Ciencia

Cómo la inteligencia de las abejas impulsa la agricultura

Las sorprendentes habilidades cognitivas de estos insectos están cambiando la forma en que productores y científicos abordan la conservación y la sostenibilidad alimentaria

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nuevas investigaciones sobre abejas revelan capacidades cognitivas complejas que superan lo que la ciencia previa suponía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones sobre la inteligencia de las abejas demuestran que estos polinizadores poseen capacidades cognitivas mucho más complejas de lo que se creía. National Geographic subraya que estos insectos resuelven problemas, se adaptan a desafíos ambientales extremos y, con ello, redefinen el papel fundamental que cumplen en la naturaleza.

Estudios recientes han confirmado que las abejas pueden aprender rutas, memorizar información, tomar decisiones individuales y modificar su comportamiento ante nuevas amenazas. Según National Geographic, estos hallazgos cambian el enfoque de su conservación, ya que su capacidad cognitiva incide directamente en la eficacia de la polinización, la seguridad alimentaria mundial y el equilibrio ecológico global.

En Taos Pueblo, en el norte de Nuevo México, la apicultora indígena Addelina Lucero cuida colmenas reforzadas con propóleo rojo para soportar inviernos rigurosos. Su mentora, Melanie Kirby, exploradora e investigadora indígena, junto a su socio Mark Spitzig, ha dedicado dos décadas a criar colonias adaptadas al desierto y a las Montañas Rocosas. La selección de reinas se realiza solo cuando las abejas han demostrado fortaleza durante dos años consecutivos, sin dependencia de tratamientos químicos, y han resistido amenazas como el ácaro varroa.

La pérdida de colonias ha alcanzado niveles sin precedentes. National Geographic informa que, en abril de 2025, apicultores de Estados Unidos reportaron la desaparición del 55% de sus colmenas en un solo año. Este fenómeno afecta tanto a especies solitarias como la cortadora de hojas, como a sociales tipo abejorro, poniendo en riesgo cultivos y flora silvestre.

Kirby y Spitzig sostienen que permitir que las abejas demuestren su resistencia natural, sin intervención humana excesiva, es clave para su supervivencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La desaparición del 55% de las colmenas estadounidenses en 2025 pone en riesgo los cultivos y la flora silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucero destaca la capacidad de sus abejas para superar desafíos de manera autónoma. “Realmente, pueden resolver problemas”, afirmó a National Geographic. Tradicionalmente, la investigación científica se centraba en especies asociadas a monocultivos, pero el riesgo actual involucra a más de 20.000 especies de abejas amenazadas por pesticidas y pérdida de hábitats.

Descubrimientos sobre la inteligencia de las abejas

Ensayos recientes han modificado la percepción sobre la inteligencia de estos insectos. El ecólogo conductual Lars Chittka, de Queen Mary University of London, ha desarrollado experimentos en los que las abejas cuentan objetos, cooperan en tareas complejas y reconocen rostros humanos.

Uno de sus experimentos consistió en colocar señales con recompensas; las abejas identificaron el punto exacto, contando hasta la tercera marca para encontrar el alimento. En otra prueba, los abejorros aprendieron a usar una cuerda para acercar una recompensa y, tras observar a otros, extendieron ese comportamiento al resto de la colonia, demostrando aprendizaje social. Chittka calificó como “espectacular” que un comportamiento ajeno a su naturaleza se propagara tan rápido.

El equipo de Chittka también demostró que las abejas ajustan sus decisiones según experiencias previas y condiciones ambientales, desafiando la idea de que su comportamiento es puramente instintivo. Estos hallazgos muestran que dicha inteligencia se basa en el aprendizaje individual y la adaptación.

Una mano de científico señala un gráfico de barras en un monitor de computadora que muestra datos y modelos matemáticos. Hay libros, gafas y una taza de café en el escritorio.
Investigaciones recientes revelan la sorprendente inteligencia de las abejas al contar objetos y reconocer rostros humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptación de las abejas en entornos cambiantes

El potencial adaptativo de las abejas es objeto de diversos estudios internacionales. En la Universidad de Oulu, Finlandia, el ecólogo conductual Olli Loukola y Akshaye Bhambore pusieron a prueba la capacidad de los abejorros para resolver desafíos inéditos, como rodar una bola para alcanzar una recompensa, sin preparación previa. El primero declaró a National Geographic que esto evidencia una cognición compleja no registrada antes en insectos.

La bióloga Felicity Muth, de UC Davis, halló que las reinas solitarias aprenden rutas y asociaciones de colores más rápidamente que las obreras, debido a la necesidad de sobrevivir solas al inicio de su vida.

En Francia, el ecólogo Mathieu Lihoreau monitoreó cómo los abejorros ajustan sus rutas y técnicas de recolección cuando las plantas o el clima cambian abruptamente, optimizando así la polinización.

Estos estudios demuestran que las abejas aplican su inteligencia fuera del laboratorio y se adaptan de manera constante, lo que subraya la importancia de considerar sus capacidades cognitivas en las estrategias agrícolas y de conservación.

Comportamientos inteligentes y sostenibilidad agrícola

La polinización realizada por abejas sustenta alrededor de un tercio de los alimentos del planeta, y su declive amenaza directamente la seguridad alimentaria. Frente a esta crisis, National Geographic presenta la Adaptive Bee Breeders Alliance, fundada por Kirby, que reúne a científicos y apicultores para impulsar métodos enfocados en la resiliencia de las colonias.

