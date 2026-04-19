“¡Bienvenido, hermano!“: la cobertura de la prensa israelí sobre la histórica visita del presidente argentino Javier Milei

Los principales medios israelíes reaccionaron a la visita del presidente argentino Javier Milei y los acuerdo alcanzados con Netanyahu (Composición fotográfica de Infobae)

La llegada del presidente argentino Javier Milei a Israel tuvo una amplia cobertura en los principales medios israelíes, que subrayaron el alcance histórico de la visita, el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la afinidad política entre ambos gobiernos.

El viaje, que incluyó la firma de los llamados “Acuerdos de Isaac” y la confirmación del apoyo argentino a la estrategia de seguridad de Israel frente a Irán y Hezbollah, se produce en medio del realineamiento regional y la alianza entre Jerusalén y los países de Occidente.

El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu se saludan cordialmente durante su encuentro oficial en Israel

El presidente argentino aprovechó su tercera visita a Israel como jefe de Estado para reafirmar el respaldo de su gobierno a las acciones militares contra Teherán y anunció la inminente apertura de la embajada argentina en Jerusalén, “en cuanto las condiciones lo permitan”.

La visita de Milei estuvo acompañada por una serie de acuerdos sectoriales: desde la puesta en marcha de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, hasta la firma de un memorando de entendimiento en inteligencia artificial, que posiciona a Argentina como socio estratégico en innovación y desarrollo tecnológico.

El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, elogió el liderazgo de Milei y Netanyahu y subrayó que ambos representan “valores fundamentales de la civilización occidental”.

Huckabee remarcó que los Acuerdos de Isaac ofrecen “una oportunidad extraordinaria” para expandir la cooperación multilateral y la defensa de la libertad.

La prensa israelí resaltó, además, el fuerte giro diplomático de Argentina bajo la administración Milei, que incluyó la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del embajador iraní en Buenos Aires y el pedido de justicia por los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

The Jerusalem Post

Con el titular "¡Bienvenido, hermano!", el diario The Jerusalem Post destacó la visita de Javier Milei

El Jerusalem Post enfatizó el significado de los Acuerdos de Isaac como una alianza de países judeocristianos, orientados a la defensa de la democracia y la libertad, y destacó la invitación a otras naciones latinoamericanas a sumarse al nuevo marco de cooperación.

Times of Israel:

El presidente argentino y el primer ministro israelí anuncian el primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv tras la firma de acuerdos estratégicos

Times of Israel puso el foco en la dimensión práctica de la visita, resaltando el anuncio de vuelos directos y la importancia de los acuerdos en tecnología e inteligencia artificial, así como la promesa de Milei de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

Haaretz

Milei, en su tercera visita oficial a Israel, refuerza el alineamiento diplomático con Netanyahu y reivindica la alianza entre Occidente y Jerusalén

Haaretz analizó la motivación de Milei desde una perspectiva política y personal, al tiempo que subrayó que el alineamiento con Israel es central en su política exterior, especialmente para fortalecer la relación con el mundo occidental.

Maariv

El mandatario argentino es recibido con honores en Jerusalén durante su encuentro clave con líderes israelíes y el inicio de un ambicioso movimiento diplomático

Maariv describió la visita como un acontecimiento diplomático y mencionó los acuerdos bilaterales y la expectativa de una nueva etapa de cooperación regional, marcada por la afinidad y el respaldo mutuo entre ambos gobiernos.

Globes

Autoridades de ambos países celebran el acuerdo para lanzar una ruta aérea directa, con la meta de fortalecer los lazos comerciales y turísticos bilaterales

El diario económico Globes abordó el acuerdo para la apertura de la ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que comenzará a operar en el invierno, destacando la inversión estatal y los desafíos logísticos de la iniciativa.

Ynet

Netanyahu y Milei reiteraron el compromiso de ambos gobiernos en la lucha contra el antisemitismo y la promoción de la seguridad internacional

Ynet reflejó el reconocimiento oficial de Netanyahu, quien felicitó a Milei por su postura firme junto a Israel en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo, y animó a la comunidad internacional a seguir ese ejemplo.

En conjunto, la prensa israelí coincidió en subrayar la relevancia estratégica, política y simbólica de la visita de Milei, el relanzamiento de la relación bilateral y el impacto de los nuevos acuerdos en la agenda internacional de ambos países.

Los cables de la estructura están iluminados con luces de color azul y blanco, formando un patrón que coincide con los colores de la bandera argentina e israelí

Homenaje a Javier Milei

Como homenaje a la visita del presidente Javier Milei, el principal puente de Jerusalén fue iluminado con las banderas de Argentina e Israel.