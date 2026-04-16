Estados Unidos

Google negocia con el Pentágono el despliegue de IA avanzada en operaciones militares secretas

La compañía tecnológica avanza en un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para desplegar el modelo Gemini en tareas clasificadas, bajo estrictas limitaciones éticas y con prohibición de vigilancia masiva

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El modelo de inteligencia artificial Gemini de Google podría ser implementado en entornos militares clasificados, prohibiendo la vigilancia masiva en EE.UU. y el uso en armas autónomas sin supervisión humana (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)
El modelo de inteligencia artificial Gemini de Google podría ser implementado en entornos militares clasificados, prohibiendo la vigilancia masiva en EE.UU. y el uso en armas autónomas sin supervisión humana (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

Google mantiene negociaciones avanzadas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para desplegar su modelo de inteligencia artificial Gemini en operaciones secretas, en un acuerdo que introduciría limitaciones éticas inéditas para el sector tecnológico. Según reveló Reuters, la colaboración busca establecer salvaguardas estrictas que restrinjan el uso militar de la IA, en respuesta a la presión federal por mayores estándares éticos y a la competencia con otras empresas de inteligencia artificial.

El posible contrato, detalló la agencia de noticias, contempla que el modelo Gemini sea implementado en entornos militares clasificados, con reglas que prohíben la vigilancia masiva en territorio estadounidense y restringen el uso en sistemas de armas autónomas, siempre exigiendo supervisión humana.

Estos límites pretenden diferenciar el acuerdo respecto a proyectos anteriores y responden tanto a la competencia con OpenAI como a la demanda federal de mayor compromiso ético por parte de las tecnológicas.

Reuters subraya que la iniciativa supone una evolución frente a los clásicos acuerdos de servicios en la nube, permitiendo que modelos avanzados sean parte de una “inteligencia artificial soberana” en beneficio de la administración militar.

Cláusulas éticas propuestas y antecedentes recientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Google negocia con el Pentágono el despliegue de inteligencia artificial avanzada bajo estrictas limitaciones éticas en operaciones militares secretas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo en discusión introduce limitaciones contractuales pioneras. Reuters señala que Google plantea la prohibición explícita de la vigilancia masiva interna y del uso de su tecnología en armas autónomas sin presencia de supervisión humana, estableciendo así un nuevo estándar ético para contratos de inteligencia artificial militar.

El antecedente inmediato de esta estrategia ética es el proyecto Maven, cuya controversia en 2018 llevó a la ruptura entre Google y el Pentágono, tras protestas de empleados y el retiro de la compañía del programa. Los expertos detallan que el reinicio de las negociaciones implica un reposicionamiento de los principios corporativos, conscientes de que la implantación de modelos complejos como Gemini requiere ahora un mayor control humano sobre las decisiones operativas en defensa.

El establecimiento de estas limitaciones responde a la preocupación por el papel de la inteligencia artificial en escenarios de conflicto, donde la intervención humana resulta —para Google— imprescindible antes de comprometer su tecnología con las necesidades militares.

Competencia, presión política y contexto geopolítico en la carrera por la IA militar

La competencia tecnológica se intensifica. OpenAI firmó un acuerdo similar con el Departamento de Defensa en marzo de 2026, mientras que Anthropic se negó a aceptar determinadas exigencias militares y perdió un contrato de USD 200 millones. Estos movimientos marcan el ritmo en la carrera por dominar la inteligencia artificial en defensa.

La competencia en inteligencia artificial militar se intensifica tras acuerdos recientes de OpenAI con el Pentágono y el rechazo de Anthropic a exigencias contractuales de defensa
La competencia en inteligencia artificial militar se intensifica tras acuerdos recientes de OpenAI con el Pentágono y el rechazo de Anthropic a exigencias contractuales de defensa

Alphabet ha duplicado su inversión en infraestructura de inteligencia artificial, proyectando un gasto de USD 185.000 millones en 2026. Reuters subraya que este impulso responde, en buena parte, a la presión oficial bajo la Ley de Producción de Defensa, que prioriza la seguridad nacional sobre las estrategias corporativas habituales de las tecnológicas.

El giro estratégico y el debate ético

El reposicionamiento de Google, de buscador dominante a proveedor clave de inteligencia artificial militar, sintetiza el cambio de identidad tecnológica de la compañía en la última década. Reuters destaca que el objetivo corporativo se alinea hoy con las prioridades de defensa nacional, apartándose del modelo de neutralidad tecnológica.

Este giro alimenta la discusión sobre el necesario control humano en decisiones operativas y la legitimidad de delegar responsabilidades estratégicas a sistemas autónomos. El progreso chino en inteligencia artificial, subraya Reuters, acelera la integración de tecnologías como Gemini en contextos de defensa y afecta el equilibrio previo entre principios éticos y necesidades tecnológicas de Silicon Valley.

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