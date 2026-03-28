Cómo la inteligencia de las abejas impulsa la agricultura

Nuevas investigaciones sobre abejas revelan capacidades cognitivas complejas que superan lo que la ciencia previa suponía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones sobre la inteligencia de las abejas demuestran que estos polinizadores poseen capacidades cognitivas mucho más complejas de lo que se creía. National Geographic subraya que estos insectos resuelven problemas, se adaptan a desafíos ambientales extremos y, con ello, redefinen el papel fundamental que cumplen en la naturaleza.

Estudios recientes han confirmado que las abejas pueden aprender rutas, memorizar información, tomar decisiones individuales y modificar su comportamiento ante nuevas amenazas. Según National Geographic, estos hallazgos cambian el enfoque de su conservación, ya que su capacidad cognitiva incide directamente en la eficacia de la polinización, la seguridad alimentaria mundial y el equilibrio ecológico global.

En Taos Pueblo, en el norte de Nuevo México, la apicultora indígena Addelina Lucero cuida colmenas reforzadas con propóleo rojo para soportar inviernos rigurosos. Su mentora, Melanie Kirby, exploradora e investigadora indígena, junto a su socio Mark Spitzig, ha dedicado dos décadas a criar colonias adaptadas al desierto y a las Montañas Rocosas. La selección de reinas se realiza solo cuando las abejas han demostrado fortaleza durante dos años consecutivos, sin dependencia de tratamientos químicos, y han resistido amenazas como el ácaro varroa.

La pérdida de colonias ha alcanzado niveles sin precedentes. National Geographic informa que, en abril de 2025, apicultores de Estados Unidos reportaron la desaparición del 55% de sus colmenas en un solo año. Este fenómeno afecta tanto a especies solitarias como la cortadora de hojas, como a sociales tipo abejorro, poniendo en riesgo cultivos y flora silvestre.

Kirby y Spitzig sostienen que permitir que las abejas demuestren su resistencia natural, sin intervención humana excesiva, es clave para su supervivencia.

La desaparición del 55% de las colmenas estadounidenses en 2025 pone en riesgo los cultivos y la flora silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucero destaca la capacidad de sus abejas para superar desafíos de manera autónoma. “Realmente, pueden resolver problemas”, afirmó a National Geographic. Tradicionalmente, la investigación científica se centraba en especies asociadas a monocultivos, pero el riesgo actual involucra a más de 20.000 especies de abejas amenazadas por pesticidas y pérdida de hábitats.

Descubrimientos sobre la inteligencia de las abejas

Ensayos recientes han modificado la percepción sobre la inteligencia de estos insectos. El ecólogo conductual Lars Chittka, de Queen Mary University of London, ha desarrollado experimentos en los que las abejas cuentan objetos, cooperan en tareas complejas y reconocen rostros humanos.

Uno de sus experimentos consistió en colocar señales con recompensas; las abejas identificaron el punto exacto, contando hasta la tercera marca para encontrar el alimento. En otra prueba, los abejorros aprendieron a usar una cuerda para acercar una recompensa y, tras observar a otros, extendieron ese comportamiento al resto de la colonia, demostrando aprendizaje social. Chittka calificó como “espectacular” que un comportamiento ajeno a su naturaleza se propagara tan rápido.

El equipo de Chittka también demostró que las abejas ajustan sus decisiones según experiencias previas y condiciones ambientales, desafiando la idea de que su comportamiento es puramente instintivo. Estos hallazgos muestran que dicha inteligencia se basa en el aprendizaje individual y la adaptación.

Investigaciones recientes revelan la sorprendente inteligencia de las abejas al contar objetos y reconocer rostros humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptación de las abejas en entornos cambiantes

El potencial adaptativo de las abejas es objeto de diversos estudios internacionales. En la Universidad de Oulu, Finlandia, el ecólogo conductual Olli Loukola y Akshaye Bhambore pusieron a prueba la capacidad de los abejorros para resolver desafíos inéditos, como rodar una bola para alcanzar una recompensa, sin preparación previa. El primero declaró a National Geographic que esto evidencia una cognición compleja no registrada antes en insectos.

