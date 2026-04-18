El líder supremo iraní desafía a Trump: dijo que la Armada persa “está preparada” para derrotar a EEUU

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei vía REUTERS

La Marina iraní está preparada para infligir “nuevas derrotas” al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Khamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Khamenei, que no a sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas“.

El asesor militar del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, había advertido el miércoles que Irán hundiría barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz si Estados Unidos decidiera “vigilar” este punto estratégico para el transporte marítimo.

Estados Unidos está imponiendo un bloqueo militar al estrecho de Ormuz después de que Irán bloqueara la navegación durante más de seis semanas de guerra, en un conflicto que se encuentra en suspenso gracias a un frágil alto el fuego de dos semanas.

“El señor Trump quiere convertirse en el policía del estrecho de Ormuz. ¿Es realmente esa su función? ¿Es esa la función de un ejército poderoso como el de Estados Unidos?”, declaró a la televisión estatal Mohsen Rezaei, ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, nombrado asesor militar por Khamenei el mes pasado.

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“Estos barcos suyos serán hundidos por nuestros primeros misiles y representan un gran peligro para el ejército estadounidense. Sin duda, pueden ser alcanzados por nuestros misiles y podemos destruirlos”, afirmó Rezaei, vestido con su uniforme militar, a la cadena estatal.

Considerado desde hace tiempo un intransigente incluso dentro de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, Rezaei afirmó que sería “magnífico” que Estados Unidos lanzara una invasión terrestre de Irán, ya que “tomaríamos miles de rehenes y por cada uno recibiríamos mil millones de dólares”.

Añadió, sin dar más detalles: “No estoy a favor de extender el alto el fuego en absoluto; esta es mi opinión personal”.

Rezaei, veterano y figura destacada en Irán, dirigió la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997.

La primera y hasta ahora única ronda de negociaciones iraníes con Estados Unidos tras el estallido de la guerra fue liderada en Pakistán por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, excomandante de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria.

Entretanto, un incidente armado en el estrecho de Ormuz reavivó las tensiones en una de las principales rutas energéticas del mundo. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán dispararon este sábado contra un petrolero, ubicado a 37 kilómetros al noreste de Omán, sin advertencia previa por radio. La embarcación y su tripulación no sufrieron daños. Las autoridades han iniciado una investigación, detalló UKMTO.

El ataque al petrolero resalta la creciente inestabilidad en la zona. El estrecho de Ormuz es responsable del paso de aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y el régimen iraní ha endurecido el control sobre esta vía marítima en reacción a las sanciones y al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Las recientes medidas de Teherán han elevado la preocupación internacional sobre la seguridad de las rutas energéticas globales.

(Con información de AFP)