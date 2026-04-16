El portaaviones USS Gerald R. Ford superó el récord de despliegue más largo de la Marina de EEUU tras 295 días en el mar

ARCHIVO – El portaaviones USS Gerald R. Ford sale de la Estación Naval Station de Norfolk, el 23 de junio de 2025, en Norfolk, Virginia. (AP Foto/John Clark, Archivo)

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, alcanzó este miércoles un nuevo récord en la Marina de Estados Unidos al superar la misión de despliegue más extensa para un portaaviones desde el final de la guerra de Vietnam. Con 295 días consecutivos en el mar, la nave sobrepasó la marca de 294 días que mantenía el USS Abraham Lincoln desde 2020, en una operación que incluyó su participación en la incursión militar en Venezuela y en la guerra con Irán.

Según datos recopilados por US Naval Institute News, medio especializado administrado por el Instituto Naval de Estados Unidos, la nueva marca constituye el despliegue más prolongado de un portaaviones estadounidense en los últimos 50 años. El récord anterior correspondía al USS Abraham Lincoln, que permaneció en servicio durante 294 días en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El Gerald R. Ford inició su misión en junio de 2025, cuando partió desde su base naval en Norfolk, Virginia, con destino al mar Mediterráneo. Meses después, en octubre, las Fuerzas Armadas estadounidenses redirigieron el grupo de combate hacia el mar Caribe, en el marco de la mayor concentración naval en la región en varias generaciones.

Durante esa etapa, el portaaviones tomó parte en la operación militar lanzada por Estados Unidos para capturar al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro. Posteriormente, el buque fue enviado hacia Medio Oriente, en medio del aumento de la tensión con Irán y el posterior estallido del conflicto armado.

La nave operó en los primeros días de la guerra desde el Mediterráneo y luego cruzó el canal de Suez para ingresar al mar Rojo a comienzos de marzo. Sin embargo, un incendio registrado en uno de los espacios de lavandería obligó al buque a regresar al Mediterráneo para someterse a reparaciones.

El Gerald R. Ford inició su misión en junio de 2025, cuando partió desde su base naval en Norfolk, Virginia, con destino al mar Mediterráneo (REUTERS)

Ese incidente sumó presión sobre una tripulación que ya acumulaba meses lejos de sus hogares. El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, advirtió sobre las consecuencias del extenso despliegue para el personal militar.

“Ha tenido un serio costo” para la salud mental y el bienestar de la tripulación, sostuvo el legislador, quien además señaló que el incendio dejó de forma temporal a 600 marineros sin lugares para dormir.

En un comunicado, Kaine cuestionó la prolongación de la misión y afirmó: “Deberían estar en casa con sus seres queridos, en lugar de ser enviados por todo el mundo por un presidente que actúa como si las fuerzas armadas de Estados Unidos fueran su guardia palaciega”.

Hasta el momento, el Pentágono no precisó la fecha exacta del regreso del portaaviones. No obstante, los dos máximos jefes de la Marina estadounidense señalaron en distintas intervenciones públicas que prevén una permanencia cercana a los 11 meses, lo que ubicaría el retorno del buque hacia finales de mayo.

“Van a ver un despliegue récord del Ford”, declaró a finales de marzo el almirante Daryl Caudle, máxima autoridad operativa de la Marina, durante un debate en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Hasta el momento, el Pentágono no precisó la fecha exacta del regreso del portaaviones (REUTERS)

Caudle ya había expresado reservas sobre una extensión adicional de la misión. En enero indicó que se “opondría” a una nueva prolongación y, en declaraciones posteriores a The Associated Press, manifestó su intención de persuadir a los comandantes para utilizar buques más pequeños y de nueva generación en zonas de combate, en lugar de recurrir de forma permanente a los portaaviones.

Aunque la Marina no confirmó de manera formal la ruptura del récord, tampoco cuestionó la información difundida por US Naval Institute News.

Mientras tanto, otro portaaviones, el USS George HW Bush, se dirige hacia Oriente Medio y actualmente navega en aguas frente a África, tras iniciar su despliegue hace dos semanas.

Pese a la nueva marca, el Gerald R. Ford todavía se mantiene por debajo del récord absoluto de la era moderna. Esa marca pertenece al ya retirado USS Midway, que permaneció desplegado durante 332 días entre 1972 y 1973, en plena Guerra Fría.

En tiempos más recientes, la tripulación del USS Nimitz permaneció fuera de casa durante 341 días entre 2020 y 2021, aunque ese período incluyó extensas etapas de aislamiento en territorio estadounidense como parte de los protocolos sanitarios por el COVID-19.

(Con información de Associate Press)