La bióloga Felicity Muth, de UC Davis, halló que las reinas solitarias aprenden rutas y asociaciones de colores más rápidamente que las obreras, debido a la necesidad de sobrevivir solas al inicio de su vida.

En Francia, el ecólogo Mathieu Lihoreau monitoreó cómo los abejorros ajustan sus rutas y técnicas de recolección cuando las plantas o el clima cambian abruptamente, optimizando así la polinización.

Estos estudios demuestran que las abejas aplican su inteligencia fuera del laboratorio y se adaptan de manera constante, lo que subraya la importancia de considerar sus capacidades cognitivas en las estrategias agrícolas y de conservación.

Comportamientos inteligentes y sostenibilidad agrícola

La polinización realizada por abejas sustenta alrededor de un tercio de los alimentos del planeta, y su declive amenaza directamente la seguridad alimentaria. Frente a esta crisis, National Geographic presenta la Adaptive Bee Breeders Alliance, fundada por Kirby, que reúne a científicos y apicultores para impulsar métodos enfocados en la resiliencia de las colonias.

La polinización realizada por abejas permite la producción de aproximadamente un tercio de los alimentos consumidos a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apicultor Randy Oliver gestiona unas 1.500 colmenas (aproximadamente 60 millones de abejas) en California y defiende seleccionar colmenas capaces de prosperar sin intervención humana. “No digas a las abejas cómo hacer el trabajo. Promueve las que sí lo hacen”, aseguró a National Geographic. Este enfoque gana terreno entre pequeños productores y grandes explotaciones, reorientando la cría hacia abejas que sobreviven condiciones extremas sin ayuda externa.

La empresa Zia Queenbees, de Kirby y Spitzig, distribuye hasta 300 reinas por semana, promoviendo la resistencia genética y la adaptación local. Para los expertos, elegir las abejas más robustas representa una vía clave hacia la sostenibilidad agrícola.

Debate sobre conciencia y emociones en las abejas

Los estudios sobre conciencia animal han avanzado, incluyendo a las abejas como objeto de análisis. Chittka diseñó experimentos con arañas robóticas que simulan depredadores: las abejas que “sufrieron” un ataque evitaron ciertas flores durante días, actuando como si previeran una nueva amenaza. En pruebas con recompensas inesperadas, exhibieron comportamientos exploratorios y “optimistas”.

Si bien la comunidad científica es cautelosa al atribuir emociones humanas a las abejas, estas evidencias plantean preguntas sobre su capacidad de sentir placer, miedo o esperanza. “Creo que comprender que son inteligentes y posiblemente pueden sentir nos da una motivación adicional para protegerlas”, sostuvo Chittka a National Geographic.

Investigaciones recientes sobre conciencia animal incluyen a las abejas, ampliando el conocimiento sobre su inteligencia y emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este debate añade una dimensión ética a la conservación: proteger a las abejas implica reconocer la complejidad de su mundo emocional y cognitivo.

Estrategias para una apicultura sostenible y alianzas humanas con las abejas

El futuro de la apicultura se perfila a partir del aprendizaje conjunto entre humanos y abejas. Experiencias como las lideradas por Kirby en Taos Pueblo demuestran el valor de integrar ciencia, conocimiento ancestral y respeto por la autonomía de las abejas para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas.

National Geographic destaca que la cooperación entre apicultores, comunidades indígenas, científicos y agricultores amplía la capacidad de respuesta ante los desafíos. Acciones como la promoción de hábitats saludables, la reducción de pesticidas y la selección de abejas resistentes ya muestran resultados positivos en diversos contextos.

Las abejas, por su inteligencia y adaptabilidad, continúan desafiando ideas previas y expandiendo el conocimiento humano sobre la vida animal. Para investigadores y apicultores, cada avance en la investigación refuerza la certeza de que aún queda mucho por descubrir sobre estos polinizadores.