Cuánto recorren las abejas en busca de polen, el asombroso dato que revela la tecnología
La polinización realizada por abejas permite la producción de aproximadamente un tercio de los alimentos consumidos a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apicultor Randy Oliver gestiona unas 1.500 colmenas (aproximadamente 60 millones de abejas) en California y defiende seleccionar colmenas capaces de prosperar sin intervención humana. “No digas a las abejas cómo hacer el trabajo. Promueve las que sí lo hacen”, aseguró a National Geographic. Este enfoque gana terreno entre pequeños productores y grandes explotaciones, reorientando la cría hacia abejas que sobreviven condiciones extremas sin ayuda externa.

La empresa Zia Queenbees, de Kirby y Spitzig, distribuye hasta 300 reinas por semana, promoviendo la resistencia genética y la adaptación local. Para los expertos, elegir las abejas más robustas representa una vía clave hacia la sostenibilidad agrícola.

Debate sobre conciencia y emociones en las abejas

Los estudios sobre conciencia animal han avanzado, incluyendo a las abejas como objeto de análisis. Chittka diseñó experimentos con arañas robóticas que simulan depredadores: las abejas que “sufrieron” un ataque evitaron ciertas flores durante días, actuando como si previeran una nueva amenaza. En pruebas con recompensas inesperadas, exhibieron comportamientos exploratorios y “optimistas”.

Si bien la comunidad científica es cautelosa al atribuir emociones humanas a las abejas, estas evidencias plantean preguntas sobre su capacidad de sentir placer, miedo o esperanza. “Creo que comprender que son inteligentes y posiblemente pueden sentir nos da una motivación adicional para protegerlas”, sostuvo Chittka a National Geographic.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigaciones recientes sobre conciencia animal incluyen a las abejas, ampliando el conocimiento sobre su inteligencia y emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este debate añade una dimensión ética a la conservación: proteger a las abejas implica reconocer la complejidad de su mundo emocional y cognitivo.

Estrategias para una apicultura sostenible y alianzas humanas con las abejas

El futuro de la apicultura se perfila a partir del aprendizaje conjunto entre humanos y abejas. Experiencias como las lideradas por Kirby en Taos Pueblo demuestran el valor de integrar ciencia, conocimiento ancestral y respeto por la autonomía de las abejas para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas.

National Geographic destaca que la cooperación entre apicultores, comunidades indígenas, científicos y agricultores amplía la capacidad de respuesta ante los desafíos. Acciones como la promoción de hábitats saludables, la reducción de pesticidas y la selección de abejas resistentes ya muestran resultados positivos en diversos contextos.

Las abejas, por su inteligencia y adaptabilidad, continúan desafiando ideas previas y expandiendo el conocimiento humano sobre la vida animal. Para investigadores y apicultores, cada avance en la investigación refuerza la certeza de que aún queda mucho por descubrir sobre estos polinizadores.

Temas Relacionados

AbejasConservación AnimalCognición AnimalSostenibilidad AgrícolaNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La nueva herramienta que mide el peligro de la desinformación alimentaria

Esta innovación ofrece soluciones para detectar y graduar amenazas invisibles que circulan en línea y afectan a los usuarios

La nueva herramienta que mide el peligro de la desinformación alimentaria

Cómo Gran Bretaña apuesta a la transición energética, el liderazgo climático y el desarrollo económico

En una entrevista exclusiva con Infobae, la ministra del Clima de Reino Unido explicó el impulso que su nación hace de la economía verde con políticas pioneras en la lucha contra el calentamiento global

Cómo Gran Bretaña apuesta a la transición energética, el liderazgo climático y el desarrollo económico

Qué sabemos realmente sobre la electricidad estática y por qué aún asombra a la física moderna

Descubrimientos recientes desafían la antigua idea de una explicación única y sugieren que la triboelectricidad depende de una compleja combinación de factores invisibles y condiciones superficiales

Qué sabemos realmente sobre la electricidad estática y por qué aún asombra a la física moderna

La ciencia detrás de los tornados: cómo se forman y qué ocurre dentro del vórtice

La experiencia relatada por un científico atrapado en medio de este fenómeno extremo revela los riesgos que se esconden en estos eventos capaces de arrasar todo a su paso y generar escenas de destrucción inimaginable

La ciencia detrás de los tornados: cómo se forman y qué ocurre dentro del vórtice

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no

La investigación de la Universidad de California Riverside aporta pruebas de una vía natural que interrumpe procesos metabólicos y favorece la supervivencia en ambientes adversos

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Portugal ya está en CDMX: así fue su llegada para enfrentar a México

Portugal ya está en CDMX: así fue su llegada para enfrentar a México

¿Es pecado bañarse o comer carne? 5 mitos de lo que “no se debe hacer” el Viernes Santo que aún siguen vigentes

El avance de la causa ANDIS: sumaron 29 indagatorias por posibles coimas en las licitaciones

De practicante a CEO: Jorge Mario Velásquez deja Grupo Argos con dividendo de $750 por acción

Murió Manolo Rojas: Presidencia y ministerios de Perú lamentan el deceso del artista

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Brasil seguirá apoyando a Bachelet para liderar la ONU pese a la retirada de Kast

Lanzan los primeros satélites Celeste de la ESA para reforzar las capacidades de Galileo

Baltasar Garzón avanzará en Comisión de la Verdad “sin manipulaciones de la historia”

Pakistán invita el domingo a Arabia Saudí, Turquía y Egipto a dos días de conversaciones sobre la guerra de Irán

Encuentran el cadáver de una menor de 15 años en la bocana del muelle de Puerto Rico, al sur de Gran Canaria

ENTRETENIMIENTO

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette