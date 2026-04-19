Ryan Reynolds expresa su apoyo a Blake Lively en medio de su batalla legal: “Nunca he estado más orgulloso”

Ryan Reynolds defendió a Blake Lively durante su disputa legal contra con Justin Baldoni (Créditos: REUTERS. AP)

Durante una entrevista en el programa Today’s Sunday Sitdown Live, Ryan Reynolds expresó su apoyo público hacia su esposa, Blake Lively, en medio del proceso legal que enfrenta con el director y coprotagonista de la película It Ends with Us, Justin Baldoni.

Consultado por el presentador Willie Geist sobre cómo la familia ha manejado la situación, el actor, de 49 años, señaló que el contexto ha permitido observar diferencias entre la vida pública y la vida privada. Incluso, aunque aseveró que no entraría en detalles del caso, pero expresó una valoración sobre su esposa en el contexto del proceso judicial

“Realmente ves la ilusión detrás de tantas cosas, la vida digital versus la vida rea. Nunca en mi vida he estado más orgulloso de mi esposa. La gente no tiene idea de lo que realmente está pasando. Nunca he estado más orgulloso de alguien en mi vida, por la integridad que ella aporta en todo lo que hace”, declaró.

Ryan Reynolds aseguiró que está muy orgulloso de Blake Lively. (REUTERS/Kylie Cooper)

Reynolds y Lively comparten cuatro hijos: James, de 11 años; Inez, de 9 años; Betty, de 6 años; y Olin, de 3 años. En los últimos meses, la pareja ha realizado apariciones públicas conjuntas y publicaciones en redes sociales.

En marzo, asistieron a un evento deportivo del club Wrexham, propiedad de Ryan Reynolds, y a una función teatral en Broadway. En una entrevista previa en un podcast en enero, Blake Lively describió su relación, señalando que ambos son “mejores amigos”.

Cabe recordar que el conflicto legal entre Lively y Justin Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda en la que lo acusa de acoso sexual durante la producción de la adaptación cinematográfica de la novela It Ends with Us, escrita por Colleen Hoover.

En la misma acción legal, la artista alegó la existencia de una campaña de desprestigio en su contra. Es así que Blake solicita una compensación superior a 160 millones de dólares.

Blake Lively pide una compensación de 160 millones de dólares en su demanda contra Justin Baldoni. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Por su parte, Baldoni ha negado las acusaciones. Posteriormente, el director presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y Reynolds, en la que alegó difamación e incumplimiento de contrato, pero ese caso fue desestimado en junio de 2025.

En el desarrollo del proceso, el 2 de abril de 2026, el juez federal Lewis J. Liman desestimó 10 de los 13 cargos presentados por Blake Lively, incluidos los relacionados con acoso sexual.

Sin embargo, se mantendrán vigentes las acusaciones vinculadas a una presunta campaña de represalia, que serán evaluadas en el juicio previsto. De acuerdo con información del proceso, ambas partes participaron en una audiencia de conciliación el 11 de febrero de 2026, que concluyó sin acuerdo.

El inicio del juicio está programado para el 18 de mayo en Nueva York, y se espera la participación de los implicados como testigos.

El juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni está programado para iniciar el 18 de mayo en Nueva York. (REUTERS)

Tras la decisión judicial de abril, una fuente cercana al entorno de Blake señaló a la revista People que el proceso ha tenido impacto en el plano personal. Según esa versión, la actriz decidió presentar la demanda tras considerar necesario avanzar con el caso, a pesar de anticipar un desarrollo prolongado.

“No presentó esta demanda pensando que sería fácil, Sabía que sería un proceso largo y difícil, pero sentía que era algo que debía hacer. La batalla legal ha sido emocionalmente agotadora, pero Blake se ha mantenido concentrada", expresó el informante.

Asimismo, La fuente también dijo que Blake Lively está “emocionada por disfrutar de un tiempo de tranquilidad este verano con su familia una vez que todo esto haya quedado atrás”.