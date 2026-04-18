Estados Unidos

Un camión cargado de colmenas volcó y liberó un millón de abejas en medio de una autopista en Tennessee

El incidente obligó a cerrar la rampa de Henley Street en Knoxville, donde equipos de emergencia y apicultores trabajaron durante horas para controlar el enjambre y asegurar la zona

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Dos personas con trajes de apicultor junto a un camión rojo dañado en la orilla de la Interstate 40, con tráfico y un puente en el fondo
Un millón de abejas invadió la autopista Interstate 40 en Knoxville tras el vuelco de un camión que transportaba colmenas. (Mark Nagi/X)

Alrededor de un millón de abejas invadieron una autopista en Knoxville, Tennessee, después de que un camión que transportaba colmenas sufrió un accidente y provocó el cierre temporal de una rampa en la Interstate 40. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que el tráfico se restableció una vez que especialistas y equipos de emergencia lograron contener a los insectos y retirar los restos del vehículo.

El hecho ocurrió hacia las 11 de la mañana del viernes, cuando el vehículo circulaba en dirección a la salida de Henley Street. Según el Departamento de Transporte de Tennessee (TDOT), el camión volcó y liberó a las abejas en grandes cantidades, lo que obligó a los conductores a permanecer dentro de sus autos mientras un enjambre cubría el área.

Cierre vial y operativo de emergencia

El choque obligó a cerrar la rampa de acceso a Henley Street durante varias horas, según informó Mark Nagi, portavoz del TDOT, en sus redes sociales. La advertencia fue clara: solo personas con equipo de protección adecuado podían acercarse a la zona afectada, mientras que el resto debía resguardarse en sus vehículos.

Un trabajador con traje protector beige y blanco rocía un chorro de agua sobre un camión rojo y su remolque con lona negra bajo un paso elevado de la I-40
El accidente de transporte de abejas en Knoxville no dejó heridos y obligó al cierre temporal de la rampa de acceso a Henley Street. (Mark Nagi/X)

Los equipos de emergencia, junto con apicultores equipados con trajes especiales, trabajaron en coordinación para controlar la situación. Lograron reagrupar a las abejas alrededor de los restos del camión y luego trasladarlas fuera del área de riesgo. El portavoz del TDOT detalló que, tras el operativo, la rampa fue reabierta, aunque el camión resultó destruido y las abejas permanecieron activas hasta ser aseguradas.

¿Por qué se transportan tantas abejas?

El traslado de abejas en grandes cantidades es una práctica común en Estados Unidos, donde la apicultura comercial juega un papel en la polinización de cultivos y la producción agrícola. Las colmenas suelen desplazarse entre estados para maximizar su impacto en los ciclos de floración y garantizar la fertilidad de los campos.

Este tipo de incidentes no es inusual. La prensa estadounidense recuerda que han ocurrido hechos similares en otras partes del país, como el accidente de un semirremolque cargado con colmenas en una autopista de Utah, lo que evidencia los riesgos asociados a este tipo de transporte especializado.

Colaboración y precauciones

Durante el episodio, la prioridad fue proteger tanto a las personas como a las abejas. Los conductores que quedaron atrapados en el atasco recibieron instrucciones estrictas de permanecer en sus autos hasta que el enjambre fuera contenido. Las autoridades locales publicaron actualizaciones constantes a través de redes sociales, señalando la evolución del operativo y reiterando las medidas de seguridad.

Imagen aérea de una autopista con múltiples carriles y tráfico denso de coches y camiones, con señales de salida visibles para Henley Street y Downtown
Las autoridades publicaron actualizaciones sobre el accidente con abejas en redes sociales y recomendaron a los conductores permanecer en sus vehículos. (Mark Nagi/X)

Nagi advirtió en X (antes Twitter): “A menos que lleve puesto este traje, por favor permanezca en su vehículo”, en referencia a la vestimenta de los apicultores que intervenían en la escena. El portavoz también confirmó a Fox News Digital que, tras la remoción del camión y la reubicación de las abejas, el área volvió a la normalidad sin que se registraran personas lesionadas.

Riesgos y antecedentes

El transporte masivo de abejas implica desafíos logísticos y riesgos para la seguridad vial. Los expertos advierten que, ante accidentes, la liberación de estos insectos puede complicar las tareas de rescate y el flujo vehicular, además de exponer a los conductores a posibles picaduras si no se actúa con rapidez y precisión.

Hechos anteriores han demostrado que la colaboración entre apicultores y equipos de emergencia es fundamental para evitar consecuencias mayores. En el caso reciente de Tennessee, la intervención rápida de ambos grupos permitió restablecer el tránsito y asegurar a las abejas con éxito.

Impacto en la comunidad y próximas acciones

El incidente generó sorpresa y atención en la comunidad local y en los medios nacionales. Los residentes y automovilistas compartieron imágenes y relatos del atasco, mientras que las autoridades analizaron el operativo para mejorar los protocolos ante situaciones similares en el futuro.

Hasta el momento, el TDOT no ha informado sobre la causa específica del accidente. La prioridad, según las fuentes oficiales, fue resolver la emergencia sin que resultaran personas heridas ni se perdiera una cantidad significativa de abejas, esenciales para la agricultura de la región.

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