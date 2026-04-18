Donald Trump da luz verde a terapias con psicodélicos para tratar enfermedades psiquiátricas en exmilitares

El gobierno de Estados Unidos destina 50 millones de dólares a la investigación de la ibogaína para tratar el TEPT en veteranos. (AP)

El gobierno de Estados Unidos dio un giro en su política sobre sustancias psicodélicas tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump para acelerar la investigación y uso clínico de la ibogaína en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y lesiones cerebrales traumáticas en veteranos. El decreto, rubricado el sábado 18 de abril, destina USD 50 millones a investigaciones federales y busca establecer protocolos claros para el uso terapéutico de estos compuestos, según informaron la Casa Blanca y medios estadounidenses de alcance nacional.

La decisión elimina restricciones legales que obstaculizaban los estudios sobre esta droga, actualmente clasificada como sustancia controlada tipo I en el país. El objetivo, según la administración, es permitir que quienes no han respondido a tratamientos convencionales puedan acceder a nuevas terapias, y la Casa Blanca prevé que los ensayos clínicos financiados por el gobierno comiencen en el verano si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) otorga su autorización.

Nueva estrategia de salud mental para veteranos

Hasta ahora, las investigaciones médicas sobre psicodélicos como la ibogaína eran limitadas debido a las estrictas regulaciones federales. El nuevo marco no solo autoriza investigaciones más amplias, sino que también establece protocolos para la “utilización terapéutica segura”, de acuerdo con el texto oficial citado por el diario neoyorquino New York Post.

El mandatario justificó la medida con el siguiente mensaje: “Hoy aseguramos que quienes sufren síntomas incapacitantes tengan una oportunidad real de recuperar sus vidas y vivir mejor. Han pasado por mucho”, declaró durante la firma de la orden.

Qué es la ibogaína y por qué genera expectativas

La ibogaína es un alcaloide psicoactivo derivado de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga. En Estados Unidos, su uso está prohibido fuera de contextos de investigación; sin embargo, clínicas en México y el Caribe han aplicado el tratamiento a ciudadanos estadounidenses que buscan alternativas para la adicción y el TEPT.

La nueva orden ejecutiva elimina restricciones legales y facilita el acceso de veteranos a terapias con psicodélicos como la ibogaína. (Reuters)

Según investigaciones preliminares, la ibogaína podría reducir síntomas asociados a trastornos mentales y adicciones. El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, describió la medida como “un cambio de paradigma respecto al modelo de una pastilla diaria, que ha fallado para muchos pacientes resistentes a los fármacos convencionales”.

Estudios recientes y evidencia científica

Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, institución líder en investigación biomédica citada por la cadena de TV CBS News, evaluó el uso de ibogaína y magnesio en 30 veteranos estadounidenses. Los resultados arrojaron una disminución significativa de los síntomas de TEPT, ansiedad y depresión, sin registrar eventos cardíacos adversos graves.

El Dr. Nolan Williams, autor principal de la investigación, afirmó: “Ningún otro fármaco ha logrado aliviar los síntomas funcionales y neuropsiquiátricos de las lesiones cerebrales traumáticas como este. Los resultados son contundentes y planeamos avanzar con más investigación”.

No obstante, los expertos advierten que la evidencia científica aún es limitada y que se requieren estudios controlados, con mayor cantidad de pacientes y seguimiento a largo plazo, para determinar la seguridad y eficacia de la ibogaína en el tratamiento de trastornos mentales.

Apoyo de figuras públicas y contexto político

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras públicas como el expodcaster Joe Rogan, el exgobernador de Texas Rick Perry y la exsenadora Kyrsten Sinema. Rogan, que ha entrevistado a veteranos beneficiados por la ibogaína, participó en la conferencia de prensa y sostuvo: “Millones de personas pudieron escuchar historias de quienes han tenido experiencias que les cambiaron la vida gracias a este medicamento”.

La Casa Blanca prevé que ensayos clínicos con ibogaína comiencen en verano si la FDA otorga su autorización. (AP)

La orden ejecutiva también prevé la creación de protocolos para compartir datos entre organismos federales y mejorar el acceso de pacientes terminales a estos tratamientos bajo la ley federal Right to Try (Derecho a Intentar).

La crisis de salud mental en veteranos estadounidenses

Estados Unidos enfrenta una crisis de salud mental entre sus veteranos. Según la Casa Blanca, más de 14.000.000 de adultos padecen enfermedades mentales graves y cada año más de 6.000 veteranos se quitan la vida.

El gobierno busca alternativas ante la falta de respuesta de muchos pacientes a las terapias tradicionales, en especial en el ámbito militar y de excombatientes.

“Este es un primer paso para quienes no han encontrado alivio en los tratamientos disponibles”, afirmaron funcionarios durante el anuncio de la orden, según el medio local 10News.

Próximos pasos y desafíos regulatorios

De acuerdo con la administración Trump, la FDA ya ha concedido la designación de “Breakthrough Therapy” (Terapia innovadora) a algunas drogas psicodélicas y tramita tres solicitudes para ensayos clínicos federales, cuyos resultados podrían conocerse próximamente.

Si la agencia aprueba los protocolos, los tratamientos con ibogaína y otras sustancias psicodélicas podrían estar disponibles bajo supervisión médica a partir de este verano. No obstante, el uso recreativo o fuera de ámbitos clínicos seguirá prohibido.