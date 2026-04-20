Qué hay detrás de la crisis de personal que sacude al FBI y al Departamento de Justicia en Estados Unidos

El Departamento de Justicia permite contratar fiscales recién egresados tras la pérdida de casi mil asistentes en los últimos años (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Una ola de renuncias y jubilaciones ha dejado a la FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un déficit de personal sin precedentes en los últimos años.

La reacción institucional ha sido reformular los criterios de contratación y acelerar los procesos de reclutamiento, una estrategia que ha abierto un debate interno sobre la solidez de los estándares profesionales en el sector federal.

Los responsables actuales han lanzado campañas en redes sociales para captar nuevos candidatos, recortaron las capacitaciones para agentes provenientes de otros organismos federales y eliminaron etapas tradicionales del proceso de selección para el personal de apoyo que aspira a convertirse en agente.

Paralelamente, el Departamento de Justicia comenzó a contratar fiscales recién egresados de las facultades de derecho, una práctica que rompe con la costumbre de exigir al menos un año de experiencia profesional.

La decisión de relajar requisitos coincide con la dificultad reconocida por funcionarios activos y retirados para cubrir vacantes, especialmente tras los despidos y salidas atribuidos a las tensiones políticas durante la administración de Donald Trump y la remoción de empleados considerados poco afines a su agenda.

La FBI y el Departamento de Justicia enfrentan un déficit histórico de personal tras una ola de renuncias y jubilaciones en Estados Unidos (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Greg Brower, exfiscal federal en Nevada, señaló: “Es una señal de la dificultad que enfrenta el departamento para mantener y reclutar personal”.

Cambios en el proceso de ingreso y ascenso en la FBI

El director de la FBI, Kash Patel, promovió desde el año pasado la consigna institucional de “dejar que los buenos policías sean policías”.

Bajo este lema, autorizó que quienes provienen de agencias como la DEA accedan a una academia de formación reducida a nueve semanas, en vez de la tradicional de más de cuatro meses.

Muchos funcionarios consideran que esta reducción erosiona la cultura profesional y la diversidad de casos que distinguen al organismo.

Para el personal de apoyo interno que busca convertirse en agente, la FBI suprimió la evaluación escrita y la entrevista ante un panel de tres agentes, aunque mantiene la recomendación de un líder sénior y la formación en Quantico como requisitos esenciales.

La agencia defendió estos ajustes como una manera de eliminar duplicidades y pasos burocráticos. Declararon que los aspirantes siguen siendo evaluados sobre las mismas competencias y que los cambios responden a sugerencias de agentes con décadas de experiencia.

En enero, Patel informó de un aumento del 112 % en las postulaciones y anticipó que el organismo sumará unos 700 agentes especiales este año, con una de las clases más numerosas en Quantico en décadas recientes.

Las campañas en redes sociales buscan atraer aspirantes y facilitar el reclutamiento en la FBI mediante procesos de selección más ágiles (Universal+)

Aun así, fuentes consultadas advierten que un mayor número de solicitudes no garantiza automáticamente una mejora en la calidad de los seleccionados, ni compensa la pérdida de personal experimentado.

El recambio también afecta a los rangos superiores: la FBI enfrenta salidas en jefaturas regionales ocupadas por directores con menos de un año en el cargo tras despidos y jubilaciones.

El ascenso acelerado de agentes a puestos de liderazgo, sin cumplir la experiencia tradicionalmente exigida en la sede central, ha generado inquietud.

Chris Piehota, exdirectivo del organismo, precisó: “Sin la experiencia adecuada en la sede, no se conoce el lado administrativo, logístico ni el entorno político que implica la función”.

Ajustes en el Departamento de Justicia y consecuencias del déficit

En paralelo, el Departamento de Justicia flexibilizó la exigencia de experiencia previa para fiscales federales, permitiendo la incorporación de recién graduados.

La sede reconoció que casi mil asistentes de fiscales han dejado sus cargos en los últimos años, lo que ha incrementado la sobrecarga de trabajo.

En estados como Minnesota, la oficina de fiscales federales se ha visto prácticamente desmantelada por renuncias ligadas al endurecimiento de la política migratoria y al manejo de casos de muertes civiles en operativos federales.

La sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado informa una caída notoria en el número de abogados, mientras que la división de Seguridad Nacional confirmó una baja del 40 % en fiscales dedicados a casos de espionaje.

Para suplir el vacío, la administración ha convocado abogados militares como fiscales especiales y ha intensificado la búsqueda de postulantes en redes sociales.

Un ejemplo de esta estrategia es el mensaje publicado por la oficina de la FBI en Indianápolis: “Una misión que importa. Si estás listo para el desafío, hay un lugar para ti en el equipo del FBI”.

Además, exfuncionarios vinculados a la gestión de Trump han invitado abiertamente a abogados a sumarse a la causa del exmandatario, solicitando apoyo explícito para sus políticas en publicaciones en X (antes Twitter).

El resultado es un proceso de selección más ágil, pero con interrogantes sobre el impacto en la preparación y autonomía de los nuevos funcionarios.

Mientras la dirección sostiene que la modernización es necesaria para responder a la realidad actual, persisten dudas sobre si la rapidez y la eliminación de filtros tradicionales pueden afectar la capacidad de la FBI y la Justicia para cumplir con misiones críticas como la lucha antiterrorista y la persecución de la corrupción pública.