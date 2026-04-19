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Mira YouTube en segundo plano desde tu móvil con la nueva actualización de Microsoft Edge

Por ahora, la función de reproducción en segundo plano solo está disponible en Edge Canary para Android

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Microsoft Edge - Microsoft Edge Canary - móvil - celulares - YouTube - tecnología - 19 de abril
La actualización añade indicadores de audio en las tarjetas de pestañas del selector. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Imagen Ilustrativa)

La reproducción en segundo plano de YouTube, una función largamente buscada por usuarios de móviles, vuelve a estar disponible gracias a una actualización experimental de Microsoft Edge.

Tras la decisión de YouTube de limitar esta característica solo a los suscriptores Premium y bloquearla en navegadores móviles de terceros, Microsoft ha encontrado una alternativa en su versión Edge Canary, permitiendo que los usuarios puedan escuchar música o pódcast en YouTube sin necesidad de mantener la pantalla activa.

Cómo funciona la reproducción de YouTube en segundo plano con Edge Canary

El investigador Leo Varela, conocido como Leopeva64 en X, detectó que Microsoft ha incorporado la posibilidad de reproducir videos de YouTube en segundo plano en Edge Canary para Android.

La interfaz principal de Microsoft Edge presenta una barra de direcciones en la parte superior, accesos rápidos a funciones clave y una disposición limpia. MICROSOFT
La interfaz principal de Microsoft Edge presenta una barra de direcciones en la parte superior, accesos rápidos a funciones clave y una disposición limpia. MICROSOFT

Esta innovación representa una solución eficaz para quienes consumen contenido de audio en YouTube y buscan ahorrar batería o utilizar otras aplicaciones mientras la reproducción continúa.

Además, la actualización añade indicadores de audio en las tarjetas de pestañas del selector y una opción para silenciar o reactivar el sonido de los sitios web desde el menú contextual de las pestañas. Aunque esta última función aún presenta fallos en la versión experimental, se espera que Microsoft la corrija en futuras actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario.

Limitaciones y expectativas para usuarios de iOS

Por ahora, la función de reproducción en segundo plano solo está disponible en Edge Canary para Android, sin confirmación de su llegada a la versión de iOS. Los usuarios de iPhone deberán esperar para saber si podrán beneficiarse de la misma característica en el futuro.

Microsoft Edge - Microsoft Edge Canary - móvil - celulares - YouTube - tecnología - 19 de abril
Publicación en X de Leo Varela sobre la actualización de Microsoft Edge. (X: @Leopeva64)

Queda por ver si Microsoft integrará esta función en la versión estable de Edge y si esta mejora logrará atraer a usuarios de otros navegadores, especialmente de Google Chrome, que domina el mercado. Para muchos, la posibilidad de disfrutar de YouTube en segundo plano sin pagar un extra por Premium podría resultar decisiva al elegir su navegador móvil preferido.

Microsoft Edge: cómo funciona

Microsoft Edge ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Dejó de ser solo el navegador predeterminado de Windows o el reemplazo de Internet Explorer, para convertirse en una de las herramientas más veloces y avanzadas del sector.

El cambio clave radica en su base tecnológica: Edge ahora utiliza Chromium, el mismo software de código abierto que emplea Google Chrome. Esto asegura compatibilidad total con los sitios web y permite instalar extensiones de la tienda de Chrome sin inconvenientes, garantizando rendimiento y versatilidad.

Los navegadores enfrenan rápidamente la amenaza para evitar riesgos en los usuarios. (Microsoft)
Microsoft Edge viene preinstalado en Windows, pero está disponible para macOS, Linux, iOS y Android. (Microsoft)

Para diferenciarse, Microsoft ha incorporado funciones exclusivas. Entre ellas destaca la gestión de pestañas en reposo, que libera memoria al suspender automáticamente las pestañas inactivas. Además, integra inteligencia artificial mediante Copilot, capaz de resumir textos, buscar información y redactar correos desde una barra lateral.

El sistema de Colecciones permite organizar contenidos y notas de forma visual, y la opción de pestañas verticales facilita la gestión de múltiples páginas abiertas. La privacidad también es un pilar, con un bloqueador de rastreadores activado por defecto.

Edge se sincroniza a través de la cuenta de Microsoft, lo que permite acceder a contraseñas, historial y colecciones desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o teléfono móvil, y continuar la navegación sin interrupciones.

Modo imagen en imagen (PiP) en YouTube: posibilita ver videos en una ventana flotante mientras usas otras aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic
Modo imagen en imagen (PiP) en YouTube: posibilita ver videos en una ventana flotante mientras usas otras aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Funciones poco conocidas de YouTube

YouTube es una de las plataformas de video más utilizadas del mundo, pero muchas de sus herramientas pasan desapercibidas para la mayoría de los usuarios. Más allá de ver y compartir contenido, el sitio ofrece funciones poco conocidas que pueden mejorar la experiencia, facilitar la organización y aumentar el control sobre la visualización y la privacidad.

  • Reproducción a velocidad personalizada: permite ajustar la velocidad del video según tus preferencias.
  • Marcadores de tiempo en comentarios y descripciones: facilita saltar a momentos específicos del video.
  • Modo imagen en imagen (PiP): posibilita ver videos en una ventana flotante mientras usas otras aplicaciones.
  • Recordatorio para tomar pausas: YouTube puede avisar cuando has pasado mucho tiempo mirando videos.
  • Historial de búsquedas y reproducciones: se puede gestionar, borrar o pausar para mayor privacidad.
  • Subtítulos automáticos y traducción en tiempo real: útiles para comprender videos en otros idiomas.
  • Atajos de teclado: existen combinaciones para pausar, avanzar, retroceder o ajustar el volumen rápidamente.
  • Listas de reproducción privadas: organizan videos sin que otros usuarios las vean.

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