personas para que los fans abrazaran un regreso a Kellerman’s", declaró en un comunicado oficial.

Jennifer Grey volverá a interpretar a Baby en la esperada secuela de “Dirty Dancing”
"Dirty Dancing", estrenada en 1987, fue dirigida por Emile Ardolino, recaudó más de 214 millones de dólares y ganó un Oscar a Mejor Canción Original (Vestron Pictures)

El anuncio generó reacciones encontradas entre los seguidores de la película original, muchos de los cuales expresaron su decepción ante la posibilidad de una continuación sin Patrick Swayze.

Jennifer Grey respondió a las críticas en declaraciones recogidas por la revista People. “No hay forma de reemplazar a alguien que ha fallecido; nunca intentas repetir algo que fue mágico. Simplemente vas por algo diferente”, afirmó.

La actriz también explicó en un comunicado de prensa el largo proceso que implicó tomar la decisión. “El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, como lo ha hecho en el corazón de tantos fans a lo largo de los años. Tomó tiempo reunir a las personas en las que sentía que podía confiar para construir sobre el legado de la película original”, señaló.

La cinta original, dirigida por Emile Ardolino y escrita por Eleanor Bergstein, recaudó más de 214 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo el Óscar a Mejor Canción Original por “(I’ve Had) The Time of My Life”.

La franquicia incluyó además una serie de televisión en 1988, la precuela Dirty Dancing: Havana Nights en 2004 y un remake televisivo emitido por ABC en 2017.

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