Nicole Kidman recuerda el momento en que se enteró de la muerte de su madre en Venecia: “No sé cómo voy a seguir adelante”

Nicole Kidman relató cómo vivió la noticia del fallecimiento de su madre antes de recibir un premio en Venecia (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Durante una conversación con Hoda Kotb en el evento HISTORYTalks, Nicole Kidman recordó el momento en que se enteró del fallecimiento de su madre, ocurrido poco antes de que subiera al escenario durante el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2024.

La artista, de 58 años, explicó que el anuncio ocurrió en un momento en el que atravesaba una situación profesional destacada, tras haber obtenido el premio a Mejor Actriz por su participación en la película Babygirl.

“Estaba a punto de subir al escenario y me enteré de que mi madre había muerto, y regresé directamente a la habitación en Venecia, me metí en la cama y estaba completamente devastada, y pensé: ‘No sé cómo voy a seguir adelante o funcionar ahora’”, relató.

Nicole Kidman recordó cómo recibió la muerte de su madre Janelle Ann Kidman. (Instagram)

La actriz aseguró que su madre, Janelle Ann Kidman, siempre fue una figura central en su vida. “Ella era una parte muy importante de mi existencia. Así que la idea de estar allí en ese momento en particular era…” expresó, sin completar la frase durante su intervención.

Tras recibir la noticia, Nicole Kidman intentó abandonar Venecia durante la noche para reunirse con su familia. Sin embargo, describió dificultades para concretar el traslado.

“Recuerdo subirme a un bote en el canal, literalmente de noche, tratando de encontrar el camino al aeropuerto, y luego darme la vuelta y decir: ‘Ni siquiera puedo hacer esto’”, explicó.

Y añadió: “Entonces regresé a la cama. Y estaba sola. Mi esposo no estaba allí, mis hijas no estaban allí. Yo estaba allí para recibir un premio, que debería haber sido algo hermoso. Ese es el contraste de la vida”.

Nicole Kidman aseguró que la soledad en Venecia aumento su tristeza. (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, el 7 de septiembre de 2024, la directora Halina Reijn leyó un mensaje escrito por Kidman, quien no pudo asistir a la ceremonia de premiación.

En el texto, la actriz señaló: “Llegué a Venecia solo para enterarme poco después de que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acaba de fallecer. Estoy en shock y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me formó, me guio y me hizo”.

El mensaje también incluía la frase: “La colisión de la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto”. Semanas después del fallecimiento, la actriz volvió a referirse a la influencia de su madre en su vida personal y profesional.

En declaraciones previas, la describió como una guía constante. “Mi madre fue obviamente una guía fundamental en mi vida y probablemente mi brújula en términos de todo lo que hice”, expresó en octubre de 2024.

Nicole Kidman aseveró que su madre fue una guía en su vida. (Instagram)

Durante su participación en HISTORYTalks, Kidman también mencionó enseñanzas que atribuye a su madre, entre ellas la importancia de mantener la fortaleza personal. “No dejes que nadie rompa tu espíritu”, indicó.

Por si fuera poco, la actriz también abordó aspectos de la trayectoria de su madre, señalando que pertenecía a una generación en la que las oportunidades profesionales para las mujeres eran distintas.

“Ella venía de una época en la que no recibió el tipo de orientación profesional que le hubiera gustado. Crió a la familia, apoyó a mi padre, lo ayudó a obtener su doctorado. Básicamente se dedicó a su familia y no tuvo la carrera que le hubiera gustado tener. Era excepcionalmente inteligente”, señaló.

Nicole Kidman destacó lo dedicada que era su madre con la familia. (Instagram)

Asimismo, Nicole Kidman recordó que, en un momento de su vida en el que consideró retirarse de la actuación, su madre influyó en su decisión de continuar.

“Me había mudado a Nashville, estaba embarazada, tenía a mi hija y me iba a retirar. Mi madre me dijo: ‘Necesitas seguir entregándolo todo. No lo dejes completamente. Has hecho esto desde que eras pequeña, es parte de ti’”, relató.